భారత్లో అమెరికా రాయబారిగా నియమితులైన సెర్గియో గోర్- ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో భేటీ
అమెరికా రాయబారి గోర్తో సమావేశంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ
Published : October 11, 2025 at 10:01 PM IST
US Ambassador Sergio Gor meets PM Modi : భారత్లో అమెరికా రాయబారిగా నియమితులైన సెర్గియోగోర్ ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కలిసి సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న ఫొటోను బహూకరించారు. అమెరికా రాయబారి గోర్తో సమావేశంపై ప్రధాని మోదీ సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. గోర్ హయాంలో భారత్-అమెరికా మధ్య సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతుందని ప్రధాని ఎక్స్లో పోస్టుచేశారు.
Glad to receive Mr. Sergio Gor, Ambassador-designate of the US to India. I’m confident that his tenure will further strengthen the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership.@SergioGor pic.twitter.com/WSzsPxrJXv— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025
"ప్రధాని మోదీని గొప్ప, వ్యక్తిగత స్నేహితుడిగా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భావిస్తారు. నిజానికి, నేను దిల్లీకి బయలుదేరే ముందు కూడా వారి మధ్య అద్భుతమైన ఫోన్ సంభాషణ జరిగింది. భారత్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రాయబారిగా పనిచేయడం గౌరవంగా ఉంది. మన రెండు దేశాల మధ్య చాలా కీలక సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడం, మరింత ధృడంగా చేయడం కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను"
-- సెర్గియో గోర్, అమెరికా రాయబారి
ప్రధాని మోదీతో భేటీ తర్వాత గోర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. భారత్లో అమెరికా రాయబారిగా నియమితులైన సెర్గియో గోర్ ఇవాళ దిల్లీకి వచ్చారు. విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్తో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. వాణిజ్యం, రక్షణ, ఖనిజాలు తదితర అంశాలపై చర్చించినట్లు ప్రధాని మోదీతో సమావేశం అనంతరం ఆయన వెల్లడించారు.