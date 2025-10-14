ETV Bharat / bharat

రోడ్ల మీద గుంతలకు పుట్టిన రోజు వేడుకలు- రహదారుల దుస్థితిపై వినూతన్న నిరసనలు

రోడ్ల అధ్వాన్న పరిస్థితిపై విన్నూత నిరసన- కేక్​ కట్ చేసి గుంతలకు పుట్టిన రోజు వేడుకలు నిర్వహణ

Unique Happy Birthday Pothole Protest
Unique Happy Birthday Pothole Protest
Published : October 14, 2025

Unique Happy Birthday Pothole Protest : రోడ్ల అధ్వాన్న పరిస్థితిపై ఎక్కడో ఓ చోట నిరసనలు జరగడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం కోసం విభిన్నంగా నిరసనలు చేపడతారు. కానీ మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపుర్​ ​నగరంలో మాత్రం గుంతలకు పుట్టిన రోజులు వేడుకలు జరుపుతూ వినూత్నంగా నిరసనలు తెలిపారు. గత మూడేళ్లుగా నిరసనలు చేపడుతున్నా, పరిపాలనా యంత్రాంగం పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈ విధంగా ప్రయత్నించారు.

కొల్హాపుర్​లోని షాహు సేన చెందినవారు ఈ నిరసనను చేపట్టారు. స్థానిక ప్రజలతో కలిసి హ్యాపీ బర్తడే గుంతలు అనే పేరుతో నిరసనను తెలిపారు. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న రోడ్లుపై ఉన్న గుంతలను గుర్తించి వాటి చుట్టూ రంగోళీలు వేశారు. రోడ్లుపై కూర్చుని కేక్​ కట్​ చేసి పుట్టిన వేడుకలుగా నిర్వహించారు. రోడ్లపై ఉన్న గుంతలు వల్ల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు, వాహనాలకు కలుగుతున్న నష్టం గురించి వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

కొల్హాపుర్​ నగరంలో రోడ్లు పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉందని షాహూ సేన జిల్లా అధ్యక్షుడు శుభమ్ శిర్హట్టి అన్నారు. కోట్లాది రూపాయల ఖర్చు చేసినా రోడ్ల మీద ఉన్న గుంతలను సరిగా పూడ్చడం లేదని తెలిపారు. నగరంలోని అధ్వాన్నమైన రోడ్లు, ప్రజలకు కలిగే ఇబ్బందులపై అధికారులు దృష్టి పెట్టడం లేదని విమర్శించారు. దీంతో పౌరుల ఆరోగ్యం, మరోవైపు వాహనాలు దెబ్బతింటున్నాయని అన్నారు. దీనిపై చర్యలు తీసుకోకపోతే నిరసనలు తీవ్రతరం చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

Unique Happy Birthday Pothole Protest
గుంతలకు పుట్టినరోజు వేడుకలు (ETV Bharat)

గతంలోనూ విభిన్న రీతుల్లో నిరసనలు
రోడ్లు పరిస్థితిపై గత మూడేళ్లుగా షాహు సేన చాలా రకాలుగా నిరసనలు చేపట్టింది. 100 ప్రమాదకర గుంతల ఫొటోలను ప్రదర్శించడం, వాటిల్లో మొక్కలు నాటడం, ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ఎన్నిసార్లు నిరసనలు చేపట్టిన ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం వల్లే ఈసారి విన్నూతంగా నిరసనను తెలిపినట్లు పేర్కొంది. గుంతలకు పుట్టినరోజు వేడుకలు జరపుతూ నిరసనలు చేపట్టామని తెలిపింది. గతంలో ఓ కమిటీ కొల్హాపుర్​ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా అంత్యక్రియల ఊరేగింపు నిర్వహించింది.

అభివృద్ధి కోసం ఆరో తరగతి విద్యార్థి ఒంటరి పోరాటం
తన గ్రామ అభివృద్ధి కోసం ఇటీవల కర్ణాటకలో ఆరో తరగతి చదివే విద్యార్థిని ఒంటరిగా నిరసనకు దిగింది. గ్రామంలో జరిగే అన్యాయాలు, అక్రమాలపై యుద్ధం చేసింది. తన గ్రామ అభివృద్ధి కోసం గళం విప్పిన ఆమె, ఏకంగా గ్రామ పంచాయతి గేటు ముందు ప్లకార్డులతో కూర్చొని ఒంటరి పోరాటం చేసింది. సరైన సౌకర్యాలు లేవని డిమాండ్​ చేస్తూ నిరసనకు దిగింది. తన నిరసనకు స్పందించిన సంబంధిత అధికారులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టడంతో బాలిక ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.

దావణగెరె జిల్లా ఆలూరు గ్రామానికి చెందిన సుష్మిత అదే గ్రామంలో దేవరాజ్​ అరసు ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆరో తరగతి చదువుతోంది. అయితే, గ్రామంలో నెలకొన్న అధ్వాన్న పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గ్రామ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి తానే స్వయంగా చొరవ తీసుకుంది. గ్రామ పంచాయతీ ముందున్న రోడ్డుపై బైటాయించి, పక్కన కుర్చీకి ప్లకార్డులు కట్టి నిరసనకు దిగింది. ఆమె రోజూ పాఠశాలకు వెళ్లే మార్గం పూర్తిగా గుంతలతో నిండి ఉండడం, వర్షం కురిస్తే మురుగు నీరంతా రోడ్డుపైకి చేరడం ఆమెలో ఆవేశాన్ని రగిల్చింది. అలాగే గ్రామంలో స్వచ్ఛమైన తాగునీటి కేంద్రాలు లేకపోవడంతో స్థానిక ప్రజలు అవస్థలు పడేవారు. ఇది గమనించిన సుష్మిత వెంటనే నీటి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్​ చేసింది. అలాగే మురుగు నీటి వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదని, వరద నీటిలో ద్రవ పదార్థాలు రోడ్డుపై ప్రవహించేవని ఆమె చెప్పింది. అధికారులు వెంటనే మురుగు కాలువలకు మరమ్మత్తులు చేయించాలని కోరింది. విద్యార్థి నిరసన గురించి తెలుసుకున్న గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సుష్మితతో మాట్లాడి, ఆమె డిమాండ్లను నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం ఆ విద్యార్థి తన నిరసనను విరమించుకుంది.

KOLHAPUR POTHOLE PROTEST
UNIQUE POTHOLE PROTESTS
MAHARASHTRA UNIQUE POTHOLE PROTESTS
UNIQUE BIRTHDAY POTHOLE PROTESTS

