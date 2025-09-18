ETV Bharat / bharat

ఉత్తరాఖండ్​లో వరద బీభత్సం- అనేక ఇళ్లు ధ్వంసం- కొండచరియలు విరిగి 10మంది గల్లంతు

సహాయక చర్యలు చేపట్టిన ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్

Uttarakhand Heavy Rain
Uttarakhand Heavy Rain (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Uttarakhand Heavy Rain : ఉత్తరాఖండ్​లో వరద బీభత్సం ఇంకా కొనసాగుతోంది. వర్షాలకు కొండచరియలు విరిగపడడంతో ఇళ్లు ధ్వంసమై 10మంది గల్లంతయ్యారు. కుంత్రి ఫాలిలో ఎనిమిది మంది, దుర్మా ప్రాంతంలో ఇద్దరు గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్​ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్​ సింగ్​ ధామీ విచారం వ్యక్తం చేశారు.

శిథిలాల కింద అనేక ఇళ్లు
చమోలి జిల్లాలోని నందానగర్‌ కుంత్రి వార్డులో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఆరుకుపైగా ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ సమయంలో ఎనిమిది మంది ఇళ్లలో ఉన్నారని, వారిలో ఇద్దరిని రక్షించగా, ఐదుగురు గల్లంతయ్యారని అధికారులు చెప్పారు. ఇంకా చాలా ఇళ్లు శిథిలాల కింద కూరుకుపోయే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. భారీగా శిథిలాల పేరుకుపోవడంతో ఘటనా స్థలానికి వెళ్లేందుకు సహాయక బృందాలు శ్రమిస్తున్నాయి. కుంత్రి వార్డులో అనేక ఇళ్లు శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నాయని, ఆ ఇళ్లలో ఉన్న కొంతమందితో ఫోన్​లో మాట్లాడామని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

"బుధవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాలకు నందానగర్​ ఘాట్ ప్రాంతం భారీగా ధ్వంసమయ్యాయి. ముఖ్యంగా 10-12 ఇళ్లు బురద శిథిలాలతో కూరుకుపోయాయి. అందులో ఏడుగురు చిక్కుకోగా, ఇద్దరిని కాపాడాం. మిగతా వారికోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాం. వరదలకు ధ్వంసమైన ఇళ్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని దుకాణాలు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. జేసీబీల సాయంతో రోడ్లను పునరుద్ధరించే పనులు చేస్తున్నాం. వీలైనంత త్వరగా బాధితులను పునరావస కేంద్రాలకు తరలిస్తాం."

--సందీప్​ తివారీ, చమోలీ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్​

యూపీకి చెందిన ఆరుగురు కార్మికులు మృతి
మరోవైపు ఉత్తరాఖండ్​ దెహ్రాదూన్‌లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని మొరాదాబాద్ జిల్లాకు చెందిన 6 మంది కార్మికులు మరణించారు. మరో ముగ్గురు కార్మికులు గల్లంతయ్యారని, వారికోసం గాలిస్తున్నామని చెప్పారు. బిలారి పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలోని ముదియా జైన్ గ్రామానికి చెందిన కార్మికులు పనికోసం దెహ్రాదూన్‌కు వెళ్లారు. అయితే, అక్కడ కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

వైష్ణోదేవి దర్శనానికి భక్తులు క్యూ
మరోవైపు మూడు వారాల తర్వాత తెరుచుకున్న జమ్మూకశ్మీర్‌ కత్రాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మాతా వైష్ణోదేవి ఆలయానికి భక్తులు క్యూ కట్టారు. ప్రతికూల వాతావరణం కొనసాగుతుందన్న సూచనలతో త్రికూట పర్వతంపై ఉన్న మందిరాన్ని వరుసగా 22రోజులపాటు మాతా వైష్ణోదేవి ఆలయ బోర్డు మూసివేసింది. ఫలితంగా దేశంలోని నలుమూలల నుంచి వెళ్లిన భక్తులు తీవ్రనిరాశతో వెనుతిరిగారు. ఇప్పుడు వాతావరణం అనుకూలంగా మారడం, నవరాత్రి సమీపించడంతో భక్తులకు దర్శనాన్ని పున‌ఃప్రారంభించారు. యాత్ర ప్రారంభ కేంద్రంమైన బంగంగ దర్షని గేట్‌ వద్ద వందలాది మంది భక్తులు క్యూ కట్టారు. మూడు వారాల తర్వాత యాత్ర ప్రారంభమవడంతో సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తంచేశారు. అంతకుముందు ఆగస్టు 26న కురిసిన భారీ వర్షాలకు కొండచరియలు విరిగిపడి మందిర ప్రాంగణంలో 34మంది మృతిచెందగా 20మంది గాయపడ్డారు.

