గుడిలో వాడిన పువ్వులతో అగరుబత్తీలు, సౌందర్య ఉత్పత్తులు- ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు
దేవుడికి వినియోగించిన పువ్వులతో పూజ ఉత్పత్తులు తయారీ- 200 మంది మహిళలకు ఉపాధి
Published : September 20, 2025 at 5:46 PM IST
Women Turn Temple Flowers Into Income : ఆలయాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల్లో పూజకు ఉపయోగించిన పువ్వులను తొలగించడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దీంతో ఎక్కువగా నదులు, నీటిలో వీటిని వదిలేస్తుంటారు. కానీ, వారణాసిలోని మహిళలు మాత్రం వాడిన పువ్వులతో ఉపాధి పొందుతూ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. పూజకు వాడేసిన పువ్వులతో అగరుబత్తీలు, ధూప్ స్టిక్లు, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, సబ్జా పౌడి, వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేస్తున్నారు. ఫలితంగా దాదాపు 200 మందికి పైగా మహిళలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. వాడేసిన పువ్వులతో అద్భుతాలు చేస్తూ డబ్బులు సంపాదిస్తున్న మహిళల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వారణాసి జిల్లాలోని పింద్రా బ్లాక్కు చెందిన కోమల్ సింగ్ అక్కడి మహిళలకు ఉపాధి కల్పించి ఆత్మగౌరవంతో జీవించేలా కృషి చేస్తున్నారు. మహిళలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను తన కంపెనీ ద్వారా మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. వివిధ ఆలయాల్లో వాడిన పువ్వులను సేకరించి ఈ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. సింగిల్ మదర్గా ఎన్నో ఇబ్బందులను చూశారు కోమల్ సింగ్. అందుకోసమే మహిళల కోసం ఏదైనా చేయాలని సంకల్పించావారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ సంస్థను ప్రారంభించి దాదాపు 200 మందికి పైగా మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ముందుగా ఆలయాల నుంచి పువ్వులను సేకరిస్తారు. అనంతరం వాటిలో మంచి, చెడు పువ్వులను వేరు చేస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని ఎండలో ఆరబెడతారు. ఆ తర్వాత వాటిని పొడి చేసి పూజకు ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. మిగిలిన వాటిని వర్మి కంపోస్ట్ కోసం వినియోగిస్తారు.
"వారణాసిలోని దాదాపు 70 ఆలయాల నుంచి పువ్వులను సేకరిస్తాం. ఇందులో కాల భైరవ్ ఆలయం, ఖటు శ్యామ్, దుర్గా ఆలయం కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి రోజు దాదాపు 700 కిలోల పువ్వులు, దండలను సేకరిస్తాం. ఆ తర్వాత సంస్థలోని మహిళలు వాటిని శుభ్రం చేసి ఎండబెడతారు. ఆ తర్వాత వాటిని పొడి చేసి అగరుబత్తీలు, ధూప్స్టిక్, సౌందర్య ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తారు. భవిష్యత్తులో వీటి ఉత్పత్తిని భారీగా పెంచి మార్కెట్లో విడుదల చేస్తాం. సంస్థలో పనిచేసే మహిళల సంఖ్యను 1000కి పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. మా ఉత్పత్తులను మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఆన్లైన్ వేదికలను కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం. త్వరలోనే ఈ ఉత్పత్తులను వివిధ నగరాలకు సరఫరా చేస్తాం. ప్రతి మహిళ దాదాపు 200కి పైగా అగరుబత్తీలను చేస్తుంది. మహిళలకు ఉపాధితో పాటు వారి ఆదాయం కూడా పెరగడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం."
--కోమల్ సింగ్, నిర్వాహకురాలు
"గ్రామీణ పేద మహిళలే ఇందులో ఎక్కువగా పనిచేస్తారు. ఇందులో పనిచేయడం వల్ల వచ్చే డబ్బులతో ఇంటి అవసరాలతో పాటు నా పిల్లలను చదివిస్తున్నాను. నేను 2024 నుంచి ఈ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు రోజుకు రూ.200పైగా సంపాదిస్తున్నాను. నా అవసరాల కోసం ఇతరులపైన ఆధారపడడం లేదు." అని సంస్థలో పనిచేసే రేష్మ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.
