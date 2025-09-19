పెళ్లి విషయంలో వారు చాలా స్పెషల్- ఐదుసార్లు బరాత్​- ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే?

ETV Bharat / bharat

Special Tradition In Marriages (Etv Bharat)
Published : September 19, 2025 at 12:36 PM IST

Special Tradition In Marriages : ఏదైనా పెళ్లిలో ఊరేగింపు కార్యక్రమం సాధారణంగా ఒకసారే జరుగుతుంది. అయితే బిహార్ లో గయాపాల్ పాండా సమాజం ఒక ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు సార్లు వివాహ ఊరేగింపును జరుపుకుంటుంది. పూర్వీకులకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించేందుకు పిండప్రధానాలు చేయించడంలో పేర్గాంచిన గయాపాల్ పాండాలు ఈ వింత ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు. ఈ ఐదు ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు వేటికవే ప్రత్యేకం. తోలుబొమ్మలు, బొమ్మలు కూడా ఊరేగింపులో అతిథులుగా కనిపిస్తాయి. ప్రతిసారీ డప్పులు, బ్యాండ్ లతో వధువు ఇంటికి ఊరేగింపు వెళ్తుంది. ఈ క్రమంలో గయాపాల్ పాండాల వివాహ ఆచారాలు ఏంటి? ఇది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

'ఈ ఆచారాలే మాకు గుర్తింపు'
ప్రతీ ఊరేగింపు వివాహంలోని వివిధ దశలను సూచించే నిర్దిష్ట ఆచారంతో ముడిపడి ఉందని పాండా కమ్యూనిటీకి చెందిన నిరంజన్ కుమార్ ధోక్రీ తెలిపారు. కాలక్రమేణా ఈ ఆచారంలో కొన్ని మార్పులు వచ్చినప్పటికీ, గయాపాల్ పాండాలు తమ గుర్తింపు, సంప్రదాయాలు ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదని పిలుపునిచ్చారు. "మేము కాలాలనుగుణంగా మారుతాం. కానీ మా సంస్కృతి, సంప్రదాయం మాకు నిజమైన గుర్తింపు. వాటిని ఎప్పటికీ వదులుకోం" అని నిరంజన్ కుమార్ ధోక్రీ అన్నారు.

వీరి పెళ్లిళ్లు కాస్త భిన్నం
ఇతర వర్గాల ప్రజల వివాహాల కంటే గయాపాల్ పాండాల పెళ్లి చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని మహేశ్ లాల్ పేర్కొన్నారు. "బ్రజ్ సంస్కృతిలో మధురకు చెందిన అమ్మాయిలు వారి సొంత సమాజానికి చెందిన వ్యక్తుల్నే వివాహం చేసుకుంటారు. అదే విధంగా గయాపాల్ పాండా సమాజంలో గోత్రాన్ని (వంశాన్ని) పరిగణనలోకి తీసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఈ వ్యవస్థ నేటికీ సజీవంగా ఉంది. సాంకేతిక యుగంలోనూ గయాపాల్ పాండా సమాజం ఈ సంప్రదాయాన్ని పూర్తి విశ్వాసం, భక్తితో పాటిస్తోంది" అని మహేశ్ తెలిపారు.

'వందల ఏళ్లుగా ఇదే ఆచారం'
పాండా సమాజంలో ఐదు వివాహ ఊరేగింపులు చేపట్టే సంప్రదాయం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోందని మహేశ్ లాల్ అన్నారు. అయితే కాలక్రమేణా చాలా కుటుంబాలు రెండు లేదా మూడు ఊరేగింపులు మాత్రమే నిర్వహిస్తాయని పేర్కొన్నారు. పురాతన కాలంలో పాండా సమాజం సంపన్నంగా ఉన్నప్పుడు, వారిని రాజులుగా పరిగణించేవారని వెల్లడించారు. అందుకే అప్పట్లో పాండాల వివాహ ఆచారాలు కూడా ఘనంగా జరిపేవారని చెప్పారు.

"పాండాల వివాహ ఆచారం 'టికా-తిలక్' వేడుకతో ప్రారంభమవుతుంది. దీనిలో వరుడు, వధువు కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొంటారు. ఊరేగింపుగా వెళ్లి తిలక్ కార్యక్రమాన్ని వధూవరులిద్దరి ఇళ్లలో చేస్తారు. మొదటి వివాహ ఊరేగింపును దిఖౌని బరాత్ లేదా తిలక్ బరాత్ అంటారు. వరుడి వైపువారు వధువు ఇంటికి వెళ్తారు. అయితే సాధారణ సమాజంలో దీనికి భిన్నంగా జరుగుతుంది. ఈ ఊరేగింపులో కుటుంబ సభ్యులందరూ సంగీతానికి తగ్గట్టు డ్యాన్స్ చేస్తారు. ఇది ఒక గొప్ప సంప్రదాయం. దిఖౌని బరాత్ సమయంలో వధువు కుటుంబం వరుడికి గౌరవ చిహ్నంగా బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, ఉంగరాలు, బట్టలు, డబ్బును ఇస్తుంది. స్వీట్లు, పండ్లు వంటి వాటిని పంపుతుంది" అని మహేశ్ లాల్ పేర్కొన్నారు.

రెండో ఊరేగింపును జోడా బరాత్ అని పిలుస్తారు. దీనిలో వధువు తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు బట్టలు, ఇతర వస్తువులతో వరుడి ఇంటికి వెళ్తారు. కనీసం 51 జతల బట్టలు, బెల్లంతో తయారుచేసిన స్వీట్లు, పండ్లు కూడా తీసుకెళ్తారు. కిలోపావు బరువున్న మోక్దార్ లడ్డును తప్పనిసరిగా వరుడి ఇంటికి పంపిస్తారు. అయితే, దిఖౌని లేదా జోడా ఊరేగింపు ఘనంగా జరుగుతుందని గయాపాల్ పాండా కమ్యూనిటీకి చెందిన చందన్ గుర్దా అన్నారు. బ్యాండ్, ఏనుగులు, గుర్రాలతో పాటు ఈ ఊరేగింపులో వరుడు, అతని బృందం, తోలుబొమ్మలు, మట్టి, కాగితపు బొమ్మలు, విగ్రహాలు పాల్గొంటాయన్నారు. వరుడు గుర్రంపై స్వారీ చేస్తాడని వెల్లడించారు.

మూడోది ఆభరణాలు ఊరేగింపు
మూడో వివాహ ఊరేగింపును ఆభరణాల ఊరేగింపు అని పిలుస్తారు. దీనిలో దాదాపు 50- 60 మంది నగలు, బట్టలు, ఇతర బహుమతులతో వధువు ఇంటికి వెళ్తారు. ఈ ఊరేగింపులో మహిళలు ఎక్కువగా పాల్గొంటారు. నాలుగో ఊరేగింపులో 100 మందికి పైగా పాల్గొంటారు. ఇందులో అన్ని సాంప్రదాయ వివాహ ఆచారాలు భక్తితో జరుపుకుంటారు. ఐదో ఊరేగింపును వీడ్కోలు ఊరేగింపు అని పిలుచుకుంటారు. వధువుకు వీడ్కోలు చెప్పడానికి వరుడి వైపు నుంచి దాదాపు 100 మంది హాజరవుతారు. కొన్నిసార్లు వీడ్కోలు ఊరేగింపు వివాహం తర్వాత వెంటనే జరగదు. అలాంటి సందర్భాలలో, చివరి ఊరేగింపు మరింత ఘనంగా జరుగుతుంది. వరుడి కుటుంబం కనీసం 51 కిలోల స్వీట్లు తీసుకెళ్తుంది.

వివాహ ఊరేగింపు సమయంలో మాత్రమే ఆహారం వడ్డిస్తారని, ఇతర ఊరేగింపులలో సీజనల్ పండ్లు, షర్బత్, స్నాక్స్ ను పెడతారని గయాపాల్ పాండా కమ్యూనిటీకి చెందిన నిరంజన్ తెలిపారు. గతంలో నీరు, షర్బత్ మాత్రమే పెట్టేవారని, ఇప్పుడు స్నాక్స్ కూడా పెడుతున్నారన్నారు. ఇది వధువు, వరుడి కుటుంబాల పరస్పర అంగీకారంతో జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. వధువు కుటుంబం ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉంటే, వరుడి కుటుంబం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తుందన్నారు. "గయాపాల్ పాండా సమాజంలో 'మూహ్ దిఖాయి' ఆచారం ప్రత్యేకమైనది. ఇందులో వివాహ విందు ఉండదు. వివాహం తర్వాత వధువు తన అత్తమామల ఇంటికి వస్తుంది. అక్కడ కుటుంబ సభ్యులు బహుమతులతో 'మూహ్ దిఖాయి' చేస్తారు" అని నిరంజన్ వివరించారు.

వరకట్నం తీసుకోరు!
అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, గయాపాల్ సమాజంలోని చాలా మంది పెళ్లికొడుకులు వరకట్నాన్ని తీసుకోరు. ఎందుకంటే వారు వరకట్నాన్ని వధువు కుటుంబంపై భారంగా భావిస్తారు. వివాహాలు పూర్తిగా పరస్పర అంగీకారంతో, సాధారణ సంప్రదాయాలను అనుసరిస్తూ జరుగుతాయి. "నేటి విద్యావంతులైన యువతలో కూడా వరకట్నం గురించి డిమాండ్ లేదు. వారు ఇతరులపై భారం పడకుండా తమ ప్రత్యేక సంప్రదాయాలను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తారు" అని పాండా వర్గానికి చెందిన మహేశ్ పేర్కొన్నారు.

