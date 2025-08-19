ETV Bharat / bharat

ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ బిల్లుకు కేంద్రమంత్రివర్గం ఆమోదం - ONLINE GAMING BILL CABINET

కేంద్రమంత్రివర్గ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం- రాజస్థాన్‌లోని కోటాకు గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ విమానాశ్రయం మంజూరు

online gaming bill cabinet
online gaming bill cabinet (ANI)


By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 4:32 PM IST

1 Min Read

Online Gaming Bill Cabinet : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్‌ పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. బెట్టింగ్​ యాప్​లను నియంత్రించడమే లక్ష్యంగా తీసుకువచ్చిన ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ బిల్లుకు కేంద్రమంత్రివర్గం ఆమోదించింది. దీనిని బుధవారం లోక్​సభ ముందుకు తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు కేబినెట్​ నిర్ణయాలను కేంద్ర అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ మీడియాకు వివరించారు.

రాజస్థాన్‌లోని కోటాలో కొత్త విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి కేంద్ర కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మాణానికి అయ్యే రూ. 1507కోట్ల నిధులను ఎయిర్‌పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా అందజేస్తుందని కేంద్రమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్‌ తెలిపారు. ఈ విమానాశ్రయంతో ప్రాంతీయంగా కనెక్టివిటీ పెరగటంతోపాటు స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుందన్నారు. ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌లో రూ. 8307కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టే 6లేన్ల క్యాపిటల్‌ రీజియన్‌ రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపిందన్నారు. కటక్‌, భువనేశ్వర్‌, ఖోర్దా నుంచి వాణిజ్య వాహనాల రద్దీని మళ్లించటం ద్వారా ఒడిశాతోపాటు ఇతర తూర్పురాష్ట్రాలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని కేంద్రమంత్రి చెప్పారు.

