Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra : ఓటర్ల జాబితాలో లోపాలపై ఈసీ, అధికార బీజేపీపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మరింత దూకుడు పెంచారు. బిహార్ లో 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర'ను చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఓటర్ల జాబితాల సవరణ, ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా తాను చేస్తున్న పోరాటాన్ని ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు వేశారు. ఈ క్రమంలో బిహార్​లోని ఇండియా కూటమి నాయకులతో కలిసి రాహుల్ గాంధీ ఆగస్టు 17 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' చేపట్టనున్నారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు.

ఆగస్టు 17న యాత్ర ప్రారంభం
దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి పోరాటం వీధుల్లో జరుగుతుందని కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. ఆగస్టు 17 నుంచి లోక్ సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఇండియా కూటమి నాయకులు బిహార్ అంతటా ఓటు అధికార్ యాత్రను చేపడతారని పేర్కొన్నారు. "ప్రమాదకరమైన ఎస్ఐఆర్, ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా యుద్ధాన్ని ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చడానికి ఈ యాత్ర. యాత్రకు సన్నాహాలు, జన సమీకరణ వంటి ఏర్పాట్లపై చర్చించేందుకు బుధవారం ససారంలో ఇండియా బ్లాక్ నాయకులను కలిశాను. ఓటు అధికార్ యాత్ర సెప్టెంబర్ 1న పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో జరిగే ర్యాలీతో ముగుస్తుంది" అని కేసీ వేణుగోపాల్ ఎక్స్ పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

'అది మాకు డూఆర్ డై సమస్య'
ఓటు చోరీ అనేది తమకు డూ ఆర్ డై సమస్య అని కాంగ్రెస్ పార్టీ మంగళవారం పేర్కొంది. ఆగస్టు 14 సాయంత్రం 'లోక్‌ తంత్ర బచావో మషాల్ మార్చ్​లు'తో సహా వివిధ కార్యకలాపాల ద్వారా ఓటు చోరీపై తమ గొంతుకను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి ఒక రోడ్‌ మ్యాప్​ను ప్రకటించింది. పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఇన్‌ ఛార్జ్‌ లతో సమావేశం అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే ఈ ప్రకటన చేశారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు చోరీ, ఎస్ఐఆర్ ను మూడు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలతో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తుందని హస్తం పార్టీ నాయకుడు కన్హయ్య కుమార్ తెలిపారు. "ఆగస్టు 14న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందు రోజు, అన్ని జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాలలో 'లోక్‌ తంత్ర బచావో మషాల్ మార్చ్' జరుగుతుంది. ఆగస్టు 22- సెప్టెంబర్ 7 మధ్య అన్ని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయాలలో కాంగ్రెస్ 'ఓట్ చోర్, గద్ది చోర్' (ఓటు దొంగలు, అధికారాన్ని వదులుకోండి) ర్యాలీలను నిర్వహిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 15- అక్టోబర్ 15 మధ్య ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును కాపాడుకోవడానికి సంతకాలు చేసే కార్యక్రమానికి చేపడతాం. ఈ కార్యక్రమాలపై ఇండియా కూటమి ఒకే మాటపై ఉంది" అని కన్హయ్య కుమార్ తెలిపారు.

ఈసీ, బీజేపీపై రాహుల్ ఆరోపణలు
బిహార్​లో ఓటరు జాబితా నుంచి దాదాపు 65 లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించింది ఈసీ. ఈ మేరకు ఇటీవల ముసాయిదాను రిలీజ్ చేసింది. దీంతో ఓటర్ల జాబితాలో అక్రమాలు జరిగాయని విపక్ష పార్టీలు ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈసీ, బీజేపీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్ సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. స్కాన్‌ చేసిన ఓటరు జాబితా చిత్రాలను పోస్టు చేయడానికి బదులుగా డిజిటల్ ఓటరు జాబితాలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకే ఈ పోరాటం చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే పార్లమెంట్ ఉభయసభల్లోనూ బిహార్ లో జరిగిన ఎస్ఐఆర్, ఓటు చోరీ అంశంపై విపక్షాలు ఆందోళనలు చేపట్టాయి. దీంతో పలుమార్లు సభాకార్యక్రమాలు వాయిదాపడ్డాయి.

అలాగే ఎస్ఐఆర్​ను వ్యతిరేకిస్తూ దేశ రాజధాని దిల్లీలో విపక్ష ఎంపీలు పార్లమెంట్‌ నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు ఇటీవల ర్యాలీగా వెళ్లారు. ఈ ర్యాలీకి అనుమతి లేదంటూ దిల్లీ పోలీసులు వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో ఇండియా కూటమి ఎంపీలు బారికేడ్లు ఎక్కి నిరసన తెలియజేశారు. దీంతో రాహుల్‌ , ప్రియాంక గాంధీ సహా విపక్ష ఎంపీలను అదుపులోకి తీసుకుని అక్కడి నుంచి బస్సులో తరలించారు పోలీసులు. ఒక్కసారిగా అప్పుడు ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది.

