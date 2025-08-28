ETV Bharat / bharat

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్' - US TARIFFS IMPACT ON INDIA

ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావంపై నివేదికను విడుదల చేసిన ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం

US Tariffs Immediate Impact
US Tariffs Immediate Impact (AFP, ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read

Us Tariffs Impact On India : భారత్ ఎగుమతులపై అమెరికా విధించిన 50 శాతం అదనపు సుంకాల తక్షణ ప్రభావమేదీ పెద్దగా కనిపించకపోవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అయితే దాని తదుపరి దశల ప్రభావాల ఫలితంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పెను సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చని తెలిపింది. ఆయా సవాళ్లకు పరిష్కారాలను వెతికే దిశగా భారత్ తప్పకుండా అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈమేరకు వివరాలతో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ పరిధిలోని ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది.

భారత పంపిణీ వ్యవస్థలపై ప్రభావం
'అమెరికా సుంకాల బాదుడు వల్ల భారత వస్తు, సేవల ఎగుమతి విభాగాలకు చెందిన పంపిణీ వ్యవస్థలు ఎక్కువగా ప్రభావితం కావచ్చు. పర్యవసానంగా ప్రపంచ దేశాల మార్కెట్‌‌లలో వస్తు,సేవల ధరలను మరింతగా పెంచి విక్రయించాల్సిన పరిస్థితిని భారత ఎగుమతిదారులు ఎదుర్కోవచ్చు. దీనివల్ల ఆయా మార్కెట్లలో ఇతర దేశాల వస్తు,సేవలతో భారతీయ ఉత్పత్తులు పోటీపడటం కష్టతరంగా మారొచ్చు. ఈ సవాళ్లు, ప్రతికూలతలను ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు భారత ప్రభుత్వం వైవిధ్యభరిత వాణిజ్య వ్యూహంతో క్రియాశీలంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఎగుమతుల కోసం కొత్త మార్కెట్లను భారత్ అన్వేషిస్తోంది. అయితే ఈ ప్రయత్నాలు ఫలించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అమెరికాకు చేసే ఎగుమతుల్లో ఏర్పడిన భారీ నష్టాన్ని భారత్ వెంటనే పూర్తి స్థాయిలో కవర్ చేసుకోలేకపోవచ్చు' అని భారత ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం నివేదికలో ప్రస్తావించారు.

భారత్‌లో వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా కసరత్తు
'చాలావరకు ప్రపంచదేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు ప్రస్తుతం డౌన్‌‌సైడ్ రిస్క్‌లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అవి ఆశించిన రీతిలో ఆర్థిక వృద్ధిరేటును సాధించలేకపోతున్నాయి. ఫలితంగా రాబోయే కొంతకాలం పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో సరుకుల ధరలు అదుపులోనే ఉండొచ్చు. దీనివల్ల భారత్‌పై అమెరికా సుంకాల ప్రభావం పాక్షికంగా తగ్గుతుంది. ఎగుమతి విభాగంలో దేశానికి ఏర్పడే నష్టాన్ని కవర్ చేసుకునేందుకు, భారత్‌లో వస్తు,సేవల వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా కేంద్ర సర్కారు కసరత్తు చేయనుంది. స్టార్టప్‌లు, పరిశ్రమల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించనుంది. కొత్త ఎగుమతి మార్కెట్లను వెతకడంపైనా ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టనుంది. భవిష్యత్తులోనూ ఇలాంటి సవాళ్లు ఎదురైనా తట్టుకునేలా సంస్కరణలు చేస్తూ ముందుకు సాగనుంది' అని భారత ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం విశ్లేషించింది.

భారత్‌కు క్రెడిట్ రేటింగ్‌ పెరగడం సానుకూల అంశం
'ఇటీవలే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు క్రెడిట్ రేటింగ్‌ను మరింతగా పెంచారు. ఇది చాలా సానుకూల అంశం. దీనివల్ల భారత్‌లోని కంపెనీలకు తక్కువ వడ్డీకే పెద్ద మొత్తంలో విదేశీ పెట్టుబడులు లభిస్తాయి. దీనివల్ల భారత్‌లో వివిధ రంగాల కంపెనీల కార్యకలాపాలు మరింత ఊపందుకుంటాయి. ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడులు తొలగిపోతాయి. కంపెనీలకు లభించే భారీ పెట్టుబడుల వల్ల వస్తు,సేవల తయారీ/ఉత్పత్తి వ్యయాలు తగ్గిపోతాయి. ఈ అంశం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధికి కూడా దోహదం చేస్తుంది' అని నివేదికలో కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం పేర్కొంది.

సుంకాలను ఎదుర్కొనేందుకు భారత్ ఏం చేస్తోంది?

  • అమెరికా సుంకాలను ఎదుర్కొనే క్రమంలో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు ఇటీవలే పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దేశంలో తదుపరి తరం సంస్కరణలు చేయడానికి ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఆయన ఏర్పాటు చేశారు. స్టార్టప్‌లు, సూక్ష్మ,చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్‌ఎంఈలు) ఏర్పాటు నిబంధనలను సరళతరం చేయడం, అవి చెల్లించాల్సిన ఫీజులను తగ్గించడం, స్టార్టప్‌లకు అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించడం అనే అంశాలపై ఈ టాస్క్‌‌ఫోర్స్ కసరత్తు చేయనుంది.
  • తదుపరితరం వస్తుసేవల పన్ను (జీఎస్​టీ) సంస్కరణలకు కూడా మోదీ సర్కారు సమాయత్తం అవుతోంది. ఇందులో భాగంగా నిత్యావసరాలపై జీఎస్టీని గణనీయంగా తగ్గించబోతున్నారు. ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట వేదికగా చేసిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ఈవిషయాన్ని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు.
  • ఇటీవలే యూకే, యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అసోసియేషన్‌(EFTA)లతో భారత్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే అంశంపై యూరోపియన్ యూనియన్, న్యూజిలాండ్, చిలీ, పెరూలతోనూ భారత్ ప్రస్తుతం చర్చలు జరుపుతోంది.

