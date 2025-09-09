ETV Bharat / bharat

ఉపరాష్ట్రపతిగా NDA అభ్యర్థి సి.పి.రాధాకృష్ణన్‌ విజయం

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక- జస్టిస్​ బీ సుదర్శన్​​ రెడ్డిపై సీపీ రాధాకృష్ణన్ విజయం

CP Radhakrishnan
CP Radhakrishnan (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 7:33 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 7:41 PM IST

Vice President Election 2025 : ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ఎన్​డీఏ కూటమి అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్ బీఎస్​ సుదర్శన్​ రెడ్డిపై విజయం సాధించారు. దీనితో భారత 17వ ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యారు. ఎన్​డీఏ అభ్యర్థిగా నిలబడిన ఆయనకు 452 ఓట్లు రాగా, ఇండియా కూటమి తరఫున పోటీ చేసిన జస్టిస్​ సుదర్శన్​ రెడ్డికి 300 ఓట్లు వచ్చాయి. దీనితో 152 ఓట్ల మెజారిటీతో రాధాకృష్ణన్ ఘనవిజయం సాధించారు.

జగదీప్ ధన్​ఖడ్ రాజీనామాతో
జగదీప్‌ ధన్‌ఖడ్‌ రాజీనామాతో ఖాళీ అయిన ఉపరాష్ట్రపతి పదవి భర్తీ చేసేందుకు ఇవాళ పోలింగ్‌ జరిగింది. ఈ పదవి కోసం ఎన్​డీఏ అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌, విపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థి జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌ రెడ్డి పోటీపడ్డారు. ఈ పోలింగ్‌లో మొదట ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఓటు వేశారు. తర్వాత వరుసగా కేంద్రమంత్రులు ఓటు వేశారు. ఈ ఎన్నికలో ఎంపీలకు గులాబీ రంగు బ్యాలెట్‌ పత్రాలు పంపిణీ చేయగా తమ ప్రాధాన్యం ప్రకారం ఆయా అభ్యర్థులకు ఓట్లు వేశారు.

మరోవైపు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఆ పార్టీ అగ్రనేతలు సోనియాగాంధీ, రాహుల్‌గాంధీ, ప్రియాంకగాంధీ, ఇతర సీనియర్‌నేతలు వరుసగా వచ్చి ఓటు వేశారు. సమాజ్‌వాదీపార్టీ అధినేత అఖిలేశ్‌యాదవ్‌ సహా ఇండీ కూటమి నేతలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

గెలుపు లాంఛనమే!
పార్లమెంటు ఉభయసభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే మొత్తం సభ్యులు 788 మంది ఉండగా ఏడు స్థానాలు ఖాళీ కావడం వల్ల ప్రస్తుతం 781 మందే ఉన్నారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ఈ 781మంది ఓటు వేసేందుకు అర్హులు. అయితే నలుగురు సభ్యులు ఉన్న బీఆర్​ఎస్​, ఏడుగురు సభ్యులు ఉన్న బీజేడీ, ఒక సభ్యుడు ఉన్న శిరోమణి అకాలీదళ్‌ ఓటింగ్‌లో పాల్గొనడం లేదని ముందే ప్రకటించాయి. ఈ పన్నెండు మందిని మినహాయిస్తే, ఉపరాష్ట్రపతి ఎలక్షన్​ పోలింగ్‌లో 769 మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ ఎన్నికలో గెలిచేందుకు 391 మంది సభ్యుల ఓట్లు అవసరం కాగా, అధికార ఎన్​డీఏకు 425 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వైసీపీకి చెందిన 11మంది కూడా ఎన్​డీఏ కూటమికే మద్దతు తెలిపారు.

మరోవైపు ప్రతిపక్ష కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డికి 324 మంది ఎంపీల మద్దతు మాత్రమే ఉంది. కనుక ఈ గణాంకాల ప్రకారం ఎన్​డీఏ అభ్యర్థి గెలుపు లాంఛనమే అయ్యింది.

