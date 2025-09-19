ETV Bharat / bharat

అసోం రైఫిల్స్‌ కాన్వాయ్‌పై కాల్పులు- ఇద్దరు జవాన్లు మృతి

మణిపుర్​లో పారామిలటరీ వాహనంపై కాల్పులు- పలువురికి గాయాలు

Assam Rifles Convoy Firing
Assam Rifles Convoy Firing (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 10:23 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 11:26 PM IST

Choose ETV Bharat

Assam Rifles Convoy Firing : మణిపుర్‌లో సాయుధ బలగాలపై కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. రాజధాని ఇంఫాల్‌ నుంచి బిష్ణుపుర్‌ వైపు వెళ్తున్న అసోం రైఫిల్స్‌ కాన్వాయ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకొని కొందరు దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు జవాన్లు మృతి చెందారు. మరో ఐదుగురు జవాన్లు గాయపడినట్లు సమాచారం. ఘటన సమయంలో వాహనంలో 33 మందికిపైగా జవాన్లు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

మరోవైపు మణిపుర్‌లోని సబాల్‌ లైకే ప్రాంతంలో సాయంత్రం 5:30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో జూనియర్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్ (జెసిఓ)తో సహా ఇద్దరు అసోం రైఫిల్స్ సిబ్బంది మరణించగా, మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు

దుండగుల కోసం అసోం రైఫిల్స్‌, రాష్ట్ర పోలీసులు సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని ఇంఫాల్​లోని రీజనల్ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి ఆరోగ్యం స్థిరంగానే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

మరోవైపు ఈ ఘటనను మణిపుర్‌ గవర్నర్‌ అజయ్‌ కుమార్‌ భల్లా తీవ్రంగా ఖండించారు. విధి నిర్వహణలో అమరులైన జవాన్ల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియజేశారు. సాయుధ బలగాలపై దాడి చేయడాన్ని హేయమైన చర్యగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి బీరెన్‌ సింగ్‌ పేర్కొన్నారు. కాన్వాయ్‌పై దాడి ఘటన షాక్‌కు గురిచేసిందన్నారు. దుండగులకు కఠిన శిక్ష తప్పదన్నారు.

'మన వీర సైనికులపై దాడి జరిగిన విషయం నాకు తీవ్ర కలవరాన్ని కలిగించింది. ఇద్దరు జవాన్లు మరణించడం, మరికొందరు గాయపడటం మనందరికీ క్రూరమైన దెబ్బ. వీరమరణం పొందిన వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారి ధైర్యం, త్యాగం ఎప్పటికీ మన హృదయాల్లో నిలిచిపోతుంది. ఈ ఘోర నేరానికి పాల్పడిన వారిపై అత్యంత కఠినమైన శిక్ష తప్పనిసరిగా విధించాలి' అని ఆయన బిరెన్ సింగ్ అన్నారు.

ఈ ఘటనపై ఆసోం రైఫిల్స్ సంబంధించింది. మణిపుర్​లో విధి నిర్వహణలో ఉన్న సిబ్బందిపై దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఎన్​బీ సబ్ శ్యామ్ గురుంగ్, రంజిత్​ సింగ్ కశ్యప్​లకు నివాళులర్పించారు. సైనికుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

