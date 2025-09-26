ETV Bharat / bharat

'పుష్ప' గెటప్​తో విరాళాల సేకరణ- ఇల్లు కట్టేందుకు బామ్మకు రూ.15 లక్షల సహాయం!

సంప్రదాయాన్ని మంచి పనికి వినియోగించిన యువత- వృద్ధురాలికి భారీ సహాయం

Youth Collected Amount For Old Woman (Etv Bharat)
Published : September 26, 2025 at 7:06 PM IST

Youth Collected Amount For Old Woman : వారంతా ధనవంతులు కాదు. కానీ లక్షల రూపాయలను విరాళంగా ఇచ్చే దయగల వ్యక్తులు. అది కూడా వివిధ వేషధారణల్లో ఊరంతా తిరుగుతూ డబ్బులు సేకరించిన యువకులు. స్థానిక సంప్రదాయాన్ని మంచి పనికి వినియోగించిన అబ్బాయిలు. ఆ డబ్బును ఓ వృద్ధురాలికి ఇల్లు కట్టేందుకు ఇచ్చిన దయార్దహృదయులు. అసలు వారు ఎవరు? ఏంటి స్టోరీ?

కర్ణాటకలోని ఉడిపిలో ఒక సంప్రదాయం ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు కొంతమంది యువకులు ఒక బృందంగా ఏర్పడి వివిధ వేషధారణలు వేసుకుని ఊరంతా తిరిగి డబ్బులు సేకరిస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఓ బృందం ఉదారత ప్రదర్శించింది. పలువురు యువకులు మారువేషాల్లో ఇంటింటికి వెళ్లి ఒక వృద్ధురాలికి ఇల్లు కట్టడానికి డబ్బులు సేకరించారు. అందులో ఓ యువకుడు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మూవీలోని ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గెటప్ వేసుకోవడం విశేషం.

పుష్ప గెటప్​లో యువకుడు (ETV Bharat)

యూట్యూబ్ ఛానల్ షట్టర్ బాక్స్ ద్వారా ప్రాచుర్యం పొందిన సచిన్, సినిమా పరిశ్రమలో ఫోటోగ్రాఫర్‌గా కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 30 మంది యువకులతో కూడిన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వారంతా రకరకాల గెటప్​లు వేసుకుని తిరిగి తాజాగా లక్షల రూపాయలు సేకరించారు. ఆ డబ్బుతో ఒక వృద్ధ మహిళ కోసం ఒక అందమైన ఇల్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

విరాళాలు సేకరిస్తున్న యువకులు (ETV Bharat)

800 చదరపు అడుగుల ఇల్లు కోసం!
కర్కల తాలూకాలోని ఒక గ్రామానికి చెందిన 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కూలిపోయే ఇంట్లో నివసిస్తోంది. కవితలు చెప్పగల జానపద కళాకారిణి ఆమె. దీంతో కుర్రాళ్లు ఆ వృద్ధురాలి కోసం దాదాపు 15 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో 800 చదరపు అడుగుల ఇంటిని నిర్మించడానికి రంగంలోకి దిగారు. మారువేషంలోకి మారే ముందు, వారు సోషల్ మీడియా ద్వారా 5 లక్షల రూపాయలు సేకరించారు.

గెటప్​లో యువకుల బృందం (ETV Bharat)

ఆ తర్వాత గెటప్స్ వేసుకుని ప్రజలను అలరించడానికి పట్టణం అంతటా పర్యటించారు. అయితే రకరకాల దుస్తులు ధరిస్తూ డబ్బు వసూలు చేయడం ఇది మూడో సారి. మొదటిసారి వారు అనారోగ్యంతో ఉన్న ఒక చిన్నారి బిడ్డ కోసం సుమారు 25 లక్షల రూపాయలు సేకరించారు. రెండోసారి ఆశ్రమం కోసం భూమి కొనడానికి విరాళం ఇచ్చారు. వారి మానవతా సేవ నిజంగా ప్రశంసనీయం. ఇప్పుడు మూడోసారి వృద్ధురాలి ఇంటి కోసం విరాళాలు సేకరించారు.

గెటప్​లో యువకులు (ETV Bharat)

రోజుకు 40 ఇళ్లకు!
"మా గెటప్​లు ప్రజలను సంతోషపరుస్తాయి. పేదలకు సహాయపడతాయి. మేం సంవత్సరానికి కనీసం ఒక్కసారైనా ఇలా సహాయం చేస్తాం. గత సంవత్సరం మేం రెండు రోజులు గెటప్స్ వేసుకున్నాం. అప్పుడు మేం రెండు రోజులు నిద్రపోలేదు, ఈసారి మేం ఒక రోజు మాత్రమే గెటప్స్​ ధరించాం. మేం ముఖానికి పెయింట్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మేం 15 లక్షల రూపాయలు సేకరించాం. లాక్​డౌన్ సమయంలో, మేము మా స్నేహితులందరం కిలిసి కిట్లు పంపిణీ చేశాం. రోజుకు నలభై ఇళ్లకు ఇచ్చేవాళ్లం" అని టీమ్ మెంబర్ సచిన్ తెలిపారు.

గెటప్​లో యువకులు (ETV Bharat)

"గత మూడు సంవత్సరాలుగా షట్టర్ బాక్స్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అనే స్నేహితుల బృందం డబ్బు సేకరించి సమాజంలోని పేదలకు అందిస్తున్నాం. ఈసారి కర్కలలోని పల్లి గ్రామంలోని ఒక పేద కుటుంబానికి డబ్బు ఇచ్చాం. ఆ కుటుంబం చాలా కష్టాల్లో ఉంది. గాలి, వర్షం కారణంగా వారి ఇల్లు ఎప్పుడు కూలిపోతుందో చెప్పలేం. మేము వారి కోసం ఒక ఇల్లు నిర్మించబోతున్నాం" అని సచిన్ చెప్పారు.

