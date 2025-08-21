ETV Bharat / bharat

త్వరలోనే సొంత రాకెట్​లో అంతరిక్ష యాత్ర:  వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా - SHUBHANSHU SHUKLA AXIOM 4 MISSION

ఇస్రో ఛైర్మన్ డాక్టర్ వి నారాయణన్, కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్, వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా మీడియా సమావేశం

Shubhanshu Shukla Axiom 4 Mission
Shubhanshu Shukla (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 2:47 PM IST

Shubhanshu Shukla Axiom 4 Mission : అంతరిక్షం గురించి క్షేత్రస్థాయిలో నేర్చుకునే దానికన్నా కంటే పొందిన అనుభూతి భిన్నమైనది అని భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా ఉన్నారు. అంతరిక్ష యాత్ర అనేది యావత్ దేశ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే భూమిపై నుంచి సొంత రాకెట్​లో ఎవరో ఒకరు అంతరిక్ష యాత్ర చేస్తారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో అంతరిక్ష యాత్ర అనుభవాలను పంచుకున్నారు.

'యాక్సియం-4 మిషన్​లో భాగంగా గతేడాదిలో నేర్చుకున్న పాఠాలు, భారత్​ గగన్​యాన్ మిషన్​కు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఎంత శిక్షణ తీసుకున్నా, రాకెట్​లో కూర్చొనప్పుడు కలిగే అనుభూతి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. నిజానికి మొదటి కొన్ని సెకన్ల పాటు రాకెట్ వెనక పరిగేత్తుతున్నట్టే అనిపించింది. దానిని అందుకోవడానికి నాకు కొంత సమయం పట్టింది. అప్పటి నుంచి భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చిన వరకు అనుభవం నమ్మశక్యం కానిది. దానిని మాట్లలో చెప్పడం కూడా కష్టంగా ఉంది. 1984లో వ్యోమగామి రాకేశ్ శర్మ అన్నట్టే ఇండియా ఈ రోజు కూడా సారే జహాసే అచ్చా(ప్రపంచలోకెల్లా గొప్పది). ఈ మిషన్​ను విజయవంతగా కావడానికి కృషి చేసిన ప్రభుత్వానికి, ఇస్రోకు , ప్రతిఒక్కరికీ కృతజ్ఞలు. ఈ మిషన్‌ను దేశ ప్రజలందరికీ చేరేలా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి పౌరుడు ఈ మిషన్‌ను తనదిగా భావించాడు. ఇది నిజంగా దేశం మొత్తం మిషన్‌గా అనిపించింది' అని శుక్లా పేర్కొన్నారు.

'గత ఆరు దశాబ్దాల్లో ఎందుక జరగలేదు?'
ఇదే విలేకరుల సమావేంలో కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ మాట్లాడారు.' స్పేస్ విభాగం దాదాపు 70 ఏళ్లుగా ఉంది. ఇస్రో 1969లో ఏర్పడింది. కానీ ఈ స్థాయి పురోగతి గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఎందుకు జరగాల్సి వచ్చింది. గత 5-6దశాబ్దాల్లో ఎందుకు జరగలేదు. ప్రపంచ వ్యూహాలను మేం అనుసరించడం ప్రారంభించాం. ఇప్పుడు మన ప్రమాణాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి' అని జితేంద్ర సింగ్ అన్నారు.

ఇస్రో వల్లే సాధ్యం : భారత గగనయాన్ సిబ్బంది గ్రూప్ కెప్టెన్ ప్రశాంత్ బి నాయర్
'కొన్ని నెలల్లో దీపావళి వస్తుంది. ఆ సమయంలోనే బాలరాముడు అయోధ్యకు చేరుకున్నారు. ఇక్కడ నేను ల‌క్ష్మ‌ణుడిలా ఉండాలనుకుంటున్నా. నేను శుక్లా కంటే పెద్దవాడినైనా, రామ్‌కి ల‌క్ష్మ‌ణుడిలా ఉండడానికే ఇష్టపడతా. కానీ రామ్‌, లక్ష్మణులకు వానరసేన సహాయం చేసినట్టే, మాకు ఇస్రో బృందం అండ ఉంది. లేకపోతే ఇది సాధ్యం కాకపోయేది' ప్రశాంత్ అన్నారు.

