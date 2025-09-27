ETV Bharat / bharat

నేను వీకెండ్ పొలిటికల్ లీడర్​ను కాను- అన్ని రోజుల్లోనూ పర్యటిస్తా: విజయ్​పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ కామెంట్స్

నటుడు విజయ్​పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ విమర్శలు

Udhayanidhi Stalin On Vijay
Udhayanidhi Stalin On Vijay (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Udhayanidhi Stalin On Vijay : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతోన్న తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ అధినేత, నటుడు విజయ్‌, ప్రతి శనివారం ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోన్నారు. విజయ్​పై తమిళనాడు ఉపముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. తాను వారాంతపు రాజకీయ నాయకుడిని కాదని అన్నారు. అలాగే శనివారాల్లో మాత్రమే ప్రచారానికి లేదా పార్టీ పనులకు బయలుదేరే వ్యక్తి కాదని తెలిపారు. ఏఐఏడీఎంకే అధినేత కె. పళనిస్వామికి ఇప్పుడు గుర్తుండేది బీజేపీ నేత అమిత్​ షా ముఖమేనని, తన సొంత పార్టీ అధినేత ఎంజీ రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్)ను కూడా మరచిపోయారని ఉదయనిధి ఎద్దేవా చేశారు.

'నేను వారంలో 4-5 రోజులు అధికారిక పర్యటనలతో బిజీగా ఉంటా. అదివారాల్లో కూడా పర్యటిస్తా. కేవలం ప్రతి శనివారం మాత్రమే బయటకు రాను. రాబోయే రోజుల్లో కొన్ని ఆదివారాలను కూడా ప్రచార కార్యక్రమానికి చేర్చుకోవాలని భావిస్తున్నా. నేను వారంలో ఏ రోజు అని చూడకుండా, రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటిస్తా. కార్యకర్తలు మధ్య ఉన్న చిన్న చిన్న విభేదాలను పక్కన పెట్టి కలిసి ఉండాలి' అని ఉదయనిధి స్టాలిన్ అన్నారు. సెప్టెంబర్ 13 నుంచి రాష్టవ్యాప్తంగా ఎన్నికల ప్రచారాన్ని విజయ్ ప్రారంభించారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఆయన కేవలం శనివారాల్లోనే ప్రచారం చేశారు. పని దినాలలో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా, వారాంతాల్లో వారిని కలవడానికి శనివారాలు మాత్రమే ఎంచుకున్నానని విజయ్ చెప్పారు.

కొత్తగా ఏర్పడిన కొన్ని పార్టీలకు సిద్ధాంతం ఏమిటో తెలియదని ఉదయనిధి స్టాలిన్ విమర్శించారు. అందువల్ల డీఎంకే కార్యకర్తలు పార్టీ సిద్ధాంతం, తమిళ హక్కుల కోసం పార్టీ చేసిన త్యాగాలు ప్రజలకు చెప్పాలని తెలిపారు. 'మన సిద్ధాంతాన్ని యువతలోకి తీసుకెళ్లాలి. విద్యార్థులు, అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలతో మాట్లాడాలి. వారికి సిద్ధాంతం గురించి అవగాహన లేదని కనిపిస్తోంది. డీఎంకే ఎన్నికల కోసం మాత్రమే పుట్టిన పార్టీ కాదు, ప్రజల హక్కుల కోసం ఏర్పడిన పార్టీ. ఇక ఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌కు సుమారు 60 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం ఉంది. అనేక పోరాటాలతో ఆయన ప్రజా జీవితం నిండి ఉందని, ఆయనతో పోల్చదగ్గ మరే నాయకుడూ లేదు. డీఎంకే పార్టీ భవిష్యత్తులో కూడా ఇండియా కూటమిలోనే కొనసాగుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు' అని ఉదయనిధి పేర్కొన్నారు.

'పార్టీ స్థాపకుడినే మరచిపోయారు'
అన్నాడీఎంకే నాయకుడు ఇ.పళనిస్వామిపై కూడా ఉదయనిధి స్టాలిన్ విమర్శలు చేశారు. 'ఆయన తన పార్టీ స్థాపకుడి ముఖమే మరచిపోయారు. ఇప్పుడు ఆయనకు కనిపించే ఏకైక ముఖం అమిత్ షాదే. ఎంజీఆర్ ఫోటో చూసినా ఆయనకు గుర్తొచ్చేది అమిత్ షానే. అంతలా బీజేపీ ఆయనకు శిక్షణ ఇచ్చింది. ఇక 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎఐఎడీఎంకే ఓటమికి బీజేపీ కారణమని పేర్కొంది. ఆ తర్వాత కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చింది. కానీ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో మళ్లీ బీజేపీతో చేతులు కలిపింది. అప్పటి నుంచి పళనిస్వామి ఎఐఎడీఎంకేను బీజేపీనే కాపాడుతోందని అంటున్నారు' అని ఉదయనిధి స్టాలిన్ తెలిపారు.

