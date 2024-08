ETV Bharat / bharat

ఊరి కోసం మూడేళ్లుగా 'ఒంటి కాలి' దీక్ష! వినూత్న రీతిలో బచ్చా బాబా నిరసన - SAINT HATHA YOGA

By ETV Bharat Telugu Team

Unique Protest Of Saint Standing On One Leg ( ETV Bharat )