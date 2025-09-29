'జిలేబీ' మీసాల రావణుడు- సెల్ఫీ కోసం ఎగబడుతున్న జనం- ఎక్కడో తెలుసా?
ఓ వైపు 40 అడుగుల జిలేబీ రావణుడు- మరోవైపు అసలు దసరా ఉత్సవాలే జరుపుకోని ప్రాంతం
Published : September 29, 2025 at 12:27 PM IST
Unique Ravana With Jalebi Moustache: చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా దసరా రోజు రావణాసురుడి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా ఎంతో మంది కళాకారులు ప్రత్యేక ఆకర్షణల్లో బొమ్మలను తయారు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో హరియాణాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి దాదాపు 40 అడుగుల పొడవున్న రావణుడి దిష్టిబొమ్మను తయారు చేశాడు. అందులో ప్రత్యేకత ఏంటంటే రావణుడు 'జిలేబీ మీసాల'ను కలిగి ఉండడం. ప్రస్తుతం ఈ బొమ్మ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. జనం మీసాల రావణుడి చూసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
సిర్సా జల్లాలోని ప్రఖ్యాత దిల్లీ కళాకారుడు బాబాభగత్ 40 అడుగుల పొడవున్న రావణుడి దిష్టిబొమ్మను తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ దిష్టిబొమ్మ ప్రత్యేక ఆకర్షణకు కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. 40 సంవత్సరాలుగా రావణుడు, అతని సోదరులైన కుంభకర్ణుడు, మేఘనాథ్ బొమ్మలను తయారుచేస్తున్నట్లు బాబాభగత్ తెలిపారు.
"నేను సిర్సా ప్రజలకు భిన్నమైనదాన్ని చూపించాలని ప్రత్యేకమైన ప్రయోగం చేశాను. ఈ దిష్టిబొమ్మలో లక్షల రూపాయల విలువైన బాణసంచా ఉన్నాయి. ఇవి దసరా రోజు రాత్రి ఆకాశాన్ని రంగురంగుల లైట్లతో ప్రకాశింపజేస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం కొత్తగా ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఈసారి పిల్లల కోసం ఈ ప్రత్యేక రావణ బొమ్మను తయారు చేశా."
-- బాబా భగత్, కళాకారుడు
అయితే డబ్బు సంపాదించడానికి తాను ఇక్కడికి రాలేదని, కొత్త తరాన్ని రామాయణం, రావణుల కథతో అనుసంధానించడమే తన ఉద్దేశ్యమని బాబాభగత్ చెప్పారు. రాబోయే తరం దిష్టిబొమ్మలను చూసి ఆనందించడమే కాకుండా వాటి వెనుక దాగి ఉన్న చరిత్ర, సంస్కృతిని కూడా అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. రావణుడు చెడ్డవాడా కాదా అనేది చర్చనీయాంశం కావచ్చు. కానీ అతనికి సంబంధించిన కథ జనానికి మంచి, చెడుల మధ్య తేడాను నేర్పుతుందని బాబాభగత్ అంటున్నారు.
ఇప్పటివరకు దిల్లీ, సిర్సాల్లో వేలాది దిష్టిబొమ్మలను తయారు చేసినట్లు బాబా భగత్ తెలిపారు. గత 20 సంవత్సరాల్లో కేవలం సిర్సాలో మాత్రమే దాదాపు 4000 చిన్న రావణుడి దిష్టిబొమ్మలను, తయారు చేశానని చెప్పారు. ఇది మాత్రమే కాకుండా, పెద్ద దిష్టిబొమ్మల విషయానికొస్తే ఇప్పటివరకు అతను రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, మేఘనాథ్ల బొమ్మలను 500 కంటే ఎక్కువగానే తయారు చేశానని పేర్కొన్నారు. రామ్లీలా కమిటీలు, దసరా కార్యక్రమాల నుంచి ఆర్డర్లు పొందిన తర్వాతే పని మొదలు పెడతానని బాబాభగత్ చెప్పారు. ఈ ఏడాది సిర్సాలో తయారు చేస్తున్న రావణుడి దిష్టిబొమ్మ దాదాపు 70 అడుగుల పొడవు ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే ఇందులో రావణుడి బొమ్మకు జిలేబీ మీసం భిన్నమైన రూపాన్ని ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు.
అక్కడ దసరా ఉత్సవాలు జరుపుకోరు- రావణుడి దిష్టిబొమ్మను కాల్చరు- ఎందుకో తెలుసా?
దసరా ఉత్సవాలు, బాణసంచా కాల్చడం, రావణ దహనం, రామ్లీలా ప్రదర్శనలతో సందడి నెలకొంటుంది. కానీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో పురాతన శివాలయానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బైజ్నాథ్ పట్టణం మాత్రం విజయ దశమి వేడుకలకు దూరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలోనే రావణాసురుడు శివుని కోసం తపస్సు చేసినట్లుగా ఇక్కడి ప్రజలు భావిస్తారు. అందుకే బైజ్నాథ్లో రావణుడిని రాక్షసుడిగా కాకుండా శివుడి భక్తుడిగా చూస్తారని స్థానిక పూజారి ఒకరు చెప్పారు. శివుడి భక్తుడైన రావణాసురుడిని దహనం చేయడానికి స్థానికులు ఒప్పుకోలేదని అందుకే దసరా పండుగను జరపుకోరని పేర్కొన్నారు.
బైజ్నాథ్లో దసరా జరుపుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు దురదృష్టకరమైన ఘటన జరిగిందని స్థానికులు మరో విధంగా చెప్పుకొచ్చారు. 1970ల్లో కొంతమంది యువకులు రావణ దహనం చేయడానికి ప్రయత్నించగా అందులో ఓ యువకుడు ఆ తర్వాతి దసరాకు ముందే మరణించాడన్నారు. అప్పటి నుంచి పట్టణ ప్రజలందరూ దసరా జరుపుకోకూడదని ప్రతిజ్ఞ చేశారని తెలిపారు. బైజ్నాథ్లో స్వర్ణకారుల దుకాణాలు కనిపించవు. పార్వతీ దేవీ శాపం కారణంగానే వాటిని ఏర్పాటు చేయరనే ప్రచారమూ ఉంది.
