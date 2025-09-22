ETV Bharat / bharat

ఎయిరిండియా ప్రమాదం- పైలట్ల పనితీరులో లోపం ఉందనడం దురదృష్టకరం: సుప్రీంకోర్టు

ఎయిరిండియా విమాన ప్రమాద ప్రాథమిక నివేదికపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

SC On Ahmedabad Plane Crash
SC On Ahmedabad Plane Crash (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 12:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On Ahmedabad Plane Crash : అహ్మదాబాద్‌ ఎయిర్​ఇండియా విమాన ప్రమాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఘటనపై దర్యాప్తు పూర్తి కాకముందే, పైలట్‌ ఇంధన కంట్రోల్‌ స్విచ్‌లు ఆఫ్‌ చేశారేమో అన్నట్లుగా ప్రాథమిక నివేదిక ఇవ్వడంపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. పైలట్ల పనితీరులో లోపాలు ఉన్నట్లు పేర్కొనడాన్ని తప్పుబట్టింది. ఇది బాధ్యతారాహిత్యమేనని పేర్కొంది. ఈ ప్రమాదంపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లపై స్పందన తెలియజేయాలంటూ కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

SC ON AHMEDABAD PLANE CRASHSC ON AHMEDABAD PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.