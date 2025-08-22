ETV Bharat / bharat

Pakistani Women In Bihar Voter List
ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 6:51 PM IST

Pakistani Women In Bihar Voter List : బిహార్​లో నిర్వహించిన ఎస్​ఐఆర్​ ద్వారా పలు విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా భాగల్​పుర్​ ఓటరు జాబితాలో ఇద్దరు పాకిస్థానీ మహిళలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీనితో వారిద్దరినీ ఓటర్ లిస్టు నుంచి తొలగించే ప్రక్రియను చేపట్టారు. త్వరలో బిహార్​లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎలక్షన్ కమిషన్​ ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ జాబితా సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) చేపట్టింది. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ ఓట్ల చోరీ జరుగుతోందని ఆరోపిస్తూ, విపక్షాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్ అధికార యాత్ర చేస్తున్నారు. ఇటువంటి తరుణంలో బిహార్ ఓటరు జాబితాలో ఇద్దరు పాకిస్థానీ మహిళలు ఉన్నట్లు గుర్తించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

భారత్​లో అక్రమంగా నివాసం!
హోంమంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన దర్యాప్తు ప్రకారం, 'సదరు పాకిస్థాన్​ మహిళలు ఇద్దరూ వీసాపై భారత్​కు వచ్చారు. కానీ వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్​కు వెళ్లలేదు. బిహార్​లోని అక్రమంగా నివసిస్తున్నారు. మొదటి మహిళ 1956లో కేవలం 3 నెలల వీసాపై భారత్​కు వచ్చారు. రెండో మహిళ మూడు సంవత్సరాల వీసాపై వచ్చింది. మరో పాకిస్థానీ వ్యక్తి 2002 మే 4న రెండేళ్ల వీసాపై ఇండియాకు వచ్చాడు. కానీ వీరంతా భారత్​లోనే అక్రమంగా ఉంటూ, ఆధార్ కార్డులను కూడా తయారుచేసుకున్నారు. తద్వారా భారతీయ పౌరుల మాదిరిగానే అన్ని ప్రభుత్వ సౌకర్యాలను పొందుతూ వస్తున్నారు.

పేర్లు తొలగింపు!
వీసా వ్యవధి ముగిసినప్పటికీ, భారత్​లో అక్రమంగా నివసిస్తున్న విదేశీ పౌరులపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖ దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఇందులో ఈ విస్తుపోయే విషయాలు బయటకువచ్చాయి. దీనిపై బిహార్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి, అది నిజమేనని తేల్చారు. సదరు పాక్ మహిళల వద్ద ఓటరు కార్డు (EPIC), ఆధార్ కార్డులు ఉన్నట్లు నిర్ధరించారు. దీంతో జిల్లా యంత్రాంగం ఫారం 7 ద్వారా సదరు పాక్ మహిళల పేర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించే ప్రక్రియ చేపట్టింది.

"ఓటరు జాబితాలో ఇద్దరు పాక్ మహిళ పేర్లు కనిపించాయి. దర్యాప్తు తరువాత, మేము ఫారం 7 నింపి, అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం."
- డాక్టర్ నావల్ కిశోర్ చౌదరి, భాగల్పూర్ డీఎం

అన్నీ సరిగ్గా చేశాం- మరి ఎలా దొరికేశాం?
"మేము ఎన్నికల సంఘం అడిగిన 11 పత్రాలను సమర్పించాం. అడిగినవన్నీ ఇచ్చాం. ఓటరు ధ్రువీకరణ విషయంలో ఎన్నికల అధికారులతో పూర్తిగా సహకరించాం. కానీ ఇప్పుడు మా అమ్మ పేరు తొలగిస్తామని అంటున్నారు. అసలు ఏమి జరుగుతోందో నాకు అర్థం కావడంలేదు" అని పాకిస్థానీ మహిళ కొడుకు అంటున్నాడు. మరోవైపు 'ఆగస్టు 11న హోంమంత్రిత్వశాఖ నుంచి ఒక లేఖ వచ్చింది. అందులో ఒక మహిళ పాస్​పోర్టు, వీసా నంబర్ వివరాలు ఉన్నాయి. దానిపై దర్యాప్తు చేసిన తరువాత, వారి పేర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలిగించే ప్రక్రియ ప్రారంభించబడుతుంది' అని బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్​ ఫర్జానా ఖాటూన్ తెలిపారు.

