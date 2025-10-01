TVK చీఫ్ విజయ్ కీలక నిర్ణయం- రాష్ట్రవ్యాప్త పర్యటన వాయిదా
కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన నేపథ్యంలో విజయ్ కీలక నిర్ణయం - పబ్లిక్ మీటింగ్లు రెండు వారాల పాటు వాయిదా
Published : October 1, 2025 at 7:08 PM IST
Vijay Statewide Tour Called Off : తమిళ నటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్ తన రాష్ట్రవ్యాప్త పర్యటనను వాయిదా చేసుకున్నారు. కరూర్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది దుర్మరణం పాలై తమిళనాడులో విషాద చాయలు అలుముకున్న వేళ విజయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలిపింది. చాలామంది తమ ఆత్మీయులను కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో పార్టీ అధినేత విజయ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పబ్లిక్ మీటింగ్లను రెండు వారాల పాటు వాయిదా వేసుకున్నట్లు ఎక్స్లో పోస్టుచేసింది. పార్టీ నాయకుడు అంగీకరించిన తర్వాత పబ్లిక్ మీటింగ్లకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రకటిస్తామని టీవీకే ప్రధాన కార్యాలయం సచివాలయం తెలిపింది.
నన్ను ఏమైనా చేసుకోండి!
కరూర్లో తొక్కిసలాట నేపథ్యంలో మంగళవారం టీవీకే అధినేత విజయ్ ఓ వీడియో విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తొక్కిసలాట ఘటనతో తన హృదయం పూర్తిగా బాధతో నిండిపోయిందని అన్నారు. తన జీవితంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోలేదన్నారు. అంతేకాదు ఈ ఘటనలో తమ తప్పిదమేమీ లేకపోయినా డీఎంకే సర్కార్ తమపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిందని ఆయన విమర్శించారు. స్టాలిన్ ప్రభుత్వానికి ప్రతీకార వాంఛ ఉంటే తనను ఏమైనా చేసుకోవచ్చన్నారు. తమ పార్టీ నేతలను టార్గెట్ చేయొద్దని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. కరూర్ జిల్లాకు చెందిన టీవీకే నేతలపై పోలీసులు కేసులు పెట్టిన నేపథ్యంలో విజయ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"కరూర్ ఘటన నన్ను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. నాపై అమిత ప్రేమతో ప్రజలు ర్యాలీకి వచ్చారు. తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన వారికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. త్వరలోనే కరూర్ వెళ్లి బాధితులను పరామర్శిస్తాను. వాస్తవానికి మేము ఏ తప్పు చేయకపోయినా, మాపై కేసులు పెట్టారు. నిజం త్వరలోనే బయటపడుతుంది. వాస్తవానికి ఏం జరిగిందనేది ప్రజలకు తెలుసు. కరూర్ ప్రజలు నిజం చెప్పినప్పుడు, దేవుడే వచ్చి నిజం చెప్పినట్లుగా ఉంది. వాస్తవానికి నేను ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదు. నా హృదయం ఆవేదనతో నిండిపోయింది."
"సీఎం స్టాలిన్ మాపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చూస్తున్నారా? కావాలంటే నాపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవచ్చు. నాపై కోపం, మా నాయకులపై చూపించవద్దు. మా నాయకులపై కేసులు పెడుతున్నారు. ఇది సరైంది కాదు. నేను ఇప్పటికే 5 జిల్లాల్లో ప్రచారం చేశాను. కానీ కరూర్లోనే ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? నేను ర్యాలీ కోసం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, కానీ ఊహించని ఘటన జరిగింది. నేను ఎప్పుడూ ఎవరికీ అపకారం తలపెట్టలేదు. ప్రజలు నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. ఇకపై మరింత బలంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తాం."
- విజయ్, టీవీకే అధినేత
రాజకీయ బలప్రదర్శన వల్లే తొక్కిసలాట!
మరోవైపు విజయ్ ఉద్దేశపూర్వక రాజకీయ బలప్రదర్శన వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు. 'ర్యాలీ సెప్టెంబర్ 27 ఉదయం 9 గంటలకే ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆలస్యమైంది. ఉదయం 11 గంటలకే భారీ ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు. మధ్యాహ్నం విజయ్ రావాల్సి ఉంది కానీ ఆయన సాయంత్రం ఏడు గంటలకు వచ్చారు. భారీ జనసందోహాన్ని చూపించేందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారు. దానివల్ల ప్రజలు అలా ఎండలో నిల్చొని అలసిపోయారు. వారికి ఆహారం, నీళ్లు అందలేదు. అంతేకాకుండా విజయ్ వస్తోన్న బస్ షెడ్యూల్కు భిన్నంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఆగింది. వాటికి అనుమతి లేకపోవడం లేదు. అది అలా ఆగడం వల్ల ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. విజయ్కు వచ్చిన ప్రజలకు ఆహారం, మంచినీళ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేవంటూ వచ్చిన హెచ్చరికలను టీవీకే అధినేతతో పాటు సీనియర్ నాయకుడు ఎన్ ఆనంద్ విస్మరించారు. ఇక ఏడు గంటలకు విజయ్ వచ్చే సరికి ఆ జనసమూహాన్ని నిర్వహించడం కష్టమైపోయింది. అది తొక్కిసలాటకు దారితీసింది' అని పోలీసులు తెలిపారు.
