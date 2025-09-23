కాలేయ వ్యాధితో భర్తలు- లివర్ను దానం చేసిన భార్యలు- బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఒకటి కాకపోయినా ఆపరేషన్ సక్సెస్!
భర్తల ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం భార్యలు తీసుకున్న చొరవ
Published : September 23, 2025 at 12:14 PM IST
Wives Donates Liver To Husband : భార్య తన భర్త కోసం ఏమైనా చేస్తుందని అంటుంటారు. అలాంటి సంఘటనే ఇప్పుడు జరిగింది. తమ భర్తల ప్రాణాలను రక్షించుకోవడం కోసం ఇద్దరు మహిళలు చూపిన చొరవ ఔరా అనిపిస్తోంది. లివర్ పాడై అనారోగ్యానికి గురైన తమ భర్తలకు వారి లివర్ను దానంగా ఇచ్చి దాంపత్య ప్రేమను చాటుకున్నారు. మహారాష్ట్ర ముంబయిలోని ఖార్ఘర్లో వైద్యులు శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళ్తే, రత్నగిరి జిల్లా చిప్లున్కు చెందిన 53 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త మహేంద్ర గమ్రే, నాందేడ్కు చెందిన 41 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త పవన్ తిగ్లే కొంత కాలంగా కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ భర్తల ప్రాణాలను రక్షించడానికి వారి భార్యలు తమ లివర్ను దానం చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు. కానీ రక్త నమూనాలు సరిపోలకపోవడంతో దాతల కోసం వెతికారు. ఈ క్రమంలో మహేంద్ర గామ్రే భార్య జూహి గామ్రే, పవన్ తిగ్లే భార్య భావన తిగ్లే ఒకరి భర్తలకు మరొకరు సరిపోయే రక్త గ్రూప్లు కలిగి ఉన్నారు. దీంతో ఎంతో ధైర్యం చేసి ఆ ఇద్దరు మహిళలు తన కాలేయంలోని కొంత భాగాన్ని దానం చేశారు.
ఒకే హాస్పిటల్లో నాలుగు ఆపరేషన్లు!
ఈ సందర్భంగా ఒకే హాస్పిటల్లో నాలుగు ఆపరేషన్లు జరిగాయని వైద్యులు తెలిపారు. ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని కొన్ని గంటలపాటు శ్రమించి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని తెలిపారు. అనంతరం దాతలైన మహిళలను వారం రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేయగా, వారి భర్తలను 11 రోజులు తర్వాత పంపించామని పేర్కొన్నారు. కాలేయాన్ని దానంగా ఇవ్వడం వల్ల తమ భర్తలను రక్షించుకున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. భర్తలను కాపాడుకోవడం కోసం వారి భార్యలు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అందరూ ప్రశంసించారు.
ఖార్ఘర్లోని మెడికోవర్ హాస్పిటల్స్లో లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, కాలేయ సర్జరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శరణ్ నరుటే నేతృత్వంలోని వైద్యుల బృందం, సంక్లిష్టమైన లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీని విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ చికిత్స ఇద్దరు రోగులకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శరణ్ నరుటే మాట్లాడారు. మొదట ఇద్దరు పురుషుల భార్యల రక్త గ్రూపులు వారికి సరిపోలకపోవడంతో సర్జరీ జరగలేదని తెలిపారు. కానీ రెండు కుటుంబాలు ఒకరితో ఒకరు కాలేయాన్ని దానం చేయడానికి ముందుకు రావడం వల్ల వారు తమ భర్తల ప్రాణాలను నిలబెట్టారని చెప్పారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వారికి వివరించారు.
అవయవదానం చేయడం వల్ల వ్యక్తి ప్రాణాలను రక్షించవచ్చు!
ఈ సందర్భంగా అవయవ దానం చేయడం వల్ల ఎదుటి వ్యక్తి ప్రాణాలను రక్షించినవాళ్లమౌతామని నరుటే తెలిపారు. దాతలు అవయవ దానం చేయడానికి ముందుకు రావాలని, వారి కుటుంబాలు కూడా అందుకు ప్రోత్సహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అవయవాలను దానం చేయడం వల్ల ఎన్నో ఏళ్లుగా బాధపడుతున్న రోగుల ప్రాణాలు రక్షించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
