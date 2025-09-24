ETV Bharat / bharat

దేశానికి గర్వకారణంగా విఝింజమ్‌ పోర్టు- ప్రారంభమైన 10 నెలల్లోనే రికార్డులు!

కేరళలోని విఝింజమ్‌ ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ నుంచి జోరుగా కార్యకలాపాలు

Kerala Vizhinjam Port Makes History
Kerala Vizhinjam Port Makes History (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 7:34 PM IST

Kerala Vizhinjam Port Makes History : కేరళలోని విఝింజమ్‌ అంతర్జాతీయ ఓడరేవు కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన 10 నెలల్లోనే సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పింది. ఈ స్వల్ప కాలంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో అల్ట్రా లార్జ్ కార్గో నౌకలు విఝింజమ్‌ ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్టుకు వచ్చాయి. అలాగే దేశంలో అత్యంత లోతైన డ్రాఫ్ట్ కంటైనర్ షిప్ కూడా ఈ ఓడరేవుకు చేరుకుంది. ఈ మేరకు కేరళ ఓడరేవుల శాఖ మంత్రి వీఎన్ వాసవన్ వెల్లడించారు.

'విఝింజమ్‌ పోర్టు 10 నెలల్లోనే అద్భుతమైన విజయాలు నమోదు చేసింది'
విఝింజమ్‌ ఇంటర్నేషన్ సీపోర్ట్ సాధించిన ఘనత పట్ల కేరళ ఓడరేవులు శాఖ మంత్రి వీఎన్ వాసవన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇంత తక్కువ సమయంలో విఝింజమ్‌ అంతర్జాతీయ ఓడరేవుకు 500 ఓడలు రావడం ప్రపంచ కార్గో ట్రాఫిక్‌లో సీపోర్ట్​కు పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియజేస్తోందన్నారు. 2024 డిసెంబర్​లో ఓడరేవు వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించినప్పటి నుంచి కేవలం పది నెలల్లోనే ఈ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించామని పేర్కొన్నారు. భారతదేశ సముద్ర మౌలిక సదుపాయాల్లో విఝింజమ్‌ కీలక పాత్రను పోషిస్తోందని అన్నారు. దేశంలో అత్యంత లోతైన డ్రాఫ్ట్ కంటైనర్ షిప్ అయిన ఎంఎస్ సీ వెరోనా విఝింజమ్‌ ఇంటర్నేషన్ సీపోర్ట్ నిర్వహిస్త్తోందన్నారు. 17.1 మీటర్ల డ్రాఫ్ట్‌ తో మంగళవారం ఉదయం విఝింజమ్‌ అంతర్జాతీయ ఓడరేవుకు చేరుకుందని చెప్పారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ ఫేస్​బుక్​లో పోస్ట్ చేశారు.

విఝింజమ్‌ ఇంటర్నేషన్ సీపోర్ట్ నిర్వహిస్తున్న 500 నౌకల్లో 28 అల్ట్రా లార్జ్ కంటైనర్ వెస్సల్స్ (యూఎల్ సీవీ) ఉన్నాయి. ఒకే భారతీయ ఓడరేవు ఇన్ని యూఎల్ సీవీ నిర్వహించడం ఇదే మొదటిసారి. 10 నెలల వ్యవధిలోనే విఝింజం అంతర్జాతీయ సీపోర్టు 1.1 మిలియన్ టీఈయూలను (ఇరవై అడుగుల సమానమైన యూనిట్) నిర్వహించింది. ఇది దాని కార్యకలాపాల ప్రారంభంలో అంచనా వేసిన వార్షిక సామర్థ్యాన్ని అధిగమించింది. ఈ గణాంకాలు భారతదేశ సముద్ర మౌలిక సదుపాయాల్లో విఝింజమ్‌ సీపోర్ట్ వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యాన్ని, అలాగే ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని నడిపించడంలో దాని పెరుగుతున్న పాత్రను తెలియజేస్తున్నాయి.

ప్రపంచ ఓడరేవుల్లో ప్రత్యేక స్థానం
18-20 మీటర్ల సహజ లోతు, కనిష్ట లిటోరల్ డ్రిఫ్ట్‌ తో ఉన్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కంటైనర్ నౌకలను ఉంచడానికి విఝింజం ఇంటర్నేషన్ల సీపోర్ట్ అనువుగా మారింది. దీంతో ప్రపంచంలోని సీపోర్ట్ ల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ సీపోర్టు సామర్థ్యాలు దాన్ని భారతదేశపు ప్రధాన డీప్ వాటర్ ట్రాన్స్‌షిప్‌ మెంట్ హబ్‌గా వేగంగా మారుస్తున్నాయి. దేశాన్ని ప్రధాన అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మార్గాలకు సజావుగా అనుసంధానిస్తున్నాయి. ప్రపంచ షిప్పింగ్ పరిశ్రమలో విఝింజమ్ సీపోర్ట్​ను బలోపేతం చేస్తున్నాయి.

విఝింజమ్ అంతర్జాతీయ ఓడరేవు విజయాలు భారత్​లో అభివృద్ధి చెందుతున్న సముద్ర నైపుణ్యాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, వ్యూహాత్మక వాణిజ్యం, కనెక్టివిటీకి కొత్త అవకాశాలను ఎలా అందిపుచ్చుకోవాలో తెలియజేస్తున్నాయి. సీపోర్ట్ సాధించిన విజయాలు ప్రపంచ షిప్పింగ్, వాణిజ్య నెట్‌ వర్క్​ల్లో భారత్ స్థానాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తోంది.

10 నెలల క్రితం ప్రారంభం
అదానీ పోర్ట్స్‌ అండ్‌ స్పెషల్‌ ఎకనామిక్‌ జోన్‌ (ఏపీఎస్ఈజెడ్) విఝింజమ్ ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్టును నిర్వహిస్తోంది. దీనికి ఎండీగా గౌతమ్ అదానీ కుమారుడు కరణ్ అదానీ ఉన్నారు. అయితే ఈ పోర్టు నిర్మాణ సమయంలో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కేరళలో ఆందోళనలు జరిగాయి. రూ.8వేల కోట్లకు పైగా వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ఓడరేవులో గతేడాది డిసెంబరు నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన 10 నెలల వ్యవధిలోనే మంచి పనితీరును కనబర్చింది.

