'వక్ఫ్'పై సుప్రీం కోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నాం: కాంగ్రెస్​

వక్ఫ్​ పై సుప్రీం తీర్పు రాజ్యాంగ విలువలైన న్యాయం, సమానత్వం, సోదరభావాల విజయం- కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 3:31 PM IST

Congress Welcomes SC Order On Waqf : వక్ఫ్​ (సవరణ) చట్టంలోని అనేక కీలక నిబంధనలను నిలిపివేస్తూ (హోల్డ్​ చేస్తూ) సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కాంగ్రెస్ స్వాగతించింది. ఇది న్యాయం, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనే రాజ్యాంగ విలువలకు దక్కిన విజయంగా అభివర్ణించింది. సుప్రీం కోర్టు తీర్పు వక్ఫ్​ (సవరణ) చట్టంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న 'దుర్మార్గపు ఉద్దేశాలను' తుదముట్టించిందని పేర్కొంది.

"వక్ఫ్​ (సవరణ) చట్టం 2025పై సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు, పార్లమెంట్​లో ఈ ఏకపక్ష చట్టాన్ని వ్యతిరేకించిన పార్టీల విజయం మాత్రమే కాదు. దీనిపై వివరణాత్మ అసమ్మతి నోట్​లను సమర్పించిన జాయింట్​ పార్లమెంటరీ కమిటీ సభ్యులందరికీ దక్కిన గొప్ప విజయం" అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ అన్నారు.

ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయం
"వక్ఫ్ సవరణ చట్టం వల్ల కనీసం 5 సంవత్సరాలపాటు ముస్లింగా జీవించినవాళ్లే, వక్ఫ్​ బోర్డుకు విరాళం ఇవ్వగలరు. దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఓ వర్గం ఓటర్ల మద్దతు సంపాదించడం, అలాగే మత పరమైన వివాదాలను రేకెత్తించడం" అని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు.

"వక్ఫ్ సవరణ చట్టం ప్రకారం, ఎవరైనా సరే కలెక్టర్ ముందు వక్ఫ్ ఆస్తుల యాజమాన్యంపై సవాల్ చేయవచ్చు. దీని వల్ల వక్ఫ్ ఆస్తులకు భద్రత లేకుండా పోతుంది. అందుకే సుప్రీం కోర్టు తాజా తీర్పులో వక్ఫ్ ఆస్తులపై కలెక్టర్ అధికారాలను నిలిపివేసింది (హోల్డ్​ చేసింది). అలాగా నియమాలు రూపొందించేవరకు 5 ఏళ్లపాటు ముస్లింగా ఉన్నట్లు రుజువు చేయాల్సిన నిబంధనలకు కూడా నిలిపివేసింది" అని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.

మొత్తం చట్టాన్ని నిలిపివేయలేదు!
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, గత 5 సంవత్సరాలుగా ఇస్లాంను ఆచరిస్తున్నవారు మాత్రమే తమ ఆస్తిని వక్ఫ్​కు ఇవ్వగలరు అనే నిబంధనను వక్ఫ్ (సవరణ) చట్టం, 2025లో పొందుపరిచారు. ప్రస్తుతం ఇలాంటి కొన్ని నిబంధనలను మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు హోల్డ్​లో ఉంచింది. మొత్తం చట్టాన్ని నిలిపివేయడానికి మాత్రం నిరాకరించింది.

వక్ఫ్​ (సవరణ) చట్టంపై విచారణ జరిపిన సీజేఐ బీఆర్​ గవాయ్​, జస్టిస్​ ఆగస్టిన్ జార్జ్​ మాసిహ్​లతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వక్ఫ్ ఆస్తుల స్థితిని నిర్ణయంచేందుకు కలెక్టర్​కు ఇచ్చిన అధికారాలను నిలిపివేసింది. అలాగే వక్ఫ్ బోర్డులో ముస్లిమేతరులు భాగస్వామ్యం అనే వివాదాస్పద అంశంపై కూడా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సెంట్రల్​ వక్ఫ్ కౌన్సిల్​లోని 20 మంది సభ్యుల్లో నలుగురుకి మించి ముస్లిమేతర సభ్యులు ఉండకూడదని స్పష్టం చేసింది. అలాగే రాష్ట్ర వక్ఫ్​ బోర్డుల్లోని 11 మంది సభ్యుల్లో ముస్లిమేతరులు ముగ్గురికి మించి ఉండకూడదని ఆదేశించింది.

అలాగే వక్ఫ్ (సవరణ) చట్టంలోని ప్రతి విభాగాన్ని 'ప్రైమా ఫేసీ ఛాలెంజ్​'గా బెంచ్​ భావించిందని, అందుకే వివాదాస్పద నిబంధనలు నిలిపివేస్తూ తీర్పు ఇచ్చామని సుప్రీం కోర్టు తెలిపింది. అంతేకానీ మొత్తం చట్టాన్ని నిలిపివేయలేమని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఇచ్చినవి తాత్కాలిక ఉత్తర్వులేనని స్పష్టం చేసింది.

లోక్​సభ, రాజ్యసభ వరుసగా ఏప్రిల్ 3, ఏప్రిల్ 4వ తేదీల్లో వక్ఫ్​ (సవరణ) బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపాయి. ఈ విధంగా పార్లమెంట్ ఆమోదించి పంపిన వక్ఫ్ (సవరణ) బిల్లుకు ఏప్రిల్​ 5న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం తెలిపారు. దీనితో కేంద్రం ఏప్రిల్ 8న ఈ చట్టాన్ని నోటిఫై చేసింది.

వక్ఫ్ చట్టం అమలుపై స్టేకు సుప్రీం నిరాకరణ- ఆ మూడు నిబంధనలపై మాత్రం స్టే

చైనా కుట్రలను తిప్పికొట్టేలా- భారత్‌ మెగా డ్యామ్‌ నిర్మాణం

