అక్కడ అమ్మవారికి 'గులకరాళ్లే' నైవేద్యం- 100 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం

బగ్​దాయి అమ్మవారికి రాళ్లను నైవేద్యంగా పెడుతున్న భక్తులు

Unique Bagdai Vandevi Temple
Unique Bagdai Vandevi Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2025 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Unique Bagdai Vandevi Temple : ఎవరైనా సహజంగా గుడికి వెళ్తే ఆ దేవుడికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు, పూలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయలు తీసుకెళ్తారు. ముఖ్యంగా దసరా నవరాత్రుల్లో అమ్మవారి పూజ చేసి వివిధ రకాలు నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. కానీ ఈ ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు, అమ్మవారికి రాళ్లు, గులకరాళ్లును మాత్రమే నైవేద్యంగా పెడతారు. అలా చేస్తే కోరికలు నేరవేరుతాయని భక్తలు నమ్ముతారు. ఇంతకీ ఆ గుడి ఎక్కడ? ఎందకు అలా చేస్తున్నారు? ఎప్పటి ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఛత్తీస్​గఢ్​ బిలాస్​పుర్​లోని సర్కండా ప్రాంతంలో బగ్​దాయి వన దేవి ఆలయం ఉంది. అయితే ఇతర ఆలయాల్లో మాదిరిగా పూలు, పండ్లు సమర్పించరు. ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులు అమ్మవారికి రాళ్లు, గులకరాళ్లు సమర్పిస్తారు. ఈ ఆలయంలో కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత భక్తులు వచ్చి పొలాల్లోని ఈ గులకరాళ్లను సమర్పిస్తారు. అది కూడా కేవలం ఐదు రాళ్లను మాత్రమే ఇస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ దేవాలయంలో అఖండ జ్యోతి వెలుగుతూనే ఉంటుంది.

Unique Bagdai Vandevi Temple
గులకరాళ్లు సమర్పిస్తున్న మహిళలు (ETV Bharat)

ఈ సంప్రదాయం 100 ఏళ్ల నుంచి కొనసాగుతుందని ఆలయ పూజారి అశ్వినీ తివారి తెలిపారు. 'దాదాపు 100 ఏళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో దట్టమైన అడవిగా ఉండేది. అప్పుడు ఒక గొర్రెల కాపరికి వనదేవి కలలో దర్శనమిచ్చారు. తాను అడివిలో కూర్చున్నానని చెప్పింది. అయితే ఆ కాపరి వెళ్లి చూసినప్పుడు నిజంగానే అక్కడ విగ్రహాన్ని చూశాడు. పూజ చేయడానికి తన దగ్గర ఏం లేదని అమ్మవారికి చెప్పాడు. చుట్టూ ఏమి ఉంటే వాటినే తనకు ప్రసాదంగా సమర్పించమని చెప్పింది. ఆ కాపరి పొలాల్లో దొరికిన గులకరాళ్లను తల్లికి సమర్పించాడు. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు రాళ్లను సమర్పించే సంప్రదాయం కొనాసాగుతోంది.' అని పూజారి చెప్పారు.

స్థానికుల సాయంతో గుడి నిర్మాణం
1990లో స్థానికుల సహకారంతో ఈ ఆలయం నిర్మించినట్లు పూజారి అశ్విని తివారి తెలిపారు. ' ఒక ఎకరా విస్తీర్ణంలో ప్రజల సాయంతో దేవాలయాన్ని కట్టారు. కొత్త విగ్రహంతో ప్రతిష్ఠించారు. అప్పటి నుంచి భక్తుల విశ్వాసం క్రమంగా పెరిగింది. 2018లో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు, 2021లో రామ-జానకి, రాధా-కృష్ణ మండపం కూడా ఏర్పాటు చేశారు.ఆ దేవాలయ ప్రాంగణంలో రాధాకృష్ణ దర్బార్‌, మహామాయ, సంతోషి, కాళీ,దుర్గ మాత, హనుమంతుని విగ్రహాలు సహా పలు దేవతామూర్తుల ప్రతిమలను ప్రతిష్ఠించారు' అని ఆలయ పూజారి అశ్విని తివారీ వివరించారు.

Unique Bagdai Vandevi TempleUnique Bagdai Vandevi Temple
బగ్​దాయి వన దేవి (ETV Bharat)

బగ్​దాయి తల్లి ఆలయం రోజురోజుకీ ఖ్యాతి పెంచుకుంటోంది. ముఖ్యంగా శారదీయ నవరాత్రి, చైత్ర నవరాత్రి సందర్భాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తల్లిదర్శనానికి తరలివస్తున్నారు.

