Modi Slams Congress Import Scams : దేశాన్ని 60 నుంచి 65 ఏళ్లు పాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, భారత్ను ఇతర దేశాలపై ఆధారపడేలా చేసి దిగుమతుల్లో కుంభకోణాలకు పాల్పడిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో పలు ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ, తరువాత జరిగిన సభలో ప్రసంగించారు. తమ ప్రభుత్వానికి రైతులు, పశువుల పెంపకందారులు, చిన్నతరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అని పేర్కొన్నారు. "మాపై చాలా ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. కానీ మేము దానిని భరిస్తాం" అని అన్నారు. భారత్పై ట్రంప్ సుంకాల దాడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'25కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటకు తెచ్చాం'
నగరాల్లోని పేదలకు గౌరవప్రదమైన జీవన పరిస్థితులను అందించడానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. "కేంద్రంలోని మా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 11 ఏళ్ల పాలనలో భారతదేశంలోని 25 కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటపడేసింది" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.