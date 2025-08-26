ETV Bharat / bharat

ట్రంప్ 50% టారిఫ్‌లు- అదనపు సుంకాలపై భారత్‌కు నోటీసులు - US TARIFF ON INDIA

ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్న అదనపు సుంకాలు

US Tariff On India
US Tariff On India (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 8:14 AM IST

2 Min Read

US Tariff On India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విధించిన అదనపు సుంకాలు మరికొన్ని గంటల్లో అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారికంగా అమెరికా తాజాగా భారత్​కు నోటీసులు పంపింది. వాషింగ్టన్ కాలమానం ప్రకారం, ఆగస్టు 27వ తేదీ ప్రారంభమయ్యే అర్ధరాత్రి 12.01 గంటల నుంచి (అంటే భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 27 ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో) సుంకాలు అమల్లోకి వస్తాయని అగ్రరాజ్యం తెలిపింది.

ఆ సమయంలో నుంచి అమెరికాలోకి వచ్చే వస్తువులపై!
అప్పటి నుంచి అమెరికాలోకి ప్రవేశించే భారత ఉత్పత్తులకు 50 శాతం టారిఫ్‌లు వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ తమ నోటీసుల్లో పేర్కొంది. అయితే భారత్​పై గతంలో ట్రంప్, 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. అవి ఆగస్టు 7 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.

ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే తీవ్ర ప్రభావం!
ఆ తర్వాత రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో మరో 25 శాతం అదనపు టారిఫ్‌లను విధిస్తున్నట్లు ఇటీవల ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. దీంతో భారత్​పై మొత్తం సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. అయితే ట్రంప్​ టారిఫ్‌లతో భారతీయ వస్త్ర పరిశ్రమ, ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. భారత్‌ నుంచి ఎగుమతయ్యే అతి కొద్ది వస్తువులకే ఈ అధిక సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఉంది.

అనుచితం, అన్యాయం, అహేతుకం!
కాగా, అమెరికా అదనపు సుంకాలపై ఇప్పటికే భారత్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇది అనుచితం, అన్యాయం, అహేతుకమని తెలిపింది. ఆ విషయంలో తాము ఎప్పుడూ దేశ ప్రయోజనాలకు కాపాడుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ఇప్పటికే స్పందించారు. రైతులు, పశుపోషకులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదన్నని తేల్చిచెప్పారు.

ఒత్తిడి పెరిగినా భరిస్తాం: మోదీ
ఆ తర్వాత సోమవారం కూడా మాట్లాడారు. గుజరాత్‌ పర్యటనలో భాగంగా అహ్మదాబాద్‌లో నిర్వహించిన సభలో ఆయన మాట్లాడారు. సుంకాల విషయంలో తమపై ఒత్తిడి పెరగొచ్చని, కానీ దానిని భరిస్తామని స్పష్టం చేశారు. దశాబ్దాల తరబడి దేశాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, దిగుమతుల విషయంలో అవకతవకలకు పాల్పడేందుకుగానూ భారత్‌ను ఇతర దేశాలపై ఆధారపడేలా చేసిందని విమర్శించారు.

భారత్ సాధికారిక సాధించింది!
అయితే బలానికి, రక్షణకు ప్రతీక అయిన సుదర్శన చక్రధారి మోహన్ (శ్రీ కృష్ణుడు), తన రాట్నంతో స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించిన చరఖాధారి మోహన్ (గాంధీ) మార్గంలో పయనించడం ద్వారా భారత్‌ సాధికారత సాధించిందని వెల్లడించారు. దేశ సైనిక శౌర్యపరాక్రమాలను ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ చాటిచెప్పిందని మోదీ పేర్కొన్నారు. కాగా, ట్రంప్ సుంకాల గడువును ట్రంప్‌ పొడిగిస్తారని తాను ఆశించడం లేదని వైట్‌హౌస్‌ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్‌ నరావో ఇటీవల తెలిపారు. చెప్పినట్లే, ఇప్పుడు నోటీసులు కూడా జారీ అయ్యాయి.

'ఎక్కడ తక్కువ రేట్ ఉంటే అక్కడే కొంటాం'- ట్రంప్​కు భారత్ మరో కౌంటర్​!

ట్రంప్​ అభ్యంతరాలను భారత్​ సీరియస్​గా తీసుకోవాలి : నిక్కీ హేలీ

ట్రంప్ ఆంక్షలకు రియాక్షన్- అమెరికాకు పోస్టల్​ సేవలను నిలిపివేసిన భారత్​

US Tariff On India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విధించిన అదనపు సుంకాలు మరికొన్ని గంటల్లో అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారికంగా అమెరికా తాజాగా భారత్​కు నోటీసులు పంపింది. వాషింగ్టన్ కాలమానం ప్రకారం, ఆగస్టు 27వ తేదీ ప్రారంభమయ్యే అర్ధరాత్రి 12.01 గంటల నుంచి (అంటే భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 27 ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో) సుంకాలు అమల్లోకి వస్తాయని అగ్రరాజ్యం తెలిపింది.

ఆ సమయంలో నుంచి అమెరికాలోకి వచ్చే వస్తువులపై!
అప్పటి నుంచి అమెరికాలోకి ప్రవేశించే భారత ఉత్పత్తులకు 50 శాతం టారిఫ్‌లు వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ తమ నోటీసుల్లో పేర్కొంది. అయితే భారత్​పై గతంలో ట్రంప్, 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. అవి ఆగస్టు 7 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.

ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే తీవ్ర ప్రభావం!
ఆ తర్వాత రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో మరో 25 శాతం అదనపు టారిఫ్‌లను విధిస్తున్నట్లు ఇటీవల ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. దీంతో భారత్​పై మొత్తం సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. అయితే ట్రంప్​ టారిఫ్‌లతో భారతీయ వస్త్ర పరిశ్రమ, ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. భారత్‌ నుంచి ఎగుమతయ్యే అతి కొద్ది వస్తువులకే ఈ అధిక సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఉంది.

అనుచితం, అన్యాయం, అహేతుకం!
కాగా, అమెరికా అదనపు సుంకాలపై ఇప్పటికే భారత్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇది అనుచితం, అన్యాయం, అహేతుకమని తెలిపింది. ఆ విషయంలో తాము ఎప్పుడూ దేశ ప్రయోజనాలకు కాపాడుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ఇప్పటికే స్పందించారు. రైతులు, పశుపోషకులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదన్నని తేల్చిచెప్పారు.

ఒత్తిడి పెరిగినా భరిస్తాం: మోదీ
ఆ తర్వాత సోమవారం కూడా మాట్లాడారు. గుజరాత్‌ పర్యటనలో భాగంగా అహ్మదాబాద్‌లో నిర్వహించిన సభలో ఆయన మాట్లాడారు. సుంకాల విషయంలో తమపై ఒత్తిడి పెరగొచ్చని, కానీ దానిని భరిస్తామని స్పష్టం చేశారు. దశాబ్దాల తరబడి దేశాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, దిగుమతుల విషయంలో అవకతవకలకు పాల్పడేందుకుగానూ భారత్‌ను ఇతర దేశాలపై ఆధారపడేలా చేసిందని విమర్శించారు.

భారత్ సాధికారిక సాధించింది!
అయితే బలానికి, రక్షణకు ప్రతీక అయిన సుదర్శన చక్రధారి మోహన్ (శ్రీ కృష్ణుడు), తన రాట్నంతో స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించిన చరఖాధారి మోహన్ (గాంధీ) మార్గంలో పయనించడం ద్వారా భారత్‌ సాధికారత సాధించిందని వెల్లడించారు. దేశ సైనిక శౌర్యపరాక్రమాలను ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ చాటిచెప్పిందని మోదీ పేర్కొన్నారు. కాగా, ట్రంప్ సుంకాల గడువును ట్రంప్‌ పొడిగిస్తారని తాను ఆశించడం లేదని వైట్‌హౌస్‌ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్‌ నరావో ఇటీవల తెలిపారు. చెప్పినట్లే, ఇప్పుడు నోటీసులు కూడా జారీ అయ్యాయి.

'ఎక్కడ తక్కువ రేట్ ఉంటే అక్కడే కొంటాం'- ట్రంప్​కు భారత్ మరో కౌంటర్​!

ట్రంప్​ అభ్యంతరాలను భారత్​ సీరియస్​గా తీసుకోవాలి : నిక్కీ హేలీ

ట్రంప్ ఆంక్షలకు రియాక్షన్- అమెరికాకు పోస్టల్​ సేవలను నిలిపివేసిన భారత్​

For All Latest Updates

TAGGED:

US INDIA TRADE WARTRUMP TARIFFS ON INDIAAMERICA INDIA TARIFFSUS TARIFF ON INDIA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.