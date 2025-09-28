ETV Bharat / bharat

విజయ్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాటకు కారణాలివేనా? హైకోర్ట్ రిటైర్డ్​ జడ్జీతో దర్యాప్తునకు ఆదేశం

మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల పరిహారం

Vijay Rally Stampede Reasons :
Vijay Rally Stampede Reasons :
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 12:03 AM IST

Vijay Rally Stampede Reasons : తమిళ నటుడు, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు విజయ్‌ కరూర్‌లో నిర్వహించిన ప్రచార సభ తీరని విషాదాన్ని నింపింది. రోడ్‌ షోలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 36మందికిపైగా మరణించగా, 58 మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనను రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా పరిగణించాయి. దీనిపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కేంద్ర హోం శాఖ రాష్ట్రాన్ని కోరింది. మరోవైపు తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు చేసేందుకు హైకోర్టు రైటైర్డ్ జడ్జి జస్టిస్​ అరుణ జగదీశన్​ ఆధ్వర్యంలో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే, ఈ ఘటనకు అంచనాల కంటే భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు హాజరుకావడం సహా పలు కారణాలుగా భావిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • టీవీకే పార్టీ కరూర్​ రోడ్‌షో కోసం కేవలం 10 వేల మంది వస్తారని అంచనా వేసింది. ఈమేరుకు అందుకు సంబంధించి పోలీసుల నుంచి అనుమతి తీసుకుంది.
  • లైట్‌హౌస్‌ రౌండ్‌టానా సమీపంలో ఇంజినీర్‌తో అధ్యయనం చేశామని, అక్కడున్న 1.2లక్షల చ.అడుగుల విస్తీర్ణం 60వేల మందికి సరిపోతుందని వెల్లడించింది. అయితే, తమ రోడ్‌ షోకు మాత్రం 10 వేల మంది వస్తారని అంచనా వేస్తున్నట్లు అందులో పేర్కొంది.
  • అయితే, షెడ్యూల్‌ ప్రకారం శనివారం మధ్యాహ్నం సమయంలోనే విజయ్‌ కరూర్​కు రావాల్సి ఉంది. కానీ, ఆరు గంటల ఆలస్యంగా అక్కడకుకు చేరుకున్నారు.
  • విజయ్‌ కరూర్​కు చేరుకునే సమయానికే అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో గుమికూడారు. రద్దీతోపాటు ఉక్కపోత కారణంగా అనేక మంది స్పృహ తప్పిపోయినట్లు సమాచారం.
  • ఈ పరిస్థితి గమనించిన విజయ్‌, వారికి తన వాహనంలో ఉన్న నీళ్ల బాటిళ్లను అందించే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో కార్యకర్తలు, అభిమానులు విజయ్‌ వాహనం దగ్గరికి వచ్చే ప్రయత్నం చేడయంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో కార్యకర్తలు సహా చిన్నారులు, మహిళలు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

సమగ్ర నివేదిక పంపాలని రాష్ట్రాన్ని కోరిన కేంద్రం
మరోవైపు కరూర్​ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ ఘటనపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కేంద్ర హోం శాఖ కోరింది. తొక్కిసలాటకు కారణాలు, తీసుకున్న చర్యలు, క్షతగాత్రులకు అందుతున్న చికిత్స వివరాలను అందించాలని చెప్పింది. రాష్ట్రానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా వెల్లడించారు. గవర్నర్​ ఆర్​ ఎన్​ రవితో పాటు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్​కు ఫోన్​ చేసి పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

హైకోర్ట్ రిటైర్డ్ జడ్జీతో దర్యాప్తు
అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించింది. హైకోర్టు రిటైర్ట్ జడ్జీ జస్టిస్​ అరుణ జగదీశన్​ ఆధ్వర్యంలో ఏక సభ్య కమిటీ ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్​. ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన స్టాలిన్​, క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి వెళ్లి పరామర్సిస్తానని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 36 మంది మరణించినట్లు సమాచారం ఉందని, ఇందులో 8 చిన్నారులు, 16 మంది మహిళలు ఉన్నారని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు. క్షతగాత్రులకు రూ.లక్ష పరిహారం ప్రకటించారు. హైకోర్టు రిటైర్ట్ జడ్జీ జస్టిస్​ అరుణ జగదీశన్​ ఆధ్వర్యంలో ఏక సభ్య కమిటీ ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.

