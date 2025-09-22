ఎయిరిండియా ప్రమాదం- పైలట్ల పనితీరులో లోపం ఉందనడం దురదృష్టకరం: సుప్రీంకోర్టు
ఎయిరిండియా విమాన ప్రమాద ప్రాథమిక నివేదికపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 22, 2025 at 12:37 PM IST
SC On Ahmedabad Plane Crash : అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ఇండియా విమాన ప్రమాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఘటనపై దర్యాప్తు పూర్తి కాకముందే, పైలట్ ఇంధన కంట్రోల్ స్విచ్లు ఆఫ్ చేశారేమో అన్నట్లుగా ప్రాథమిక నివేదిక ఇవ్వడంపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. పైలట్ల పనితీరులో లోపాలు ఉన్నట్లు పేర్కొనడాన్ని తప్పుబట్టింది. ఇది బాధ్యతారాహిత్యమేనని పేర్కొంది. ఈ ప్రమాదంపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లపై స్పందన తెలియజేయాలంటూ కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసింది.