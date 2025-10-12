ETV Bharat / bharat

బిహార్‌ ఎన్నికల్లో 'యూపీ ఫ్యాక్టర్'- పూర్వాంచల్​లో ఏం జరగబోతోంది?

బిహార్‌లోని 'పూర్వాంచల్'లో ఎన్‌డీఏ, ఇండియా టఫ్ ఫైట్- ఆ అసెంబ్లీ సీట్లలో 'యూపీ ఫ్యాక్టర్'- ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని రాజకీయ, సామాజిక అంశాల ప్రభావం- సీఎం యోగిని ప్రచార బరిలోకి దింపనున్న బీజేపీ

UP Factor In Bihar Polls
UP Factor In Bihar Polls (ETV Bharat, ANI, AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 2:00 PM IST

6 Min Read
UP Factor In Bihar Polls : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈసారి కూడా 'యూపీ ఫ్యాక్టర్' పని చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్ ప్రాంతపు 7 జిల్లాల్లో ఉన్న 19 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉత్తర్​ప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో ఉన్నాయి. అందుకే యూపీ రాజకీయ, సామాజిక సమీకరణాలు, అక్కడి దిగ్గజ నేతల ప్రభావం ఈ సీట్ల ఫలితాలపై పడొచ్చని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 2020 అసెంబ్లీ పోల్స్‌లో బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్ ప్రాంతంలో ఇండియా (మహాగఠ్​ బంధన్​) కూటమి హవా వీచింది. అది అత్యధికంగా 10 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. ఎన్‌డీఏ కూటమికి 8 సీట్లు, బీఎస్పీకి 1 సీటు వచ్చాయి. ఈసారి ఎలాంటి ఫలితం రాబోతోంది? 2020 ఎన్నికల ఫలితాలు చెబుతున్నది ఏమిటి? యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రచారం ఎన్‌డీఏ కూటమికి కలిసొస్తుందా? పూర్వాంచల్‌పై పట్టును నిలుపుకునేందుకు ఇండియా కూటమి ఏం చేయనుంది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

బిహార్‌తో యూపీకి లింక్ ఏమిటి ?
ఔనన్నా, కాదన్నాా బిహార్ రాజకీయాలపై ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ప్రభావం ఉంటుందనేది అక్షరాలా నిజం. దీనిపై క్లారిటీకి వచ్చేందుకు మనం బిహార్ రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బిహార్‌లోని పశ్చిమ ప్రాంతాన్ని 'పూర్వాంచల్' అంటారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తూర్పు ప్రాంతాన్ని కూడా 'పూర్వాంచల్' అని పిలుస్తారు. బిహార్‌లోని పశ్చిమ ప్రాంతం, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని తూర్పు ప్రాంతం భౌగోళికంగా పక్కపక్కనే ఉంటాయి. ఈ రెండుప్రాంతాల్లోనూ సారవంతమైన నేలలు ఉన్నాయి. ప్రజలు భోజ్‌పురి భాషను ఎక్కువగా మాట్లాడుతారు. సాంస్కృతిక, సంప్రదాయపరమైన అంశాల్లోనూ సారూప్యత ఉంటుంది. బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్ ప్రాంతంలో మొత్తం 7 జిల్లాలు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలోని 19 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ బార్డర్‌లో ఉండటం గమనార్హం.

బిహార్‌ పూర్వాంచల్‌లోని 7 జిల్లాలు, 19 అసెంబ్లీ స్థానాలివీ!

  • పశ్చిమ చంపారన్ జిల్లా : వాల్మీకీ నగర్, నౌతన్
  • గోపాల్ గంజ్ జిల్లా : కుచాయ్ కోట్, భోరే, హథువా
  • సివాన్ జిల్లా : జిరాదేయి, దరౌలీ, రఘునాథ్‌పుర్, దరౌందా
  • సారన్ జిల్లా : ఎక్మా, మాంఝీ, ఛాప్రా
  • భోజ్‌పుర్ జిల్లా : బర్హారా, ఆరా
  • బక్సర్ జిల్లా : బ్రహ్మపుర్, బక్సర్, రాజ్‌పుర్
  • కైమూర్ జిల్లా : రాంఘర్, చైన్‌పుర్

రంగంలోకి యూపీ సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం
ఈసారి బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్‌లో ఎన్‌డీఏ, ఇండియా కూటముల మధ్య టఫ్ ఫైట్ జరగొచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకుడు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ అలాగే జరిగిందని, అప్పట్లో ఇండియా కూటమికి 10 సీట్లు, ఎన్‌డీఏకు 8 సీట్లు వచ్చాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. 'యూపీ ఫ్యాక్టర్'ను వాడుకొని పూర్వాంచల్‌పై పూర్తి పట్టును సాధించాలనే లక్ష్యంతో బీజేపీ ఉందన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్యకు బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్ ప్రాంత బాధ్యతను బీజేపీ అప్పగించిందని డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.

ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని అత్యంత వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్యను బిహార్ ఎన్నికల సహ ఇంఛార్జిగా నియమించిందని తెలిపారు. గత అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పూర్వాంచల్‌లో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ పర్యటించడం వల్ల అగ్రవర్ణ ఓటుబ్యాంకు బీజేపీ వైపు మళ్లిందన్నారు. ఈసారి కూడా కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య, యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ల ప్రచారంపై బీజేపీ గంపెడాశలు పెట్టుకుందని సంజయ్ కుమార్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం బిహార్, యూపీ రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రంలో ఎన్‌డీఏ కూటమి అధికారంలో ఉండటం బీజేపీకి కలిసి రావచ్చన్నారు.

బీఎస్పీ ప్రభావం కలిగిన సీట్లు ఇవీ!
మాయావతికి చెందిన బీఎస్పీ ప్రధానంగా ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో యాక్టివ్‌గా ఉంది. దీంతోపాటు బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్ ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలపైనా బీఎస్పీకి బలమైన పట్టు ఉంది. ప్రత్యేకించి దళిత, బహుజనుల్లో ఈ పార్టీకి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. గత ఎన్నికల్లో చైన్పూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో బీజేపీకి చెందిన బ్రజ్‌కిషోర్ బినాను బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ(బీఎస్పీ)కి చెందిన జామా ఖాన్ 24,294 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. ఎన్నికల తర్వాత జామా ఖాన్ జేడీయూలో చేరారు. ఈయనకు సీఎం నీతీశ్ కుమార్ మంత్రి పదవిని కేటాయించారు.

లాలూ కంచుకోటలో హోరాహోరీ!
మాజీ సీఎం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్‌కు చెందిన రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్‌జేడీ) పార్టీ బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్ ప్రాంతంలో స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది. ఆర్‌జేడీ వల్లే 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమికి పూర్వాంచల్‌లో అత్యధికంగా 10 సీట్లు వచ్చాయి. ఈ ప్రాంతంలోని సారన్ జిల్లా ఆర్‌జేడీకి కంచుకోట లాంటిది. ఈ జిల్లాలోని మాంఝీ, ఛాప్రా, ఎక్మా అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉత్తర్​ప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో ఉన్నాయి. ఎక్మా స్థానంలో ఆర్‌జేడీకి చెందిన శ్రీకాంత్ యాదవ్, జేడీయూకు చెందిన సీతా దేవిని 13,927 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు.

శ్రీకాంత్ యాదవ్‌కు 53,875 ఓట్లు రాగా, సీతా దేవికి 39,948 ఓట్లు వచ్చాయి. మాంఝీ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఆర్‌జేడీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన సీపీఐ అభ్యర్థి సత్యేంద్ర యాదవ్ 25,154 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. లాలూ చరిష్మాకు కేంద్రబిందువుగా పేరొందిన ఛాప్రా అసెంబ్లీ స్థానంలో గత ఎన్నికల్లో ఆర్‌జేడీకి చుక్కెదురైంది. బీజేపీ అభ్యర్థి సీఎన్ గుప్తా కేవలం 6,771 ఓట్ల తేడాతో ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థి రణధీర్ కుమార్‌ను ఓడించారు. ఈసారి లాలూ కంచుకోటపై ప్రధాని మోదీ, సీఎం నీతీశ్ స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. అక్కడ వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లను ఎన్‌డీఏకు వచ్చేలా చేయాలనే సంకల్పంతో వారు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కీలకమైన చోట్లలో బలమైన అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపేందుకు ఎన్‌డీఏ కూటమి ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది.

2020లో బీజేపీ గెలుపు ఓటములివీ!
2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్‌ ప్రాంతంలో బీజేపీ సాధించిన ఫలితాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి.

  • దరౌండా అసెంబ్లీ స్థానంలో బీజేపీకి చెందిన కరణ్‌జిత్ సింగ్ 11,320 ఓట్ల తేడాతో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ(సీపీఐ)కు చెందిన అమర్‌నాథ్ యాదవ్‌‌పై గెలిచారు.
  • డెహ్రీ అసెంబ్లీ స్థానంలో రాష్ట్రీయ జనతాదళ్‌(ఆర్‌జేడీ)కు చెందిన ఫతే బహదూర్, బీజేపీకి చెందిన సత్యనారాయణ సింగ్‌ను 464 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు.
  • కరకట్ అసెంబ్లీ స్థానంలో సీపీఐఎంఎల్‌కు చెందిన అరుణ్ సింగ్, బీజేపీకి చెందిన రాజేశ్వర్ రాజ్‌ను 18,189 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు.
  • దరౌలి అసెంబ్లీ స్థానంలో సీపీఐఎంఎల్‌కు చెందిన సత్యదేవ్ రామ్ 12,119 ఓట్ల తేడాతో బీజేపీకి చెందిన రామాయణ్ మాంఝీపై గెలిచారు.

2020లో జేడీయూ గెలుపు ఓటములివీ!
2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్‌ ప్రాంతంలో బీజేపీ మిత్రపక్షం జేడీయూ సాధించిన ఫలితాలు ఈకింది విధంగా ఉన్నాయి.

  • వాల్మీకినగర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో జేడీయూకు చెందిన ధీరేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ లేదా రింకు సింగ్ గెలిచారు. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన రాజేష్ సింగ్‌ను 21,500 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. ఈ స్థానంలో జరిగే ఎన్నికల్లో థారూ అనే ఎస్సీ తెగ ఓటర్లు నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషిస్తారు.
  • గోపాల్‌గంజ్‌ జిల్లాలోని కుచయ్‌కోట్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఆర్‌జేడీకి చెందిన కాళీ ప్రసాద్ పాండే‌పై జేడీయూకు చెందిన అమరేంద్ర కుమార్ పాండే గెలిచారు.
  • భోరే అసెంబ్లీ స్థానంలో సీపీఐఎంఎల్ అభ్యర్థి జితేంద్ర పాస్వాన్‌పై జేడీయూ అభ్యర్థి సునీల్ కుమార్ విజయం సాధించారు. సునీల్ కుమార్‌కు 74,067 ఓట్లు రాగా, జితేంద్ర పాస్వాన్‌కు 73,605 ఓట్లు వచ్చాయి.
  • చెనారి అసెంబ్లీ స్థానంలో కాంగ్రెస్‌కు చెందిన మురారి గౌతమ్, జేడీయూకు చెందిన లల్లన్ పాశ్వాన్‌ను 18,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. ఎన్నికల్లో గెలిచాక మురారి గౌతమ్ ఎన్‌డీఏ కూటమిలో చేరారు.
  • రాజ్‌పూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో జేడీయూకు చెందిన సంతోష్ కుమార్ నిరాలాను 21,204 ఓట్ల తేడాతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన విశ్వనాథ్ రామ్ ఓడించారు.

పూర్వాంచల్‌లో మేం మెరుగ్గా రాణిస్తాం: బిహార్ రాష్ట్ర బీజేపీ
"ఈసారి బిహార్‌లోని పూర్వాంచల్‌లో మేం మెరుగ్గా ప్రదర్శన ఇస్తాం. మునుపటి కంటే ఎక్కువ అసెంబ్లీ సీట్లనే సాధిస్తాం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ పూర్వాంచల్ ప్రాంతం అభివృద్ధికి ఎంతో చేశారు. అనేక పథకాలను ఈప్రాంతానికి కేటాయించారు. పూర్వాంచల్ ప్రాంతం పక్కనే ఉన్న యూపీలోనూ బీజేపీయే అధికారంలో ఉంది. యూపీ సీఎం యోగి సైతం ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తారు. అది మాకు కచ్చితంగా కలిసొస్తుంది" అని బీజేపీ బిహార్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు సంతోష్ పాఠక్ తెలిపారు.

2020 కంటే ఈసారి ఎక్కువ సీట్లు గెలుస్తాం: ఆర్‌జేడీ
"మేం తేజస్వి యాదవ్ నాయకత్వంలో పని చేస్తున్నాం. గత 17 నెలల్లో పూర్వాంచల్‌లో మా ఎమ్మెల్యేలు చేసిన పని తప్పకుండా మంచి ఫలితాలను సాధించి పెడుతుంది. మాకు అఖండమైన ప్రజా మద్దతు లభిస్తోంది. మేం మరోసారి పూర్వాంచల్‌లో మంచి ప్రదర్శన ఇస్తాం. మా మిత్రపక్షాలను కలుపుకొని ముందుకు సాగుతాం. 2020 కంటే ఈసారి ఎక్కువ సీట్లను గెలుస్తాం" అని ఆర్‌జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఎజాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు.

