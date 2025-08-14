ETV Bharat / bharat

చరిత్రలో తొలిసారిగా 24 గంటల పాటు యూపీ అసెంబ్లీలో చర్చ- మంత్రులకు నైట్ షిఫ్టులు! - UP ASSEMBLY 24 HOUR DEBATE

యూపీ అసెంబ్లీలో విజన్ డాక్యుమెంట్ 2047 పై చర్చ- బుధవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభం- తిరిగి గురువారం ఉదయం 11 గంటల వరకు నిరంతరంగా కొనసాగింపు- యూపీ అసెంబ్లీ అరుదైన ఘనత

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 6:54 AM IST

Up Assembly 24 Hour Debate: ఉత్తర్​ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ చరిత్ర సృష్టించబోతోంది. దేశంలో ఇప్పటి వరకు ఏ అసెంబ్లీలో జరగని విధంగా యూపీ అసెంబ్లీలో 24 గంటల చర్చ నడుస్తోంది. 'విజన్ 2047'పై తొలిసారి 24 గంటలపాటు చర్చ జరగుతోంది. 2047 నాటికి యూపీని దేశంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన రోడ్‌మ్యాప్‌ను రూపొందించడమే ఈ చర్చ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ సమావేశంలో సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సహా మంత్రులు, అధికార, ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు.

యూపీ అసెంబ్లీలో విజన్ డాక్యుమెంట్–2047పై చర్చ బుధవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైంది. అసెంబ్లీ, మండలిలో ఒకేసారి ప్రారంభమైంది. ఈ చర్చ గురువారం ఉదయం 11 గంటల వరకు నిరంతరంగా కొనసాగనుంది. 24 గంటల అసెంబ్లీ చర్చలో మంత్రులు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 28 మంది మంత్రులకు షిఫ్ట్ వారీగా డ్యూటీలు కేటాయించారు. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అందరు సభ్యులు సభకు హాజరుకావాలి. అయితే ఆ తర్వాత రాత్రి, అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున లెక్కల 3గంటల వ్యవధితో మూడు షిఫ్టులుగా విభజించారు. ఇక, నిన్నటి వరకు ఈ సమావేశానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న సమాజవాదీ పార్టీ, సభకు హాజరై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఈ సుదీర్ఘ సమావేశాలపై డిప్యూటీ సీఎం కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య ఏఎన్ఐతో మాట్లాడారు.'ఈ 24 గంటల వర్షాకాల సమావేశం వికసిత్ భారత్ కోసం వికసిత్ ఉత్తర్​ప్రదేశ్. 2047 నాటికి యూపీని అభివృద్ధి చేయాలన్న ప్రతిజ్ఞను విజయవంతం చేయడానికి, 24 గంటలపాటు చర్చ జరుగుతోంది' అని తెలిపారు. 'వికసిత్ భారత్, వికసిత్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ విజన్ 2047' నేపథ్యంలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ అసెంబ్లీలో 24 గంటల సుదీర్ఘ చర్చను ప్రారంభించారని క్యాబినెట్ మంత్రి దయాశంకర్ సింగ్ తెలిపారు. ఇందులో మంత్రులు తమ తమ శాఖల్లో 2017 నుంచి 2025 వరకు చేసిన పనులను, ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందో, అన్ని రంగాల్లో ఎలా పురోగమిస్తుందో వివరిస్తున్నారని చెప్పొకొచ్చారు.

ప్రతిపక్షాల విమర్శలు
2022 ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో ఇచ్చిన వాగ్దానాల్లో ఎన్ని నెరవేర్చారో తెలియజేయాలని కోరుతూ 47 ప్రశ్నలతో కూడిన ఒక డాక్యుమెంట్‌ను తాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించామని సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నాయకుడు తేజ్ ప్రతాప్ సింగ్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం 2047 విజన్‌ను ప్రదర్శిస్తున్నట్లు విమర్శించారు. ఇందులో ఎలాంటి ప్రణాళిక, విజన్, ఉద్దేశం, విధానం లేదన్నారు. కేవలం రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే ప్రయత్నం మాత్రమే ఈ చర్చను ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. మరో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నాయకుడు ధర్మేంద్ర యాదవ్ మాట్లాడారు. '365 రోజుల్లో మొత్తం ఎన్ని గంటలు సభ కార్యకలాపాలు జరిగాయి? 365 రోజుల్లో 15 రోజులకు మించి సభ పనిచేయదు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి ప్రజాస్వామ్య విలువలు లేవని మా నమ్మకం. యూపీ ప్రభుత్వానికి బుల్డోజర్ గురించి మాత్రమే తెలుసు. రాష్ట్ర ప్రజలు బీజేపీ ప్రభుత్వంపై విసుగు చెందారు' అని అన్నారు.

