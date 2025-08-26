Varaha Jayanti Significance And Puja : శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో మూడవ అవతారం వరాహావతారం. వినాయక చవితికి ఒక్కరోజు ముందు వరాహ జయంతి వస్తుంది. వరాహ జయంతి రోజు విష్ణుమూర్తిని వరాహ రూపంలో ఆరాధిస్తే భూగృహ యోగాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది వరాహ జయంతి ఎప్పుడు రానుంది? ఆ రోజు చేయాల్సిన పూజా విశేషాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బమ్మెర పోతన రచించిన భాగవతంలో వివరించిన ప్రకారం పూర్వం మహా ప్రళయం సంభవించి భూమి జలంలో మునిగిపోయింది. జగత్తుకు ఆధారమైన భూమండలాన్ని తిరిగి పైకి తేవడానికి బ్రహ్మదేవుడు పుండరీకాక్షుని స్మరించ సాగాడు. ఆ సమయంలో ధ్యాన నిమగ్నుడైన బ్రహ్మ నాసిక నుంచి, బొటనవేలు పరిమాణమున్న వరాహంగా శ్రీహరి లోకోద్ధరణకై ఉద్భవించాడు. సకల దేవతలు చూస్తుండగానే, క్షణం లోపల ఏనుగంత ప్రమాణం పెరిగి చూసే వారికి అద్భుతాశ్చర్యములు కలిగించారు వరాహమూర్తి. అప్పుడు బ్రహ్మ దేవుని ఆదేశం మేరకు వేదాలను, సమస్త భూమండలాన్ని ఉద్దరించడానికి వరాహస్వామి పూనుకున్నాడు.
హిరణ్యాక్షుని సంహారం
హిరణ్యాక్షుడనే రాక్షసుడు వేదాలను అపహరించి సముద్రం అడుగున దాక్కున్నాడు. వేదాలు లేకపోయేసరికి బ్రహ్మ దేవునికి సృష్టి కార్యం నిర్వహించడంలో అవరోధం కలిగింది. దానితో భూమండలమంతా మహా ప్రళయంలో మునిగిపోయింది. అనంతరం విష్ణుమూర్తి వరాహస్వామి అవతారంలో హిరణ్యాక్షుని సంహరించి భూమిని తన కోరలపై నిలిపి సముద్ర గర్భం నుంచి భూమిని పైకి తీసి ఉద్దరించాడు. అనంతరం స్వామి తిరుమల కొండపై సంచరించినట్లుగా ఆధారాలున్నాయి. అందుకు నిదర్శనం తిరుమల కొండపై ఉన్న భూ వరాహ స్వామి ఆలయం.
వరాహ జయంతి ఎప్పుడు?
భాద్రపద శుద్ధ తదియ రోజు విష్ణుమూర్తి వరాహ అవతారాన్ని స్వీకరించాడు కాబట్టి ఈ రోజున వరాహ జయంతి జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 26వ తేదీ, మంగళవారం రోజు వరాహ జయంతిని జరుపుకోనున్నాం. ఈ సందర్భంగా శ్రీమహావిష్ణువును వరాహ అవతారంలో పూజించిన వారికి ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, భూ, గృహ యోగాలు చేకూరుతాయని నమ్మకం.
వరాహ జయంతి పూజకు శుభ సమయం
ఆగస్టు 25 సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:21 నుంచి భాద్రపద శుద్ధ తదియ తిథి మొదలై ఆగస్టు 26 మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2:42కు ముగుస్తుంది. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అన్ని పండుగలు సూర్యోదయంతో తిధి ఉన్న రోజునే జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ కాబట్టి ఆగస్టు 26 వ తేదీనే వరాహ జయంతిని జరుపుకోవాలి. ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు పూజకు శుభ సమయం.
వరాహ జయంతి ఇలా జరుపుకోవాలి
వరాహ జయంతి రోజు వేకువ ఝామునే నిద్రలేచి శుచియై పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకొని వరాహ స్వామి చిత్రపటాన్ని గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. అనంతరం వరాహ స్వామిని అష్టోత్తర శతనామాలతో అర్చించాలి. వరాహస్వామికి తెల్లని పుష్ప మాలికలు సమర్పించాలి. దధ్యోదనం, చక్ర పొంగలి ప్రసాదంగా సమర్పించాలి. మంగళ హారతులు ఇవ్వాలి. పూజ చేసేవారు పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి.
కలశ దానం
ఈ రోజు రాగి కానీ ఇత్తడి చెంబులో కానీ గంగాజలాన్ని నింపి, అందులో అక్షింతలు, పువ్వులు వేసి మామిడి ఆకులతో అలంకరించి పైన కొబ్బరికాయ ఉంచి తయారుచేసిన కలశాన్ని బ్రాహ్మణుడికి దానం చేయడం వలన భూ లాభాన్ని, గృహ లాభాన్ని పొందుతారు.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
వరాహ జయంతి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు వరాహ జయంతి సందర్భంగా పేదలకు అన్నదానం, వస్త్ర దానం చేయాలి. ఇలా చేయడం వలన శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు, ఆరోగ్యం సమకూరుతుందని విశ్వాసం. రానున్న వరాహ జయంతిని మనం కూడా జరుపుకుందాం. శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.