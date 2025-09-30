ETV Bharat / bharat

ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్- వింటేజ్ అండ్ క్లాసిక్ కార్లు అదుర్స్- 100 ఏళ్ల క్రితం నాటి వాహనాలు సైతం!

వింటేజ్ కార్లను సేకరిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు- అందుకోసమేనట!

Vintage Car Club Chandigarh
Vintage Car Club Chandigarh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vintage Car Club Chandigarh : ఆటోమొబైల్‌ రంగంలో ఇప్పటికే కాలక్రమేణా ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి. పెట్రోల్‌, డీజిల్​​తో నడిచే కాలం నుంచి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల వరకు అనేక మార్పులు వచ్చాయి. కానీ, ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా పాత కాలం నాటి కార్లతో మాత్రం కొంత మందికి విడదీయలేని అనుబంధం ఉండిపోతుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పట్లో అందుబాటులో లేని వాహనాలకు ఉండే క్రేజే వేరు. ఇలాంటివాటినే దృష్టిలో పెట్టుకునే చండీగఢ్​కు చెందిన జె.ఎస్. పుల్కా, బల్జీత్ సింగ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు వింటేజ్ కార్లను సేకరిస్తున్నారు. ఈ కార్ల కలెక్షన్ అందర్నీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ క్రమంలో పుల్కా, బల్జీజ్ సింగ్ దగ్గర ఏయే వింటేజ్ కార్లు ఉన్నాయి? అవి ఏ కాలం నాటి నాటివి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఫ్యాషన్​తో వింటేజ్ కార్ల సేకరణ
పుల్కా, బల్జీత్ సింగ్​కు వింటేజ్ కార్లను సేకరించడమంటే ఇష్టం. వారు అద్భుతమైన కార్ల కలెక్షన్​కు ఎవరైనా ముగ్ధులవ్వాల్సిందే. వీరికి వింటేజ్ కార్లు సేకరణ కేవలం ఒక ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు. వారి జీవితాల్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం కూడా. పాత కాలం వాహనాలను భద్రపరచడానికి పుల్కా, బల్జీత్ సింగ్ నడుం బిగించారు. వారి ఉమ్మడి అభిరుచే 1995లో చండీగఢ్ వింటేజ్ అండ్ క్లాసిక్ కార్ క్లబ్ స్థాపనకు కారణమైంది.

Vintage Car Club Chandigarh
వింటేజ్ కార్​ (ETV Bharat)

వీరి దగ్గర ఏయే వింటేజ్ కార్లు ఉన్నాయంటే?
క్లబ్ వ్యవస్థాపకుడు బ్రిగేడియర్ (రిటైర్డ్) ఫుల్కా, సభ్యుడు బల్జీత్ సింగ్ ఇద్దరూ మెర్సిడెస్, షెవ్రొలెట్, అంబాసిడర్, ఫోర్డ్ వంటి వింటేజ్ కార్లను సేకరించారు. ఈ క్లబ్​ను ఆటోమొబైల్ రంగం వారసత్వాన్ని కాపాడటానికి అంకితం చేశారు. ఇటీవలే జరిగిన 'చండీగఢ్-కసౌలి వింటేజ్ కార్ ర్యాలీ' సందర్భంగా పుల్కా, బల్జీజ్ సింగ్ సేకరణలోని వింటేజ్ కార్లను చూసేందుకు జనం ఎగబడ్డారు. ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా ఈ వింటేజ్ కార్లకు ముగ్ధులయ్యారు.

Vintage Car Club Chandigarh
జెఎస్ పుల్కా, బల్జీత్ సింగ్ సేకరించిన కారు (ETV Bharat)

అసలు కథ ఇదే?
అయితే వింటేజ్ కార్ల సేకరణ వెనుకున్న కథను చండీగఢ్ వింటేజ్ అండ్ క్లాసిక్ క్లబ్ వ్యవస్థాపకుడు జె.ఎస్. పుల్కా ఈటీవీ భారత్​కు వివరించారు. "40 ఏళ్ల క్రితం నేను, బల్జీత్ సింగ్ మణిమజ్రాకు కారులో వెళ్తున్నాం. దారిలో ఓ వింటేజ్ కారుపై ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలను వేయడం చూశాం. సమీపంలోని ఒక వృద్ధురాలు ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలు కారుపై వేస్తే త్వరగా ఆరిపోతాయని చెప్పింది. కారు పరిస్థితి చూసి నిరాశ చెందాం. భవిష్యత్ తరాల కోసం వింటేజ్ వాహనాలను భద్రపరచడానికి ఒక క్లబ్​ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం" అని పుల్కా తెలిపారు.

'చిన్నప్పటి నుంచి కార్లంటే ఇష్టం'
మరోవైపు, తనకు చిన్నప్పటి నుంచి కార్లంటే చాలా ఇష్టమని బల్జీత్ సింగ్ తెలిపారు. చిన్నప్పుడు ఇంట్లోని కార్లను శుభ్రం చేసిన తర్వాత తన తండ్రి ఆదివారంనాడు వాటిని నడపడానికి అనుమతించేవారని చెప్పారు. "అప్పటి నుంచి కార్లలో ప్రయాణించడం నాకు ఫ్యాషన్ గా మారింది. కాలేజీ చదువు పూర్తైన తర్వాత కార్ల గురించి తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాను. క్రమంగా వింటేజ్ అండ్ క్లాసిక్ కార్లను సేకరించడం ప్రారంభించాను. ప్రస్తుతం నా వద్ద ఆరు వింటేజ్ కార్లు ఉన్నాయి. నేటి కాలంలో, ఈ వింటేజ్ కార్లను మెయింటెన్ చేయడం ఒక పెద్ద సవాల్​గా మారింది. కానీ నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడల్లా ఈ వింటేజ్ కార్లను బయటకు తీసుకెళ్లి రోడ్డుపై నడుపుతాను." అని బల్జీజ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

Vintage Car Club Chandigarh
జెఎస్ పుల్కా, బల్జీత్ సింగ్ సేకరించిన కారు (ETV Bharat)

తనకు అత్యంత ఇష్టమైన కారు షెవర్లెట్ అని బల్జీజ్ సింగ్ వెల్లడించారు. ఆ వాహనాన్ని తన ఇంటి ముందు ఉంచుకుంటానని చెప్పారు. ఈ కార్లను ఫిబ్రవరిలో చండీగఢ్​లో జరగబోయే రోజ్ ఫెస్టివల్​లో, నవంబర్​లో జరిగబోతున్న చండీగఢ్ కార్నివాల్​లో కూడా ప్రదర్శిస్తామన్నారు. ఈ వింటేజ్ అండ్ క్లాసిక్ కార్లు సందర్శకులను ఆకర్షిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

కార్ల విడిభాగాల దొరకక ఇబ్బందులు
బల్జీత్ సింగ్ సేకరణలో 1938 సిట్రోయెన్ ఉంది. దీన్ని ఒకప్పుడు ఇందౌర్ మహారాజు వాడేవారు. 1960 షెవర్లెట్ బిస్కేన్, 1948 షెవర్లెట్ ఫ్లీట్‌ మాస్టర్, 1948 ఆస్టన్ మార్టిన్, 1971 వోక్స్‌ వ్యాగన్ బీటిల్, 1962 మెర్సిడెస్ బెంజ్ 190 వంటి వింటేజ్ కార్లు బల్జీజ్ సింగ్ వద్ద ఉన్నాయి. ఈ వాహనాల విడిభాగాల కొరత, వీటిని రిపేర్ చేసేందుకు మెకానిక్​లు లేకపోవడంతో వింటేజ్ కార్లను మెయింటెన్ చేయడం చాలా కష్టమవుతోందని బల్జీత్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

Vintage Car Club Chandigarh
వింటేజ్ కారు (ETV Bharat)

100 ఏళ్ల క్రితం కారు సైతం
ఛండీగఢ్​లో వింటేజ్ కార్ క్లబ్​ను 1995లో స్థాపించారు. ఇప్పుడు ఈ క్లబ్​లో 20 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ క్లబ్​లో ఉన్న అత్యంత పురాతన వాహనం 1925 నాటిది. ఆ కారు ఇంకా మంచి కండిషన్​లో ఉంది. విడిభాగాలు దొరకకపోవడం, సరిగ్గా వాటికి సర్వీసింగ్, రిపేర్లు వంటివాటిని చేయలేకపోవడం వల్ల వింటేజ్ కార్లను సంరక్షించడం కష్టమైన పనిగా మారిందని పుల్కా తెలిపారు.

Vintage Car Club Chandigarh
జెఎస్ పుల్కా, బల్జీత్ సింగ్ సేకరించిన కారు (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDIGARH VINTAGE CARSVINTAGE AND CLASSIC CAR CLUBOLD CARS IN CHANDIGARHCLASSIC CAR CLUB CHANDIGARHVINTAGE CAR CLUB CHANDIGARH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.