Ganesh Paintings Exhibition : దేశంలో గణేశ్ నవరాత్రులను ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రజలు జరుపుకుంటున్నారు. వినాయక మండపాల్లో ఏకదంతుడికి పూజలు చేస్తూ పారవశ్యంలో మునిగిపోతున్నారు. అదే సమయంలో అనేక చోట్ల వినూత్నంగా గణనాథుడి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు నిర్వాహకులు. అవి ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. భక్తులను, చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
అయితే గుజరాత్లోని భావనగర్లో ప్రత్యేకంగా ఏటా గణేశుడిని ఆరాధిస్తున్నారు. గణేశ్ చతుర్థి సందర్భంగా కళాకారులు తమ కళ ద్వారా గణపతిని పూజించారు. కళానగరిగా పిలిచే ఆ నగరంలోని కళాసంఘ్ నిర్వహించిన గణేష్ మహోత్సవంలో 101 మంది కళాకారులు వివిధ రూపాల్లో గణపతిని చిత్రీకరించి గొప్ప ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు. చిన్న పిల్లల నుంచి సీనియర్ కళాకారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. కాన్వాస్పై వివిధ రకాల గణపతిని చిత్రీకరించి ప్రదర్శించారు.
19 సంవత్సరాలుగా కళాసంఘ్ సంస్థ!
భావ్నగర్లో ఉన్న సర్దార్నగర్లోని ఆర్ట్ గ్యాలరీలో కళాసంఘ్ గణపతి పెయింటింగ్స్ ప్రదర్శనను నిర్వహించింది. ఈ మేరకు అధ్యక్షుడు అజయ్భాయ్ చౌహాన్ మాట్లాడారు. "ఈ ప్రదర్శనలో, యాక్రిలిక్ కలర్, వాటర్ కలర్, ఆయిల్ కలర్ వంటి వివిధ వస్తువులతో 101 గణపతి చిత్రాలను ప్రదర్శించారు. మేం గత 19 సంవత్సరాలుగా దీనిని నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ చిత్రాలను 4 సంవత్సరాల పిల్లల నుంచి 72 సంవత్సరాల సీనియర్ కళాకారుల వరకు కళాకారులు సృష్టించారు" అని తెలిపారు.
కళను ప్రదర్శించడానికి ఒక అద్భుతమైన మాధ్యమం!
కళాకారుడు రఘువీర్ సింగ్ గోహిల్ మాట్లాడుతూ, "నేను ఒక వాస్తవిక చిత్రలేఖనాన్ని సృష్టించాను, దీనిలో ఒక చిన్న అమ్మయి భక్తితో గణపతి మహారాజ్ పాదాలకు నమస్కరిస్తుంది. గణపతిని నెలవంకతో చూపించా. ఆయన వద్ద ఒక ప్లేట్ ఉంది. అమ్మాయి భక్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రదర్శన వర్ధమాన కళాకారులు తమ కళను ప్రదర్శించడానికి ఒక అద్భుతమైన మాధ్యమం" అని రఘువీర్ తెలిపారు.
కృష్ణ రూపం, శివ రూపం కూడా!
ఈ ప్రదర్శనలో 101కి పైగా పెయింటింగ్లు ఉన్నాయని యువతి శ్రుతి పర్మార్ తెలిపారు. వీటిని యాక్రిలిక్ కలర్, వాటర్ కలర్, పేపర్, కాన్వాస్ వంటి వివిధ మాధ్యమాల్లో తయారు చేశారని చెప్పారు. గణపతిని బాల రూపం, కృష్ణ రూపం, శివ రూపం, కమలం ఎలుక వంటి వివిధ రూపాల్లో చిత్రీకరించారని ఆమె వెల్లడించారు. ప్రదర్శన చాలా బాగుందని, పెయిటింగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
దివ్యాంగులు కూడా!
కళాసంఘ్ నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో టెక్స్చర్ ఆర్ట్, వార్లీ ఆర్ట్, ఇతర శైలిలో చాలా చిత్రాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. చాలా మంది కళాకారులు శ్రమతో ఆయా చిత్రాలను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ఇందులో చిన్న పిల్లలు, ముఖ్యంగా శారీరకంగా దివ్యాంగులైన పిల్లలు కూడా పాల్గొన్నారని వెల్లడించారు. ఈ ప్రదర్శన కళాభిమానులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభవమని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ప్రజలు ఎగ్జిబిషన్కు తరలివస్తున్నారు. పెయిటింగ్స్ చూసి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
