ETV Bharat / bharat

ఆటాడుకుంటూ కారులోకి అన్నదమ్ములు- ఆటో​ లాక్ పడటంతో ఊపిరాడక మృతి! - BROTHERS FOUND DEAD IN CAR

కారులో ఊపిరాడక మృతి చెందిన మైనర్ సోదరులు

Brothers Found Dead In Car
Brothers Found Dead In Car (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read

Brothers Found Dead In Car : ఆట ఆడుకుంటూ కారులోకి వెళ్లిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు మరణించారు. కారు ఆటో లాక్ పడటంతో ఊపిరాడక అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తమ పిల్లులు కనిపిచడం లేదని వేతికినా తల్లిదండ్రులకు ఇంటికి కేవలం 20 మీటర్ల దూరంలో పార్క్ చేసిన కారులో విగతా జీవులుగా కనిపించారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్​లో జరిగింది. ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఘటనగా పోలీసులు భావిస్తుండగా, తల్లిదండ్రులు మాత్రం హత్య అని అనుమానిస్తున్నారు

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, జయపుర్​లోని గలతా గెట్ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధికి చెందిన ఇద్దురు మైనర్ సోదరులు మంగళవారం(ఆగస్టు 19) సాయంత్రం అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయారు. ఒకరికి 8ఏళ్లు కాగా, మరొకరికి 5సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. వారి కుటుంబ సభ్యలు అర్ధరాత్రి వరకు వెతికినా, ఎక్కడా ఆచూకీ లభించలేదు. చివరకు తమ పిల్లలు కనిపించడం లేదని గలతా గెట్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే ఆ పిల్లల ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వెతకడం ప్రారంభించారు పోలీసులు. ఇంటికి కొంచెం దూరంలో పార్క్ చేసి ఉన్న కారులో ఆ పిల్లల మృతదేహాలు కనిపించారు.

ఆ మైనర్ సోదరులు ఊపిరాడక మృతి చెందారని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని ఏసీపీ రామ్​గంజ్ తెలిపారు. చిన్నారులు ఇద్దరు ఆటలాడుతూ కారులో వెళ్లారు. అది ఆటో లాక్​ కావడం వల్ల లోలపే చిక్కుపోయారు. దీంతో ఊపిరాడక మృతి చెంది ఉంటారని తెలిపారు. శవపరీక్షల నిమిత్తం మృతదేహాలను ఎస్ఎంఎస్ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. అలాగే ఫోరెన్సిక్​ బృందాన్ని పిలిపించి కారులోని వేలిముద్రలను సేకరించినట్లు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతం చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీలను పరిశీలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దర్యాప్తు తర్వాత మాత్రనే స్పష్టత వస్తుందని అన్నారు.

అయితే తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమ పిల్లలను హత్య చేసినట్లుగా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతదేహాలపై గాయాలు ఉన్నట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే రఫీక్​ ఖాన్ బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. స్థానికులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఆస్పత్రి వద్ద గుమికూడారు.

స్కూల్​లో ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య గొడవ- సీనియర్​ను కత్తితో పొడిచి చంపిన బాలుడు!

మరో క్లౌడ్ బరస్ట్​- ఏడుగురు మృతి- రైల్వే ట్రాక్ ధ్వంసం

Brothers Found Dead In Car : ఆట ఆడుకుంటూ కారులోకి వెళ్లిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు మరణించారు. కారు ఆటో లాక్ పడటంతో ఊపిరాడక అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తమ పిల్లులు కనిపిచడం లేదని వేతికినా తల్లిదండ్రులకు ఇంటికి కేవలం 20 మీటర్ల దూరంలో పార్క్ చేసిన కారులో విగతా జీవులుగా కనిపించారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్​లో జరిగింది. ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఘటనగా పోలీసులు భావిస్తుండగా, తల్లిదండ్రులు మాత్రం హత్య అని అనుమానిస్తున్నారు

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, జయపుర్​లోని గలతా గెట్ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధికి చెందిన ఇద్దురు మైనర్ సోదరులు మంగళవారం(ఆగస్టు 19) సాయంత్రం అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయారు. ఒకరికి 8ఏళ్లు కాగా, మరొకరికి 5సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. వారి కుటుంబ సభ్యలు అర్ధరాత్రి వరకు వెతికినా, ఎక్కడా ఆచూకీ లభించలేదు. చివరకు తమ పిల్లలు కనిపించడం లేదని గలతా గెట్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే ఆ పిల్లల ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వెతకడం ప్రారంభించారు పోలీసులు. ఇంటికి కొంచెం దూరంలో పార్క్ చేసి ఉన్న కారులో ఆ పిల్లల మృతదేహాలు కనిపించారు.

ఆ మైనర్ సోదరులు ఊపిరాడక మృతి చెందారని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని ఏసీపీ రామ్​గంజ్ తెలిపారు. చిన్నారులు ఇద్దరు ఆటలాడుతూ కారులో వెళ్లారు. అది ఆటో లాక్​ కావడం వల్ల లోలపే చిక్కుపోయారు. దీంతో ఊపిరాడక మృతి చెంది ఉంటారని తెలిపారు. శవపరీక్షల నిమిత్తం మృతదేహాలను ఎస్ఎంఎస్ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. అలాగే ఫోరెన్సిక్​ బృందాన్ని పిలిపించి కారులోని వేలిముద్రలను సేకరించినట్లు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతం చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీలను పరిశీలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దర్యాప్తు తర్వాత మాత్రనే స్పష్టత వస్తుందని అన్నారు.

అయితే తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమ పిల్లలను హత్య చేసినట్లుగా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతదేహాలపై గాయాలు ఉన్నట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే రఫీక్​ ఖాన్ బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. స్థానికులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఆస్పత్రి వద్ద గుమికూడారు.

స్కూల్​లో ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య గొడవ- సీనియర్​ను కత్తితో పొడిచి చంపిన బాలుడు!

మరో క్లౌడ్ బరస్ట్​- ఏడుగురు మృతి- రైల్వే ట్రాక్ ధ్వంసం

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO BROTHERS DIED IN JAIPURMINOR BROTHERS FOUND DEAD IN CARTWO BROTHERS DIED IN RAJASTANBROTHERS FOUND DEAD IN CAR

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.