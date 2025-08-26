US Tariff On India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన అదనపు సుంకాలు మరికొన్ని గంటల్లో అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారికంగా అమెరికా తాజాగా భారత్కు నోటీసులు పంపింది. వాషింగ్టన్ కాలమానం ప్రకారం, ఆగస్టు 27వ తేదీ ప్రారంభమయ్యే అర్ధరాత్రి 12.01 గంటల నుంచి (అంటే భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 27 ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో) సుంకాలు అమల్లోకి వస్తాయని అగ్రరాజ్యం తెలిపింది.
ఆ సమయంలో నుంచి అమెరికాలోకి వచ్చే వస్తువులపై!
అప్పటి నుంచి అమెరికాలోకి ప్రవేశించే భారత ఉత్పత్తులకు 50 శాతం టారిఫ్లు వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ తమ నోటీసుల్లో పేర్కొంది. అయితే భారత్పై గతంలో ట్రంప్, 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. అవి ఆగస్టు 7 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.
The US Department of Homeland Security released a draft notice detailing plans to impose a 50% tariff on Indian products, as previously announced by US President Donald Trump (n/1) pic.twitter.com/ut4MuDJxN1— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025
ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే తీవ్ర ప్రభావం!
ఆ తర్వాత రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో మరో 25 శాతం అదనపు టారిఫ్లను విధిస్తున్నట్లు ఇటీవల ట్రంప్ ప్రకటించారు. దీంతో భారత్పై మొత్తం సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. అయితే ట్రంప్ టారిఫ్లతో భారతీయ వస్త్ర పరిశ్రమ, ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. భారత్ నుంచి ఎగుమతయ్యే అతి కొద్ది వస్తువులకే ఈ అధిక సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
అనుచితం, అన్యాయం, అహేతుకం!
కాగా, అమెరికా అదనపు సుంకాలపై ఇప్పటికే భారత్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇది అనుచితం, అన్యాయం, అహేతుకమని తెలిపింది. ఆ విషయంలో తాము ఎప్పుడూ దేశ ప్రయోజనాలకు కాపాడుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ఇప్పటికే స్పందించారు. రైతులు, పశుపోషకులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదన్నని తేల్చిచెప్పారు.
ఒత్తిడి పెరిగినా భరిస్తాం: మోదీ
ఆ తర్వాత సోమవారం కూడా మాట్లాడారు. గుజరాత్ పర్యటనలో భాగంగా అహ్మదాబాద్లో నిర్వహించిన సభలో ఆయన మాట్లాడారు. సుంకాల విషయంలో తమపై ఒత్తిడి పెరగొచ్చని, కానీ దానిని భరిస్తామని స్పష్టం చేశారు. దశాబ్దాల తరబడి దేశాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, దిగుమతుల విషయంలో అవకతవకలకు పాల్పడేందుకుగానూ భారత్ను ఇతర దేశాలపై ఆధారపడేలా చేసిందని విమర్శించారు.
భారత్ సాధికారిక సాధించింది!
అయితే బలానికి, రక్షణకు ప్రతీక అయిన సుదర్శన చక్రధారి మోహన్ (శ్రీ కృష్ణుడు), తన రాట్నంతో స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించిన చరఖాధారి మోహన్ (గాంధీ) మార్గంలో పయనించడం ద్వారా భారత్ సాధికారత సాధించిందని వెల్లడించారు. దేశ సైనిక శౌర్యపరాక్రమాలను ఆపరేషన్ సిందూర్ చాటిచెప్పిందని మోదీ పేర్కొన్నారు. కాగా, ట్రంప్ సుంకాల గడువును ట్రంప్ పొడిగిస్తారని తాను ఆశించడం లేదని వైట్హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నరావో ఇటీవల తెలిపారు. చెప్పినట్లే, ఇప్పుడు నోటీసులు కూడా జారీ అయ్యాయి.
