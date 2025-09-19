ETV Bharat / bharat

72 ఏళ్ల వరుడు, 27 ఏళ్ల వధువు- హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్న ఉక్రెయిన్ జంట

భారతీయ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్న విదేశీ జంట

Ukraine Couple Marriage In Hindu Culture
Ukraine Couple Marriage In Hindu Culture (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Ukraine Couple Marriage In Hindu Culture : భారతీయ సంప్రదాయాలకు ముగ్ధులైన ఓ విదేశీ జంట ఇండియాకు వచ్చి మరీ వివాహం చేసుకున్నారు. వేద మంత్రాల మధ్య ఉక్రెయిన్ జంట ఒక్కటయ్యారు. ఈ పెళ్లి వేడుక రాజస్థాన్​లోని జోధ్​​పుర్​లో జరిగింది.

ఉక్రెయిన్​కు చెందిన స్టానిస్టేవ్(72) అనే వ్యక్తి అన్​హెలీనా(27) అనే యువతితో నాలుగేళ్లుగా కలిసి జీవిస్తున్నాడు. పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే భారతీయ సంస్కృతిపై ఉన్న అభిమానంతో హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం భారత్‌లో పెళ్లిళ్లు నిర్వహించే ఓ సంస్థను వారు సంప్రదించారు. సంస్థకు నిర్వహకులు రోహిత్, దీపక్ భారతీయ సంప్రదాయంలో జరిగే పెళ్లి గురించి కొన్ని వీడియోలు పంపించారు. వాటితోపాటు వివాహ వేడుకకు ఆ సంస్థ మూడు ప్రాంతాలను వారికి సూచించారు. వీడియోల ఆధారంగా ఉక్రెయిన్ జంట జోధ్​పుర్‌ ఎంచుకుంది.

Ukraine Couple Marriage In Hindu Culture
ఉక్రెయిన్ జంట్ పెళ్లి వేడుక (ETV Bharat)

మొదట దిల్లీకి చేరుకున్న వారి బంధుమిత్రులు అక్కడి నుంచి జోథ్‌పూర్‌లో పెళ్లి జరిగే కోటకు చేరుకున్నారు. బుధవారం వివాహ వేడుకలు ప్రారంభమవ్వగా వరుడు, వధువు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి పూజా క్రతువులో పాల్గొన్నారు. వేద మంత్రాల మధ్య ఏడడుగులతో వివాహబంధంలోకి అడుగు పెట్టారని ఈ వివాహాన్ని చేసిన సంస్థ నిర్వాహకులు తెలిపారు

Ukraine Couple Marriage In Hindu Culture
పెళ్లి వేడుకల్లో ఉక్రెయిన్ జంట్ (ETV Bharat)

'ఈ జంట భారతీయ సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారు. భారతీయ సంగీతంతో నృత్యం చేశారు. వరుడు అచ్కన్, తలపాగా, కలంగి, తుర్రా ధరించి గుర్రంపై పెళ్లి మండపనికి వచ్చాడు. వరుడికి తిలకం (పవిత్ర దారం) ఇచ్చి, ఆపై దండలు మార్చుకున్నారు. అనంతరం మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య పెళ్లి పూర్తి అయ్యింది. వరుడు వధువుకు మంగళసూత్రం కట్టి, సింధూరం వేశాడు' అని సంస్థ నిర్వహకుడు రోహిత్ తెలిపాడు.

Ukraine Couple Marriage In Hindu Culture
భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఉక్రెయిన జంట్ (ETV Bharat)

జోధ్​పుర్‌ విదేశీ పర్యటకులకు ఎంతో ఇష్టమైన ప్రదేశం. యూరప్‌, అమెరికా సహా అనేక దేశాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది పర్యటకులు ఇక్కడికి వస్తారు. ఇక్కడి శిల్పకళ, మార్కెట్లు, మెహ్రాన్‌గఢ్ కోట పర్యటకులకు చాలా నచ్చుతాయి. ఇంతకు ముందు కూడా అనేక విదేశీ జంటలు ఇక్కడ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. అలాగే బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా- నిక్ జోనాస్ వివాహం కూడా జోధ్‌పూర్‌లోని ఉమైద్ భవన్‌లో జరిగింది.

భారత్​లో ఇటాలియన్ జంట పెళ్లి
గతేడాది కూడా ఇటాలియన్ జంట భారతీయ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇటలీకి చెందిన విన్సెంజో పటెర్ను యోస్టో, నదియా ఫావా ఇద్దరు హిందూ సంప్రదాయంలోనే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం ఇటలీ నుంచి మధ్యప్రదేశ్​కు వచ్చారు. అక్కడ గైడ్​ ప్రియాంక అన్హు గౌతమ్​ సాయంతో ఛతర్​పుర్​ జిల్లాలోని ఖజురహో పండిట్ అశోక్​ మహారాజ్​ ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. భారతీయ సంప్రదాయంలోనే వస్త్రాలు ధరించి వేద మంత్రాల మధ్య ఏడడుగులతో వివాహబంధంలోకి అడుగు పెట్టారు.

ఇద్దరు గత కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారని గైడ్​ గౌతమ్​ చెప్పారు. తను విన్సెంజో జంటను చాలా సార్లు ఇటలీ కలిసినట్లు తెలిపాడు. అప్పుడే భారతీయ సంప్రదాయంపై ఉన్న తమ ఇష్టాన్ని వ్యక్తం చేశారని, అదే విధంగా వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపాడు. వారు కోరుకున్న విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు పేర్కొన్నాడు.

