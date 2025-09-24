'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' స్ఫూర్తితో స్కూళ్లలో వీక్లీ టెస్ట్- విద్యార్థుల్లో పెరిగిన ఆసక్తి, తగ్గిన భయం
విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తిని పెంచేందుకు క్రియేటివ్ ప్రయత్నం- ‘కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' షోను తలపించేలా స్కూళ్లలో వీక్లీ టెస్ట్
Published : September 24, 2025 at 5:31 PM IST
Weekly Tests Inspired by Amitabhs TV Show : చదువుపై విద్యార్థులకు ఆసక్తిని పెంచడమే ఉపాధ్యాయుల ప్రధాన కర్తవ్యం. ఇందుకోసం కొంత క్రియేటివిటీ కావాలి. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తిని పెంచేందుకు ఓ గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన టీచర్ కొత్త పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. తన అవసరాలకు అనుగుణంగా అధునాతన టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. స్కూలు విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్ అనగానే మనకు పెన్నూ పేపర్ గుర్తుకొస్తాయి. కానీ వాటితో పనేం లేకుండానే, అయిపోయిన పాఠాలపై టెస్ట్లను నిర్వహిస్తున్నారు. అచ్చం బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' షోను తలపించేలా ఈ పరీక్షలు ఉండటంతో విద్యార్థులు పోటీపడి మరీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇంతకీ టీచర్ బసంత్ సాహు ఏం చేశారు? ప్రశ్నలు వినగానే భయపడే పిల్లలు, వాటికి జవాబులు చెప్పేందుకు పోటీపడేలా ఎలా తయారయ్యారు? విద్యాబోధనలో మార్పుకు కారణమైన ఆ టెక్నాలజీ ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' స్ఫూర్తితో పరీక్షల ఫార్మాట్
ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంకేర్ జిల్లా నర్హర్పూర్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లో క్లస్టర్ కోఆర్డినేటర్గా బసంత్ సాహు సేవలు అందిస్తున్నారు. ఆయనొక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు. ఈ బ్లాక్ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తిని పెంచాలనే ప్రధాన టార్గెట్తో ఆయన చాలా ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే అమితాబ్ బచ్చన్ టీవీ షో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' నుంచి టీచర్ బసంత్ సాహుకు మెరుపు లాంటి ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఆ షోలో పాల్గొనే వారిని అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక ప్రశ్న అడిగి, ఆన్సర్లకు సంబంధించిన నాలుగు ఆప్షన్లను ఇచ్చి వాటిలో ఒక సమాధానాన్ని సెలెక్ట్ చేయమంటారు. అయితే నిర్ణీత సమయంలోగా సమాధానాన్ని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇదే ఫార్ములాతో విద్యార్థులకు పరీక్షలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది? అనే ప్రశ్న టీచర్ బసంత్ సాహు మదిలో ఉదయించింది. 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' లాంటి టీవీ షోలు అంటే విద్యార్థులకు చాలా ఇష్టం. పాఠాలలోని ప్రశ్నలతో అచ్చం అదే ఫార్మాట్లో ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడితే, విద్యార్థులు ఆసక్తిగా అందులో పాల్గొంటారని బసంత్ సాహు భావించారు.
'మెంటిమీటర్'తో ప్రతీ శనివారం క్రియేటివ్గా పరీక్ష
స్వీడన్ దేశ టెకీలు 'మెంటిమీటర్' (mentimeter) పేరుతో యాప్, వెబ్సైట్లను తయారు చేశారు. వీటితో పూర్తి ఉచితంగా ఆన్లైన్లో క్లాసులు, క్విజ్ పోటీలను నిర్వహించొచ్చు. పాఠ్యాంశాల బోధనకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులతో ఆన్లైన్లో ఇంటరాక్ట్ కావొచ్చు. అందుకే మెంటిమీటర్తో నర్హర్పూర్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల కోసం క్విజ్ పోటీలను క్లస్టర్ కోఆర్డినేటర్ బసంత్ సాహు డిజైన్ చేశారు. ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం ఒక సబ్జెక్టుపై విద్యార్థులకు క్విజ్ పోటీని నిర్వహించే సంప్రదాయాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు బోధించిన పాఠాల నుంచి ప్రశ్నలను తయారు చేస్తున్నారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు నాలుగు ఆప్షన్లను ఇస్తున్నారు. వాటిలో నుంచి సరైన సమాధానాన్ని విద్యార్థులు ఎంపిక చేస్తారు. నర్హర్పూర్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లోని గవర్నమెంటు స్కూళ్ల అన్ని పెద్ద తరగతుల విద్యార్థులకు ఈ క్విజ్ పోటీలను ప్రతీ శనివారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పోటీ జరిగే రోజున విద్యార్థులు స్కూలుకు స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా ట్యాబ్ను తేవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ పరీక్ష ఇలా జరుగుతుంది?
బసంత్ సాహు ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్ను 'మెంటిమీటర్' వెబ్సైట్లో తయారుచేస్తారు. అనంతరం దాన్ని 'మెంటిమీటర్' యాప్లోకి అప్లోడ్ చేస్తారు. ఆ వెంటనే ఒక ఎగ్జామ్ లింక్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని విద్యార్థుల స్మార్ట్ఫోన్లకు పంపుతారు. ప్రతి శనివారం రోజు పరీక్ష సమయం కాగానే నర్హర్పూర్ బ్లాక్లోని గవర్నమెంటు స్కూళ్ల విద్యార్థులంతా ఈ లింక్ను క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తారు. తమ ఫోన్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమయ్యే క్విజ్ ప్రశ్నలకు సమాధానాలను సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష జరుగుతుండగానే, ప్రతీ ప్రశ్నకు వేగంగా సమాధానాలిచ్చిన టాప్ -10 విద్యార్థుల పేర్లు అందరికీ కనిపించేలా స్క్రీన్పై డిస్ప్లే అవుతాయి. పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే, టాప్లో నిలిచే విద్యార్థులకు విద్యా సామగ్రిని బహుమతిగా ఇస్తున్నారు. ఈ అంశమే విద్యార్థుల్లో పోటీతత్వాన్ని పెంచుతోంది. తాము టాప్-10లో ఉండాలనే పట్టుదలతో విద్యార్థులు క్విజ్ కోసం బాగా ప్రిపేరై వస్తున్నారు. అంటే చదువుపై పిల్లలకు ఆసక్తిని పెంచాలనే టీచర్ బసంత్ సాహు ప్రయత్నం సక్సెస్ అయింది. దీనివల్ల విద్యార్థులకు పరీక్షలంటే ఆసక్తి పెరిగిం, భయం తగ్గింది. భవిష్యత్తులో ఆన్లైన్ పోటీ పరీక్షలను ఎదుర్కొనే దిశగా ఇప్పటి నుంచే సన్నద్ధత సైతం మొదలైంది.
మా లక్ష్యం నెరవేరింది : బసంత్ సాహు, టీచర్
''అమితాబ్ బచ్చన్ 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' షో చాలా బాగుంటుంది. దాన్ని అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తుంటారు. దాని స్ఫూర్తితోనే నేను నర్హర్పూర్ బ్లాక్లోని గవర్నమెంటు స్కూళ్ల విద్యార్థుల కోసం వీక్లీ ఆన్లైన్ క్విజ్ను డిజైన్ చేశాను. ఇందుకోసం 'మెంటిమీటర్' యాప్ను వినియోగించాను. దీనివల్ల విద్యార్థుల్లో పోటీతత్వం పెరిగింది. ఆ వారంలో టీచర్లు చెప్పిన పాఠాలను స్టూడెంట్స్ బాగా చదువుకొని వస్తున్నారు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తిని పెంచాలనే మా లక్ష్యం నెరవేరింది'' అని టీచర్ బసంత్ సాహు తెలిపారు.
సిలబస్ను ఇక ఈజీగా గుర్తుంచుకుంటాం : మోహిత్ కుమార్ వట్టి, విద్యార్థి
''మాకు వీక్లీ పరీక్షను నిర్వహిస్తున్న తీరు బాగుంది. ఆ ఆన్లైన్ క్విజ్ కోసం మేం ఎంతో ఆసక్తితో ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. మా మొబైల్ ఫోన్లలో ప్రశ్నలు వస్తాయి. వాటికి నిర్ణీత టైంలోగా సమాధానాలు సెలెక్ట్ చేయాలి. దీనివల్ల మా జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇలాంటి వీక్లీ టెస్టుల వల్ల సిలబస్లో కొంత భాగాన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకుంటాం'' అని విద్యార్థి మోహిత్ కుమార్ వట్టి చెప్పారు.