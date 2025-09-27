'డీఎంకేకు ఓటు వేస్తే బీజేపీకి వేసినట్లే'- అధికార పార్టీపై విజయ్ విసుర్లు
2026 ఎన్నికల్లో పోటీ టీవీకే, డీఎంకే మధ్య ఉంటుందని వ్యాఖ్య
Published : September 27, 2025 at 5:58 PM IST
Tamil Nadu Assembly Elections 2026 : తమిళనాడులో అధికారమే లక్ష్యంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తున్న టీవీకే అధినేత విజయ్, అధికార డీఎంకేపై విరుచుకుపడ్డారు. వచ్చే ఏడాది జరిగే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే పార్టీకి ఓటు వేస్తే అది బీజేపీకి వేసినట్లే అవుతుందని తెలిపారు. డీఎంకే, బీజేపీతో రహస్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుందని ఆరోపించారు. నియంతృత్వ బీజేపీ పాలనకు వ్యతిరేకంగా చేసే ఉద్యమంలో టీవీకే రాజీపడబోదని స్పష్టం చేశారు. నమక్కల్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీవీకే సామాన్య ప్రజల గొంతుకని, అధికార డీఎంకే తమిళనాడును దోచుకుందని విమర్శించారు. 2026 ఎన్నికల్లో పోటీ టీవీకే, డీఎంకే మధ్య ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన అన్నాడీఎంకే కాషాయ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం అనైతికం, అవకాశవాదమని విజయ్ విమర్శించారు. దివంగత జయలలిత నెలకొల్పిన సిద్ధాంతాలను అన్నాడీఎంకే మరిచిపోయిందని ఆరోపించారు.
"బీజేపీ, డీఎంకే మధ్య రహస్యం సంబంధం ఉంది. డీఎంకేకు ఓటు వేస్తే అది బీజేపీకి వేసినట్లే. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో డీఎంకే ఇచ్చిన హామీలను పూర్తి చేశారా? ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించారా? కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం తమిళనాడుకు ఏం చేసింది? తమిళనాడును నీట్ పరీక్ష నుంచి మినహాయింపును ఇచ్చిందా?. ఇక ఇప్పటికే చెత్త పాలన అందిస్తున్న డీఎంకేకు ఇంకోసారి అధికారం ఇద్దామా? లేదా మన టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుందామా? అనేది ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలి. నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నెరవేరుస్తాను. వచ్చే ఎన్నికల్లో తప్పకుండా గెలిచి అనేక మంచి పనులు చేపడుతాం."
--విజయ్, టీవీకే అధినేత
కిడ్నీ రాకెట్ నిందితులను శిక్షిస్తామని హామీ
తమ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే కిడ్నీ రాకెట్ నిందితులను శిక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. "నమక్కల్లో ఉత్పత్తయ్యే గుడ్లకు సరైన గిడ్డంగులు ఉండాలని ఇక్కడి ప్రజలు కోరుతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే చేసిందా? కానీ ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఆస్పత్రిలో పేద ప్రజల కిడ్నీలను మాత్రం మాయం చేస్తారు. దీని వెనుకు ఎవరున్నా టీవీకే అధికారంలోకి రాగానే కచ్చితంగా శిక్షిస్తాం. ప్రజలకు అవసరమైన కనీస అవసరాలను అందిస్తామని మేము చెప్పాం. కానీ రాజకీయ శాస్త్రవేత్తల మాత్రం కొత్తగా ఏం చేస్తారో చెప్పాలని అడుగుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లోనే గాలిలో ఎగురుతారని చెప్పాలా? లేదా అమెరికా వరకు నేరుగా రోడ్డు వేస్తామని చెప్పాలా?" అని ప్రశ్నించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రచారానికి శ్రీకారం
2026లో జరిగే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టీవీకే పార్టీ అధినతే విజయ్ ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సెప్టెంబర్ 13న తిరుచ్చి, అరియాలూర్ జిల్లాలో ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన, సెప్టెంబర్ 20న నాగపట్టిణం, తిరువారుర్ జిల్లాలో పర్యటించారు.
