కొత్త ఉప రాష్ట్రపతి జీతమెంత? ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి?

సెప్టెంబర్​ 9న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక

Vice President Salary
Vice President Salary (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read

Vice President Salary : దేశంలో మరికొద్ది రోజుల్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుంది. జగ్​దీప్ ధన్​ఖడ్ ఆకస్మిక రాజీనామాతో ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఎన్డీఏ కూటమి తరఫున మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ బరిలో దిగగా, ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డి రంగంలో దిగారు. సెప్టెంబర్ 9న జరిగే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుండగా, బలాబలాల ప్రకారం సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికవ్వడం ఖాయం.

అయితే ఆయనను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికోవడానికి ఎన్డీఏ ప్రయత్నించినా కుదరలేదు. దీంతో ఎన్నిక జరగనుంది. కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో ఇదే తొలి ఎన్నిక కానుంది. 2022 వరకు రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలన్నీ పాత పార్లమెంటు భవనంలోనే జరిగాయి. కాగా, కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యేవారు ఎంత జీతం తీసుకోనున్నారు? ఎలాంటి సౌకర్యలు పొందనున్నారు?

దేశంలో రెండవ అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవి అయిన భారత ఉపరాష్ట్రపతి, బహుశా సాధారణ జీతం పొందని ఏకైక పదవి కావచ్చు. ఎందుకంటే భారత ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి ప్రత్యక్ష జీతం నిర్ణయించలేదు. రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌గా ఉపరాష్ట్రపతి ఈ జీతం పొందుతారు. 2018లో సవరణకు ముందు ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి జీతం నెలకు రూ.1.25 లక్షలు కాగా, తరువాత దానిని రూ.4 లక్షలకు పెంచారు. 2018 బడ్జెట్​లో నిర్ణయించిన విధంగా, భారత ఉపరాష్ట్రపతి జీతం సంవత్సరానికి రూ.48 లక్షలు.

"ఉపరాష్ట్రపతికి నిర్దిష్ట జీతం కోసం ఎటువంటి నిబంధన లేదు. బదులుగా, వారు రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌గా అనుగుణంగా వేతనం, ప్రయోజనాలను పొందుతారు" అని అధికారులు తెలిపారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఉచిత వసతి, వైద్య సంరక్షణ, రైలు, విమాన ప్రయాణం, ల్యాండ్‌లైన్ కనెక్షన్, మొబైల్ ఫోన్ సేవ, వ్యక్తిగత భద్రత, సిబ్బంది వంటి అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వ్యక్తిగత సహాయకులతోపాటు వ్యక్తిగత వైద్యుడు కూడా ఉంటారు.

మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి నెలకు దాదాపు రూ. 2 లక్షల పెన్షన్, టైప్-8 బంగ్లా, ఒక వ్యక్తిగత కార్యదర్శి, ఒక అదనపు వ్యక్తిగత కార్యదర్శి, ఒక వ్యక్తిగత సహాయకుడు, ఒక వైద్యుడు, ఒక నర్సింగ్ అధికారి,నలుగురు వ్యక్తిగత సహాయకులకు అర్హులు. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి మరణించిన సందర్భంలో ఆయన లేదా ఆమె జీవిత భాగస్వామి జీవితాంతం చిన్న టైప్-7 ఇంటికి అర్హులు.

నిబంధనల ప్రకారం, ఉపరాష్ట్రపతిగా 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన వారికి, రిటైర్మెంట్​ అయినా లేదా రాజీనామా చేసినా కూడా పెన్షన్ పొందడానికి అర్హత ఉంటుంది. ఉపరాష్ట్రపతి జీతం సంవత్సరానికి రూ.48 లక్షలు కాగా, దీని ఆధారంగానే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ధన్​ఖడ్​కు నెలవారీ పెన్షన్ లభిస్తుంది. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతికి ఇచ్చిన బంగ్లా విద్యుత్, నీటి బిల్లులు కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది. ఈ విధంగా అనేక రకాల బెనిఫిట్స్ మాజీ ఉపరాష్ట్రపతులకు ఉంటాయి.

మధ్యలోనే రిటైర్మెంట్
ఆరోగ్య కారణాలు వల్ల ధన్​ఖడ్ ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు జులై 21న ప్రకటించారు. అదే రోజు ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ధన్​ఖడ్ ప్రజా జీవితానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఆయన ఇప్పటివరకు పార్లమెంట్ హౌస్ దగ్గర్లోని ఉపరాష్ట్రపతి భవనంలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన సమయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో గడుపుతున్నారు. ఆయన టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడుతున్నారని, యోగా సాధన చేస్తున్నారని ధన్‌ఖడ్‌ సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.

