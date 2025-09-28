విజయ్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాటకు కారణాలివేనా? హైకోర్ట్ రిటైర్డ్ జడ్జీతో దర్యాప్తునకు ఆదేశం
మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల పరిహారం
Published : September 28, 2025 at 12:03 AM IST
Vijay Rally Stampede Reasons : తమిళ నటుడు, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు విజయ్ కరూర్లో నిర్వహించిన ప్రచార సభ తీరని విషాదాన్ని నింపింది. రోడ్ షోలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 36మందికిపైగా మరణించగా, 58 మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనను రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా పరిగణించాయి. దీనిపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కేంద్ర హోం శాఖ రాష్ట్రాన్ని కోరింది. మరోవైపు తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు చేసేందుకు హైకోర్టు రైటైర్డ్ జడ్జి జస్టిస్ అరుణ జగదీశన్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే, ఈ ఘటనకు అంచనాల కంటే భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు హాజరుకావడం సహా పలు కారణాలుగా భావిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- టీవీకే పార్టీ కరూర్ రోడ్షో కోసం కేవలం 10 వేల మంది వస్తారని అంచనా వేసింది. ఈమేరుకు అందుకు సంబంధించి పోలీసుల నుంచి అనుమతి తీసుకుంది.
- లైట్హౌస్ రౌండ్టానా సమీపంలో ఇంజినీర్తో అధ్యయనం చేశామని, అక్కడున్న 1.2లక్షల చ.అడుగుల విస్తీర్ణం 60వేల మందికి సరిపోతుందని వెల్లడించింది. అయితే, తమ రోడ్ షోకు మాత్రం 10 వేల మంది వస్తారని అంచనా వేస్తున్నట్లు అందులో పేర్కొంది.
- అయితే, షెడ్యూల్ ప్రకారం శనివారం మధ్యాహ్నం సమయంలోనే విజయ్ కరూర్కు రావాల్సి ఉంది. కానీ, ఆరు గంటల ఆలస్యంగా అక్కడకుకు చేరుకున్నారు.
- విజయ్ కరూర్కు చేరుకునే సమయానికే అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో గుమికూడారు. రద్దీతోపాటు ఉక్కపోత కారణంగా అనేక మంది స్పృహ తప్పిపోయినట్లు సమాచారం.
- ఈ పరిస్థితి గమనించిన విజయ్, వారికి తన వాహనంలో ఉన్న నీళ్ల బాటిళ్లను అందించే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో కార్యకర్తలు, అభిమానులు విజయ్ వాహనం దగ్గరికి వచ్చే ప్రయత్నం చేడయంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో కార్యకర్తలు సహా చిన్నారులు, మహిళలు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
సమగ్ర నివేదిక పంపాలని రాష్ట్రాన్ని కోరిన కేంద్రం
మరోవైపు కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ ఘటనపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కేంద్ర హోం శాఖ కోరింది. తొక్కిసలాటకు కారణాలు, తీసుకున్న చర్యలు, క్షతగాత్రులకు అందుతున్న చికిత్స వివరాలను అందించాలని చెప్పింది. రాష్ట్రానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా వెల్లడించారు. గవర్నర్ ఆర్ ఎన్ రవితో పాటు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్కు ఫోన్ చేసి పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
హైకోర్ట్ రిటైర్డ్ జడ్జీతో దర్యాప్తు
అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించింది. హైకోర్టు రిటైర్ట్ జడ్జీ జస్టిస్ అరుణ జగదీశన్ ఆధ్వర్యంలో ఏక సభ్య కమిటీ ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్. ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన స్టాలిన్, క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి వెళ్లి పరామర్సిస్తానని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 36 మంది మరణించినట్లు సమాచారం ఉందని, ఇందులో 8 చిన్నారులు, 16 మంది మహిళలు ఉన్నారని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు. క్షతగాత్రులకు రూ.లక్ష పరిహారం ప్రకటించారు. హైకోర్టు రిటైర్ట్ జడ్జీ జస్టిస్ అరుణ జగదీశన్ ఆధ్వర్యంలో ఏక సభ్య కమిటీ ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.
Tamil Nadu CMO - On the Karur stampede, Chief Minister MK Stalin says, " ...i will personally visit karur tonight to meet the families of the victims, to offer my condolences and also visit those receiving treatment in hospitals."— ANI (@ANI) September 27, 2025
"on receiving the heartbreaking news that 36… pic.twitter.com/55M3wD0lBY