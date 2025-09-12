'నేపాల్ భవిష్యత్తును డిసైడ్ చేసేది మేమే- ఇండియా, చైనా, అమెరికా జోక్యం వద్దు'- ఈటీవీ భారత్తో నేపాలీ యువత
నేపాల్ విషయంలో విదేశాల జోక్యం అక్కర్లేదని అంటున్న యువత- ఈటీవీ భారత్ మనసు విప్పి మాట్లాడిన జెన్ - జెడ్ ఉద్యమకారుడు
Published : September 12, 2025 at 9:29 PM IST
Gen Z Youth on Nepal Future : జెన్ - జెడ్ (GEN Z) యువత ఉద్యమంతో యావత్ నేపాల్ ఊగిపోయింది. అవినీతి - లంచగొండితనాన్ని వేళ్లతో సహా పెకిలించడమే లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ ఉద్యమం గురించి ఇప్పుడు అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. లంచగొండులకు తమ దేశంలో ఇక చోటు ఇవ్వమని ఉద్యమకారులు తేల్చి చెబుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో జెన్ - జెడ్ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న పలువురు యువతను పలకరించేందుకు 'ఈటీవీ భారత్' ప్రయత్నించింది. ఓ యువ ఉద్యమకారుడు 'ఈటీవీ భారత్'తో మనసు విప్పి మాట్లాడాడు. జెన్ - జెడ్ ఉద్యమం ప్రధాన లక్ష్యమేంటి ? భారత్, చైనా, అమెరికాలపై ఉద్యమకారుల వైఖరి ఏమిటి ? అనేది వివరించాడు.
అవినీతి నిర్మూలన జరిగి తీరాలి : నేపాల్ యువకుడు హేమూ
నేపాల్లోని కాంచన్పూర్ జిల్లా మహేంద్ర నగర్ పట్టణానికి చెందిన యువకుడు హేమూ 'జెన్ - జెడ్' ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. తమ దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికే ఈ ఉద్యమాన్ని చేశామని ఈటీవీ భారత్తో ఆయన చెప్పారు. అవినీతిపరులు, లంచగొండులకు ఇకపై నేపాల్లో చోటు ఇచ్చేది లేదన్నారు. అవినీతికి, లంచాలకు రుచి మరిగిన పాలకులు తమకు అక్కర్లేదని హేమూ తేల్చి చెప్పారు. అవినీతి నిర్మూలన జరిగి తీరాలని జెన్ - జెడ్ ఉద్యమం కోరుకుంటోందన్నారు. నేపాల్ కోసం మంచి ఆలోచనలు కలిగిన వారికి ఈ ఉద్యమం వల్ల ఎలాంటి హానీ జరగదని స్పష్టం చేశారు. నేపాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులపై భారత్, చైనా, అమెరికాలు సైలెంటుగా ఉంటే మంచిదని ఆయన సూచించారు. ఇప్పటికే నేపాల్లో శాంతియుత వాతావరణం ఏర్పడిందని, విదేశాలు జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదని హేమూ తెలిపారు. నేపాల్ను ఎలా మెరుగుపర్చాలి, ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనేది దేశ యువతే నిర్ణయిస్తుందన్నారు. నేపాల్ పార్లమెంటును రద్దు చేసి, దేశ ప్రజల అభిమతాన్ని ప్రతిబింబించేలా రాజ్యాంగంలో సవరణలు చేయాలని జెన్ - జెడ్ ఉద్యమకారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వారసత్వ రాజకీయాలను వారు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాపై బ్యాన్ విధించకూడదని, భావ వ్యక్తీకరణకు అవకాశం ఇవ్వాలని వాదిస్తున్నారు.
నేపాల్ బోర్డర్ ఏరియాల్లోనూ కర్ఫ్యూ
జెన్ - జెడ్ ఉద్యమం ప్రభావం భారత్కు అత్యంత సమీపంలోని నేపాల్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఉత్తరాఖండ్లోని చంపావత్ జిల్లా బన్బాస పట్టణం సరిహద్దుల్లోనే నేపాల్కు చెందిన కాంచన్పూర్ జిల్లా మహేంద్ర నగర్ పట్టణం ఉంది. మహేంద్ర నగర్లోనూ ప్రస్తుతం కర్ఫ్యూ అమలవుతోంది. తాజాగా శుక్రవారం రోజు ఉదయం, సాయంత్రం వేళ కొన్ని గంటల పాటు ఆ పట్టణంలో నేపాలీ ఆర్మీ కర్ఫ్యూను సడలించింది. నిత్యావసరాలను కొనేందుకు ప్రజలకు అనుమతి ఇచ్చింది. భారత్ వైపు నుంచి నేపాల్లోకి కార్లు, బస్సులు, ట్రాలీలు, లారీల వంటి పెద్ద వాహనాలను అనుమతించడం లేదు. నేపాల్లోకి నడిచి వెళ్లే వారిని, అంబులెన్స్లలో వెళ్లే రోగులను మాత్రమే భారత్కు చెందిన సశస్త్ర సీమాబల్ (SSB) అనుమతిస్తోంది. జెన్ - జెడ్ ఉద్యమం జరుగుతుండగా నేపాల్లోని పలు జైళ్ల నుంచి తప్పించుకున్న ఖైదీలు భారత్లోకి చొరబడేందుకు యత్నించారు. ఇప్పటివరకు 63 మంది నేపాలీ ఖైదీలను సశస్త్ర సీమాబల్ (SSB) అదుపులోకి తీసుకుంది. అందుకే గత మూడు రోజులుగా నేపాల్ బోర్డర్లో సశస్త్ర సీమాబల్ అలర్ట్ మోడ్లో ఉంది. బార్డర్లోని అడవుల మీదుగా భారత్లోకి నేపాలీ ఖైదీలు చొరబడకుండా నిలువరించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని ఈ ఏరియాల్లో అలర్ట్
సాధారణంగానైతే ఉత్తరాఖండ్లోని బన్బాస పట్టణం, నేపాల్లోని సరిహద్దు ప్రాంతాల మధ్య నిత్యం వాహనాల రాకపోకలు జరుగుతుంటాయి. వివిధ అవసరాల కోసం ఎంతోమంది ప్రజలు ఇరు ప్రాంతాల మధ్య రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. కరోనా మహమ్మారి కాలం తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడే భారత్ - నేపాల్ బోర్డర్లో నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలుతోంది. ఉత్తరాఖండ్లోని చంపావత్, పితోర్ ఘర్, ఉధమ్ సింగ్ నగర్ ఏరియాలు నేపాల్ బోర్డర్ ప్రాంతాలతో కలిసి ఉంటాయి. నేపాల్లో ఆర్మీ కర్ఫ్యూను అమలు చేస్తున్నందున, చంపావత్, పితోర్ ఘర్, ఉధమ్ సింగ్ నగర్ పోలీసులు కూడా అలర్ట్ మోడ్లో ఉన్నారు. బన్బాస బోర్డర్ ఏరియాలో భద్రతా ఏర్పాట్లను ఉత్తరాఖండ్లోని కుమావున్ ఏరియా ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఐజీపీ) రిద్ధిమ్ అగర్వాల్ తనిఖీ చేశారు. ఎస్ఎస్బీ 57వ బెటాలియన్ కమాండెంట్ మనోహర్ లాల్ కూడా సరిహద్దుల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు.
ఉదయం ప్రొహిబిటరీ ఆర్డర్స్- రాత్రి కర్ఫ్యూ
నేపాల్లో శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య ప్రొహిబిటరీ ఆర్డర్స్ అమలయ్యాయి. ఈ టైంలో ఎవరూ నిరసనలు తెలపకుండా నేపాలీ ఆర్మీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. దీంతోపాటు శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి శనివారం ఉదయం 6 గంటల వరకు కర్ఫ్యూ అమలవుతుందని నేపాల్ ఆర్మీ తెలిపింది.
సంఘ విద్రోహ శక్తులు భారత్లోకి చొరబడకుండా చర్యలు
'నేపాల్ బార్డర్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాం. మేం ఎస్ఎస్బీ, అటవీ శాఖ, భద్రతా సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నాం. నేపాల్ బోర్డర్ నుంచి సంఘ విద్రోహ శక్తులు భారత్లోకి చొరబడకుండా అన్ని చర్యలు చేపట్టాం. బన్బాస బార్డర్ ఏరియాలో మేమంతా అలర్ట్ మోడ్లో ఉన్నాం. బార్డర్ ప్రాంతంలో భద్రతా ఏర్పాట్లను నేను స్వయంగా వెళ్లి సమీక్షించాను' అని ఉత్తరాఖండ్లోని కుమావున్ ఏరియా ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఐజీపీ) రిద్ధిమ్ అగర్వాల్ తెలిపారు.
కైలాశ్ మానస్ సరోవర్ యాత్రకు 23 మంది తమిళ యాత్రికులు
తమిళనాడుకు చెందిన 23 మంది యాత్రికులు శుక్రవారం రోజు నేపాల్ - భారత్ బార్డర్ మీదుగా కైలాశ్ మానస్ సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లారు. వారు తొలుత ఉత్తరప్రదేశ్లోని బహ్రయిచ్ జిల్లా రూపాయిదిహా వద్దనున్న భారత్ - నేపాల్ బోర్డర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ వారిని భారతదేశ సశస్త్ర సీమాబల్ (ఎస్ఎస్బీ) బలగాలు ఆపాయి. అనంతరం నేపాల్ భద్రతా బలగాలతో ఎస్ఎస్బీ అధికారులు మాట్లాడారు. టూరిస్టులను పంపమని నేపాల్ భద్రతా బలగాలు చెప్పాయి. దీంతో తమిళనాడుకు చెందిన 23 మంది యాత్రికులను నేపాల్ వైపు పంపారు. వారు నేపాల్లోని నేపాల్ గంజ్ పట్టణం మీదుగా టిబెట్లోని కైలాశ్ మానస్ సరోవర్కు వెళ్లారు.
వరుడి బారాత్కు బోర్డర్లో షాక్
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బహ్రయిచ్ జిల్లా ఖైర్నిహాకు చెందిన సలావుద్దీన్కు నేపాల్లోని బంకే జిల్లా బాలేగావ్ అమ్మాయితో పెళ్లి కుదిరింది. ఈ పెళ్లి కోసం వందలాది మందితో కూడిన బారాత్ బహ్రయిచ్ జిల్లా నుంచి బంకే జిల్లాకు బయలుదేరింది. అయితే వారి వాహనాలను రూపాయిదిహా బోర్డర్లో ఎస్ఎస్బీ బలగాలు ఆపాయి. చాలాసేపు వారితో మాట్లాడిన తర్వాత అధికారులు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వరుడు, అతడి 10 మంది కుటుంబీకులనే నేపాల్కు పంపుతామని చెప్పారు. దీనికి వరుడి ఫ్యామిలీ అంగీకరించింది. వారంతా బైక్లు, స్కూటర్లపై నేపాల్కు వెళ్లారు. బంకే జిల్లా బాలేగావ్లో పెళ్లి కూడా జరిగింది. వరుడి మిగతా కుటుంబీకులు, బంధువులంతా ఇండియాలోనే ఉండిపోయారు.
నేపాల్ వధువు- భారత్ వరుడు : బోర్డర్లోనే పెళ్లి
ఉత్తరప్రదేశ్లోని అయోధ్యకు చెందిన రేషూ ఖాన్కు నేపాల్లోని బంకే జిల్లాకు చెందిన శబానాతో పెళ్లి కుదిరింది. నేపాల్లోని బంకే జిల్లాలో పెళ్లి జరపాలని పెద్దలు నిశ్చయించారు. అయితే నేపాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా వీరి పెళ్లి ఉత్తరప్రదేశ్లోని బహ్రయిచ్ జిల్లా రూపాయిదిహా బార్డర్లో జరిగింది. వధువు తరఫు పలువురు కుటుంబీకులు అకస్మాత్తుగా నేపాల్ నుంచి వచ్చి మరీ, రూపాయిదిహా బోర్డర్లో ఈ పెళ్లిని చేయించడం విశేషం. ఈ పెళ్లికి రూపాయిదిహా బోర్డర్ ఏరియాకు చెందిన ప్రజలు, ముస్లిం మతపెద్దలు సాయం చేశారు.
టూరిస్టులకు ఊరట- వీసా రూల్స్ సడలించిన నేపాల్
జెన్ - జెడ్ ఉద్యమం కారణంగా తమ దేశంలో ఇరుక్కుపోయిన విదేశీయుల సౌకర్యార్ధం నేపాల్ ఇమిగ్రేషన్ అధికార వర్గాలు కీలక చర్యలు చేపట్టాయి. జెన్ - జెడ్ ఉద్యమం వల్ల సెప్టెంబరు 8 నుంచి నేపాల్లో కర్ఫ్యూ వాతావరణం ఉంది. అందుకే సెప్టెంబరు 8తో వీసా గడువు ముగిసిన విదేశీ పర్యాటకులకు, ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పర్మిట్లను జారీ చేస్తామని నేపాల్ అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. అదనపు ఫీజులను చెల్లించకుండానే టూరిస్టులు వీసాలను రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవచ్చని శుక్రవారం తెలిపాయి. ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసులు, డిపార్చర్ పాయింట్లలో ఈ సేవలను పొందొచ్చని పేర్కొన్నాయి. జెన్ - జెడ్ ఉద్యమ ఉద్రిక్తతల్లో పాస్పోర్ట్లను కోల్పోయిన విదేశీ టూరిస్టుల కోసం వీసా బదిలీ ఏర్పాట్లను కూడా చేస్తామని చెప్పాయి. ఎమర్జెన్సీ పాస్పోర్ట్లు లేదా ఎంబసీలు జారీ చేసిన ఇతర ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్లతో నేపాల్లో పర్యటిస్తున్న విదేశీయులకు వీసా బదిలీ ఏర్పాట్లు చేస్తామని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. తద్వారా వారు సాఫీగా నేపాల్ నుంచి తిరిగి వెళ్లిపోవచ్చన్నారు.