విజయ్ కీలక నిర్ణయం- కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్

హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించిన టీవీకే

Karur Stampede Supreme Court
Tamilaga Vettri Kazhagam chief Vijay (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 7:33 AM IST

Karur Stampede Supreme Court : తమిళనాడులో కరూర్​ ర్యాలీ సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై ​ నటుడు విజయ్ పార్టీ టీవీకే అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ టీవీకే పార్టీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను మద్రాస్​ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దీనిని సవాలు చేస్తూ సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్​ను దాఖలు చేశారు. పిటిషన్​ను విచారించేందుకు సుప్రీం కోర్టు అంగీకరించింది.

తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ దాఖలైన పిటషన్​పై అక్టోబర్​ 3న మధురై బెంచ్‌ విచారణ జరిపింది. ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం టీవీకే పార్టీపై తీవ్ర ఆగ్రహం చేస్తూ, కరూర్‌ ఘటనపై పోలీసుల దర్యాప్తు ఇంకా ప్రారంభదశలోనే ఉందని పేర్కొంది. ఇలాంటి సమయంలో సీబీఐ దర్యాప్తు కోరడం సరికాదని పేర్కొంది. అంతేకాదు కోర్టులను రాజకీయ వేదికలుగా మార్చవద్దని ఘాటుగా హెచ్చరించింది. అయితే దర్యాప్తును తొలుత వ్యతిరేకించిన న్యాయస్థానం, ఆ తర్వాత సిట్‌ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. ప్రామాణిక నిర్వహణ విధాన నిబంధనలు రూపొందించేవరకు హైవేలపై ఏ రాజకీయ పార్టీ సభలకు అనుమతి ఇవ్వకూడదని నిషేధం విధించింది. దీనిని సవాలు చేస్తూ టీవీకే సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. మాజీ సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు జరపాలని పిటిషన్​ను దాఖలు చేసింది.

పోలీసుల స్వతంత్రతపై హైకోర్టు సందేహం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, అదే పోలీస్‌ విభాగానికి చెందిన ముగ్గురు ఉన్నతాధికారులతో సిట్ ఏర్పాటు చేయడం అన్యాయమని పిటిషన్​లో పేర్కొంది. దురుద్దేశపూర్వకంగా ర్యాలీ స్థలంలో గందరగోళం సృష్టించేందుకు చేసిన కుట్ర వల్లే అది తొక్కిసలాటకు జరిగి ఉండవచ్చని తెలిపింది. అందుకే వాస్తవ పరిస్థితులను గుర్తించడానికి స్వతంత్ర దర్యాప్తు తప్పనిసరిగా అవసరమని పిటిషన్‌ పేర్కొంది. హైకోర్టు ఎటువంటి వాస్తవ విచారణ లేకుండా, సాక్ష్యాలను పరిశీలించకుండా, టీవీకే ప్రతినిధులకు వాదన వినిపించే అవకాశం ఇవ్వకుండానే తిరస్కరించిందని తెలిపింది. ఈ పిటిషన్​పై అక్టోబర్ 10న విచారించేందుకు సుప్రీం కోర్టు అంగీకరించింది.

ఇదిలా ఉండగా, మృతుల కుటుంబాలతో మంగళవారం విజయ్ వీడియోకాల్‌లో మాట్లాడారు. వారిని ఓదార్చిన ఆయన, త్వరలో కరూర్‌లో పర్యటిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.'ఇలాంటి బాధాకరమైన పరిస్థితి ఎప్పుడూ ఎదురుకాలేదు. ఇలాంటి సమయంలో నేను కరూర్‌కు వెళితే, అసాధారణ పరిస్థితులకు దారితీయొచ్చు. త్వరలోనే బాధిత కుటుంబాలను కలుస్తా' అని వెల్లడించారు. కాగా కరూర్‌లో ఘటనాస్థలిని సోమవారం ఎంఎన్‌ఎం అధినేత కమల్‌హాసన్‌ పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా మాట్లాడుతూ, తమిళగ వెట్రి కళగం(టీవీకే) సభలో తప్పు జరిగిందని, దానిని ఒప్పుకొని బాధితులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. దాన్ని కప్పిపుచ్చుకొనేలా ఇతరులపై నిందలు వేయడం సరికాదన్నారు.

మరోవైపు విజయ్‌ ఉద్దేశపూర్వక రాజకీయ బలప్రదర్శన వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్నారు. 'ర్యాలీ సెప్టెంబర్ 27 ఉదయం 9 గంటలకే ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆలస్యమైంది. ఉదయం 11 గంటలకే భారీ ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు. మధ్యాహ్నం విజయ్ రావాల్సి ఉంది కానీ ఆయన సాయంత్రం ఏడు గంటలకు వచ్చారు. భారీ జనసందోహాన్ని చూపించేందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారు. దానివల్ల ప్రజలు అలా ఎండలో నిల్చొని అలసిపోయారు. వారికి ఆహారం, నీళ్లు అందలేదు. అంతేకాకుండా విజయ్‌ వస్తోన్న బస్ షెడ్యూల్‌కు భిన్నంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఆగింది. వాటికి అనుమతి లేకపోవడం లేదు. అది అలా ఆగడం వల్ల ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. విజయ్​కు వచ్చిన ప్రజలకు ఆహారం, మంచినీళ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేవంటూ వచ్చిన హెచ్చరికలను టీవీకే అధినేతతో పాటు సీనియర్ నాయకుడు ఎన్‌ ఆనంద్‌ విస్మరించారు. ఇక ఏడు గంటలకు విజయ్ వచ్చే సరికి ఆ జనసమూహాన్ని నిర్వహించడం కష్టమైపోయింది. అది తొక్కిసలాటకు దారితీసింది' అని పోలీసులు తెలిపారు.

