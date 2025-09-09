ETV Bharat / bharat

అంచెలంచెలుగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన సీపీ రాధాకృష్ణన్​

ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన సీపీ రాధాకృష్ణన్​- అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ!

CP Radhakrishnan with Prime Minister Narendra Modi
CP Radhakrishnan with Prime Minister Narendra Modi (Courtesy: @narendramodi (Old Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 7:45 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 7:55 PM IST

CP Radhakrishnan Profile : భారత 15వ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన సీపీ రాధాకృష్ణన్ దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీ నేతల్లో కీలకమైనవారు. "తమిళనాడు మోదీ"గా పార్టీలో ఆయనకు పేరుంది. బీజేపీలో అత్యంత విశ్వాసపాత్రుడు, వివాద రహితుడిగా చెబుతారు. 1957 అక్టోబరు 20న తమిళనాడులోని తిరుప్పూర్‌లో జన్మించిన సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ 16వ ఏట నుంచి ఆర్​ఎస్​ఎస్​, జన్‌సంఘ్‌లతో కలిసి పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఆ అనుభవమే దేశ రెండో అత్యున్నత పదవిని అధిష్ఠించేస్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

రాజకీయ జీవితం
సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ 1957 అక్టోబరు 20న తమిళనాడులోని తిరుప్పూర్‌లో జన్మించారు. ఆయన పూర్తి పేరు చంద్రపురం పొన్నుసామి రాధాకృష్ణన్‌. ఇందులో పొన్నుసామి ఆయన తండ్రి పేరు. బీబీఏ పట్టభద్రుడైన సీపీ రాధాకృష్ణన్‌, కళాశాల రోజుల్లో టేబుల్‌ టెన్నిస్, అథ్లెట్‌గా ఉన్నారు. క్రికెట్, వాలీబాల్‌ క్రీడలపై అమితాసక్తి కనబరిచేవారు. భారత తొలి ఉపరాష్ట్రపతిగా, రెండో రాష్ట్రపతిగా పనిచేసిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ స్థాయికి చేరుకోవాలనే కోరికతో ఆయన పేరునే రాధాకృష్ణన్‌కు ఆయన తల్లి పెట్టారు. సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ 16వ ఏట నుంచి ఆర్​ఎస్​ఎస్​, జన్‌సంఘ్‌లతో కలిసి పనిచేశారు. కోయంబత్తూరు లోక్‌సభ స్థానం నుంచి 1998, 1999 ఎన్నికల్లో పోటీచేసి గెలిచారు. 2004 నుంచి 2007 వరకు తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. అప్పట్లో 93 రోజులపాటు తమిళనాడులోని ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని చుడుతూ 19వేల కిలోమీటర్ల మేర రథయాత్ర నిర్వహించి నదుల అనుసంధానం, అంటరానితనం, ఉగ్రవాదం నిర్మూలన గురించి ప్రచారం చేపట్టారు. 2014 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కోయంబత్తూరు లోక్‌సభ స్థానం నుంచి పోటీచేసిన రాధాకృష్ణన్ 3.89 లక్షల ఓట్లతో రెండోస్థానానికి పరిమితమయ్యారు. 2019 ఎన్నికల్లోనూ కోయంబత్తూరు స్థానం నుంచి పోటీచేసిన రాధాకృష్ణన్ ఓటమి పాలయ్యారు.

గవర్నర్​గా సేవలు
2023 ఫిబ్రవరి 12న తొలిసారి ఝార్ఖండ్‌ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు. 2024 మార్చి 19న అప్పటి తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ రాజీనామాతో ఆ మరుసటిరోజు నుంచి తెలంగాణ గవర్నర్‌గా, పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌గా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2024 జులై 27న మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌గా బదిలీ అయిన ఆయన, ప్రస్తుతం అక్కడే సేవలందిస్తున్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఆయన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, ఆర్‌.వెంకటరామన్‌ల తర్వాత తమిళనాడు నుంచి ఆ పీఠాన్ని అధిష్ఠించిన మూడో వ్యక్తిగా రికార్డులకెక్కారు.

అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ!
సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ 1998, 1999లో ఎంపీగా ఉన్న సమయంలో పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్‌ కమిటీ-జౌళి ఛైర్మన్‌గా, పార్లమెంటరీ కమిటీ-పబ్లిక్‌ సెక్టార్‌ అండర్‌టేకింగ్స్‌, కన్సల్టేటివ్‌ కమిటీ, స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ అక్రమాలపై దర్యాప్తునకు సంబంధించిన పార్లమెంటరీ ప్రత్యేక కమిటీలలో సభ్యుడిగా పనిచేశారు. 2004లో పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందంలో భాగంగా ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్‌ అసెంబ్లీలో ప్రసంగించారు. తైవాన్‌కు వెళ్లిన మొదటి పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందంలోనూ ఆయన సభ్యుడిగా ఉన్నారు. సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ 2016 నుంచి 2020 మధ్యకాలంలో కాయిర్‌-కొబ్బరి పీచు బోర్డు ఛైర్మన్‌గా సేవలందించారు. 2020లో కేరళ భాజపా వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జిగా నియమితులై 2022 వరకు పనిచేశారు. ఇలా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ, ప్రస్తుతం దేశ రెండో అత్యున్నత పదవికి ఎన్నికయ్యారు.

