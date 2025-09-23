ETV Bharat / bharat

వందే భారత్ స్లీపర్​ రైలు ప్రారంభంపై కీలక అప్​డేట్​- అప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తామన్న మంత్రి

రెండో రైలు పూర్తైన వెంటనే వందే భారత్ స్లీపర్​ ట్రైన్​ను ప్రారంభిస్తామని వెల్లడి

vande bharat sleeper trains start date
vande bharat sleeper trains start date (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

September 23, 2025

Vande Bharat Sleeper Trains Launch : ప్రజలందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న వందే భారత్ స్లీపర్​ రైళ్లపై కీలక అప్​డేట్​ ఇచ్చారు రైల్వే మంత్రి అశ్విణి వైష్ణవ్. రెండో రైలు పూర్తైన వెంటనే వందే భారత్ స్లీపర్​ ట్రైన్​ను ప్రారంభిస్తామని మంగళవారం వెల్లడించారు. మొదటి రైలు సిద్ధం కాగా, రెండో రైలు నిర్మాణంలో ఉందని, 2025 అక్టోబర్​ 15 నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించారు. ఆ తర్వాత ఈ రెండింటిని ఒకేసారి ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. రెగ్యూలర్​గా నిరంతరాయంగా సర్వీసులు నడిపేందుకు రెండో రైలు చాల ముఖ్యమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకోసమే రెండో రైలు కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని, అది అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే సర్వీసును ప్రారంభిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే బిహార్​అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తొలి రైలును దిల్లీ- పట్నా మధ్య నడిచే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఒక రైలు ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉండగా, దీనిని ప్రస్తుతం దిల్లీలోని శాకుర బస్తీ కోచింగ్ డిపోలో ట్రయల్, టెస్టింగ్​ చేస్తున్నారు.

దేశంలో తొలి వందేభారత్‌ స్లీపర్ రైలు చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్‌ కోచ్‌ ఫ్యాక్టరీ 2024 డిసెంబర్‌లో తయారు చేసినట్లు రైల్వే బోర్డు వెల్లడించింది. 16 కోచ్‌లతో కూడిన వందే భారత్ స్లీపర్​ రైలు ట్రయల్స్‌ విజయవంతంగా పూర్తైనట్లు రైల్వే బోర్డు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. తొలుత దీనిని కోటా డివిజన్‌లో 30 నుంచి 40కి.మీ మధ్య పరీక్షించినట్లు చెప్పింది. మూడు రోజుల పాటు దీన్ని నిర్వహించామని, గంటకు 180కి.మీ గరిష్ఠ వేగంతో ప్రయాణించిందని రైల్వే బోర్డు వివరించింది. ఆ తర్వాత ముంబయి-అహ్మదాబాద్‌ సెక్షన్‌లో 540కి.మీ మార్గంలో ఈ ఏడాది జనవరి 15న వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ ట్రయల్‌రన్‌ నిర్వహించింది.

సదుపాయాలు ఇవే

  • వందే భారత్​ స్లీపర్‌ కోచ్‌ల్లో రీడింగ్‌ ల్యాంప్స్‌, ఛార్జింగ్‌ అవుట్‌లెట్‌లు, స్నాక్‌ టేబుల్, మొబైల్‌/ మ్యాగజైన్‌ హోల్టర్స్‌ ఉంటాయి.
  • రైల్వే ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేసే కవచ్‌ వ్యవస్థ ఉంటుంది.
  • అన్ని కోచ్‌లు స్టెయిన్‌లెస్‌ స్టీల్‌ కార్‌ బాడీతో GFRP ఇంటీరియర్ ప్యానెల్స్ కలిగి ఉంటాయి. అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా వీటిని రూపొందించారు.
  • ఆటోమేటిక్‌ డోర్లు, మెరుగైన సదుపాయాలతో మరుగు దొడ్లు, కొత్త టెక్నాలజీతో రూపొందించిన సీటు కుషన్‌లు ఇందులో పెట్టారు.
  • 16 కోచ్‌లు, 823 బెర్త్‌లతో వందే భారత్​ స్లీపర్‌ ట్రైన్‌ రానుంది. ఇందులో 3టైర్‌ ఏసీ కోచ్‌లు (600 బెర్త్‌లు) 11 ఉండగా, 2 టైర్‌ ఏసీ కోచ్‌లు (188 బెర్త్‌లు) 4 ఉంటాయి. ఇకా ఒక ఫస్ట్‌ టైర్‌ ఏసీ కోచ్‌(24 బెర్త్‌లు) ఉంటాయి.

వందే భారత్‌ రైళ్లు మూడు వెర్షన్లలో రానున్నాయి. ఇప్పటికే సెమీ హైస్పీడ్‌ వందేభారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఛైర్‌కార్‌ రైళ్లు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ నగరాల మధ్య సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. ఇక ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి మెరుగైన సదుపాయాలు అందించేలా వందే భారత్​ స్లీపర్‌ వెర్షన్‌ను కొన్ని నెలల్లోనే పట్టాలెక్కించనున్నారు. ఆ తర్వాత త్వరలోనే వందే మెట్రో రైలును కూడా తీసుకురానున్నారు.

'రైల్​ నీర్' ధరలు తగ్గింపు​- అక్కడ వంధే భారత్ నడపబోమని రైల్వే మంత్రి వెల్లడి

'వందేభారత్​లో సేఫ్టీ ఫీచర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్- తయారీ అప్పుడే కవచ్​ సిస్టమ్'

