ETV Bharat / bharat

ఒకే కుటుంబంలో ఆరుగురు పిల్లలకు ఒకేసారి పెళ్లి- ఊరంతా ఆ ఇంట్లోనే! - SIX MARRIAGES ON SAME FAMILY

Six Marriages On Same Family ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 21, 2025 at 9:06 PM IST 1 Min Read

Six Marriages On Same Family : ప్రస్తుత రోజుల్లో వివామమనేది భారీ ఖర్చుతో కూడుకున్న తంతులా మారింది! జీవితంలో ఒక్కసారే జరుగుతుందనో లేక గొప్పకోసమో లేక వేరే వాళ్లను చూసో తెలియదు కానీ, చాలా ఘనంగా చేస్తున్నారు. కొందరైతే ఏకంగా తమ స్తోమతకు కూడా మించి వేడుకలను జరుపుతున్నారు. దీంతో వివాహ ఖర్చు తడిసిమోపెడవుతోంది. తాజాగా హరియాణాలోని హిసార్ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ ఆరుగురు పిల్లలకు ఒకేసారి వివాహం చేశారు. డబ్బులను మాత్రమే కాదు, సమయం కూడా ఆదా చేయాలని ఉద్దేశ్యంతో జిల్లాలోని గవాద్ గ్రామానికి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు అలా చేశారు. పూనియా కుటుంబం వారి పిల్లలకు ఏప్రిల్ 18, 19 తేదీల్లో వివాహాలు చేసింది. కుమారుల పెళ్లి ఏప్రిల్ 18న జరిపింది. ఆతర్వాత నలుగురు కుమార్తెల వివాహం ఏప్రిల్ 19న నిర్వహించింది.

పెళ్లికి సంబంధించిన దృశ్యాలు (ETV Bharat) పెళ్లికి సంబంధించిన దృశ్యాలు (ETV Bharat) పెళ్లికి సంబంధించిన దృశ్యాలు (ETV Bharat) నాలుగు వేర్వేరు కుటుంబాలకు ఆరుగురు అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్లు అల్లుళ్లుగా, కోడళ్లుగా మారారు. అయితే పూనియా కుటుంబం చేసిన ఆ కార్యక్రమంపై గ్రామ నివాసి రమేశ్ హవల్దార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. "మేం కూడ అలాగే చేస్తాం. కుటుంబాలు కలిసి వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా డబ్బు ఆదా కావడమే కాకుండా, సమాజంలో సోదరభావ సందేశం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. భవిష్యత్తులో ద్రవ్యోల్బణం, సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా సామాన్యులు సమాజానికి మంచి సందేశం ఇవ్వాలి" అని తెలిపారు. "మేం గ్రామంలోని గుడిసెల్లో నివసిస్తున్నాం. తమ ఊరికి చెందిన సోదరులు రాజేష్ పూనియా, అమర్ సింగ్ పూనియా తమ ఆరుగురు కుమారులు, కుమార్తెలను ఒకేసారి వివాహం చేశారు. రాజేష్ పూనియాకు కవిత, ప్రియాంక అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అతుడి కొడుకు పేరు సందీప్. అమర్ సింగ్ పూనియా తన కుమార్తెలు మోనికా, ప్రీతి, కుమారుడు సంజయ్‌కు వివాహం చేశారు. వారి పెళ్లిళ్లకు ఊరంతా హాజరయ్యారు" అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం పూనియా ఫ్యామిలీ తీసుకున్న చొరవ చర్చనీయాంశంగా మారింది.