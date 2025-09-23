ETV Bharat / bharat

వయసు పైబడినా చదువుపై తగ్గని ఆసక్తి- 100శాతం అక్షరాస్యత సాధనకు ఆ జిల్లా కృషి!

100 శాతం అక్షరాస్యతరేటు సాధించేందుకు తూర్పు సింగ్‌ భూమ్ జిల్లా కృషి- ఆ దిశగా వడివడిగా అడుగులు

100 Literacy Village (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 5:35 PM IST

చదువుకుంటున్న మహిళలు! (ETV Bharat)

పై చిత్రంలో వారి ముఖాలు చూస్తే 50 ఏళ్లు పైబడినవారని తెలుస్తుంది. కానీ వారి హృదయాలు ఇప్పటికీ కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని ఆరాటపడుతున్నాయి. వణుకుతున్న చేతులు అక్షరాలను దిద్దుతున్నాయి. కొంత చూపు మందగించినా వారి దృష్టి, ధ్యాస స్పష్టంగా ఉంది. వారి లక్ష్యం తమ పేర్లు రాయడమే కాదు. వర్ణమాలను రాయడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించడం. ఏంటి 50 ఏళ్లు పైబడినవారు అక్షరాలు నేర్చుకుంటున్నారా? ఇంత పెద్ద వయసులో చదువుపై శ్రద్ధ పెడుతున్నారా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

100 శాతం అక్షరాస్యతకు కృషి
100 Literacy Village : ఝార్ఖండ్ లోని తూర్పు సింగ్‌ భూమ్ జిల్లా 100 శాతం అక్షరాస్యతను సాధించేందుకు కృషి చేస్తోంది. అందుకుగానూ 2022లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నవ భారత్‌ సాక్షరతా కార్యక్రమాన్ని చురుగ్గా చేపడుతోంది. 2030 నాటికి 100 శాతం అక్షరాస్యత సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. వేలాది మంది వాలంటీర్లుగా పనిచేసి తూర్పు సింగ్‌ భూమ్ జిల్లాలో వయసుతో సంబంధంతో లేకుండా విద్యను అందిస్తున్నారు. ఆ జిల్లాలోని ప్రజలు కూడా వారికి సహకరించి సంపూర్ణ అక్షరాస్యత పైపు అడుగులు వేస్తున్నారు.

నేర్చుకుంటున్న వృద్ధురాలు (ETV Bharat)

నిరక్ష్యరాసులకు విద్యా బోధన
తూర్పు సింగ్‌ భూమ్ జిల్లాలో అక్షరాస్యత రేటు 75.49 శాతం. ఇందులో పురుషుల అక్షరాస్యత శాతం 83.75 శాతం కాగా, మహిళల లిటరసీ రేటు 66.81 శాతం. నవ భారత్ సాక్షరతా కార్యక్రమం కింద మిగిలిన జనాభాకు విద్యను అందించడానికి స్వచ్ఛంద సేవకులు గ్రామాలను సందర్శిస్తున్నారు. అక్కడి నిరక్షరాస్యులను గుర్తించి నమోదు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రచారంలో ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వేతర, సామాజిక సంస్థల ప్రతినిధులు, స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థులు సహా 1500 మందికి పైగా స్వచ్ఛంద సేవకులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, గ్రామ కూడళ్లు, ఇళ్లలో ఉచితంగా నిరక్ష్యరాసులకు పాఠాలు బోధిస్తున్నారు.

"2022లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన నవ భారత్ సాక్షరతా కార్యక్రమం కింద 2030 నాటికి తూర్పు సింగ్ భూమ్ జిల్లాలో 100 శాతం అక్షరాస్యత సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం. 50 ఏళ్లు పైబడిన చాలా మంది పౌరులు ఈ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. వారి జీవితంలో మొదటిసారి ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. నవ భారత్ సాక్షరతా కార్యక్రమం కింద ఎక్కువ మందిని అక్షరాస్యులుగా మార్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. గ్రామీణ లేదా వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు చెందిన ఏ వ్యక్తి విద్యను కోల్పోకుండా, సైబర్ నేరాల బాధితులుగా మారకుండా చూసుకోవడమే దీని లక్ష్యం. పురుషులతో పోలిస్తే, ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఎక్కువ మంది మహిళలు ముందుకు వచ్చారు. ఇది శుభ సంకేతం" అని తూర్పు సింగ్‌ భూమ్ జిల్లా విద్యా శాఖ సూపరింటెండెంట్ ఆశిశ్ కుమార్ పాండే తెలిపారు.

నిరక్ష్యరాస్యతకు అదే కారణం!
ప్రభుత్వ డేటా ప్రకారం తూర్పు సింగ్‌ భూమ్ జిల్లాలోని దుమారియా, గుడాబంధ, పోట్కా, పటండా వంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చదువు గురించి అవగాహన లేకపోవడం, వ్యవసాయ పనుల్లో ప్రజలు నిమగ్నమవడం వల్ల అధిక నిరక్షరాస్యత రేటు ఉంది. నవ భారత్ సాక్షరతా డ్రైవ్ కింద రాష్ట్ర, జిల్లా, బ్లాక్ క్లస్టర్ స్థాయిలో కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి. జిల్లా విద్యా శాఖ సూపరింటెండెంట్ ఈ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు. పౌరులకు పాఠాలు బోధించిన తర్వాత పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఉత్తీర్ణుతులైనవారికి అక్షరాస్యత ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందించారు. తూర్పు సింగ్‌ భూమ్ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన మూడు పరీక్షలలో మొత్తం 28,000 మంది నిరక్షరాస్యులు పాసయ్యారు. వారికి అక్షరాస్యత సర్టిఫికెట్లు జారీ చేశారు. అందులో 90 శాతం మంది మహిళలే ఉండడం గమనార్హం. 15-50 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నవారు అక్షరాస్యత ప్రచారంలో చేరి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత సర్టిఫికెట్లు పొందారు.

రాస్తున్న బామ్మ (ETV Bharat)

హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రజలు
మరోవైపు, తమకు చదువు చెప్పడం పట్ల ప్రజలు సైతం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే తాము ఇప్పుడు హిందీలో రాయగలమని, చదవగలమని తెలిపారు. తాము అక్షరాస్యులుగా మారిన తర్వాత, బ్యాంకింగ్ లేదా ఇతర విషయాలలో తక్కువ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ఇదే తరహా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు నవ భారత్ సాక్షరతా కార్యక్రమం సభ్యుడు సుజయ్ కుమార్. "పాఠశాలను ప్రజా అవగాహన కేంద్రంగా మార్చుతారు. అక్కడ తరగతులతో పాటు, గ్రామస్థులకు బ్యాంకు ఖాతా సంబంధిత విషయాలలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవడానికి చట్టపరమైన, డిజిటల్ విద్యను అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రచారం 2030 వరకు కొనసాగుతుంది" అని సుజయ్ పేర్కొన్నారు.

