ETV Bharat / bharat

ప్రేమికులకు ఆ హక్కు ఉంది- ఎవరూ అడ్డుకోలేరు: హైకోర్టు - DELHI HIGH COURT ON LOVE MARRIAGE

కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వ్యతిరేకత- దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఓ ప్రేమ జంట- రక్షణ కల్పించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన న్యాయస్థానం

Delhi High Court On Love Marriage
Delhi High Court On Love Marriage (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read

Delhi High Court On Love Marriage : ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న యువతీయువకులకు కలిసి జీవించే హక్కు ఉందని దిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్​ 21 ప్రకారం, యువజంట ఇష్టపూర్వకంగా పెళ్లి చేసుకోవడానికి, శాంతియుతంగా కలిసి జీవించడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని తెలిపింది. ఈ మేరకు దిల్లీ హైకోర్టు నూతన జంటకు భరోసా ఇచ్చింది. కుటుంబ సభ్యుల వ్యతిరేకత వారి స్వేచ్ఛని అడ్డుకోలేదని తేల్చిచెప్పింది.

కేసు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి
ఓ ప్రేమ జంట 2025 జులై 23న దిల్లీలోని ఓ ఆర్యసమాజ్​ ఆలయంలో హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే యువతి ఇంటి నుంచి పారిపోయిన తర్వాత తమ తల్లిదండ్రుల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా పెళ్లిచేసుకుంది. దీంతో యువతి తల్లిదండ్రుల పోలీస్​స్టేషన్ ఎఫ్​ఐఆర్​ దాఖలు చేశారు. ఈ విషయంపై విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు యువతి తన ఇష్టప్రకారమే పెళ్లి చేసుకుందని, వివాహం పట్ల తాను సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. అనంతరం యువతి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదును కూడా క్లోజ్​ చేశారు.

జంటకు భద్రత కల్పించాలి: హైకోర్టు
వివాహం తర్వాత అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఆమెపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో ఆ యువతి రక్షణ కోరుతూ హైకోర్టులో పిటీషన్​ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్​ సంజీవ్​ నరులా ఆ యువజంటకు పోలీసులు రక్షణ కల్పించాలని ఆదేశించారు. వీరి రక్షణ కోసం బీట్​ కానిస్టేబుల్ నియమించాలని, స్థానిక పోలీస్​ హౌస్​ ఆఫీసర్​ను ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అత్యవసర సమయాల్లో సంప్రదించడానికి వారికి ఫోన్​ నెంబర్లు కూడా ఇవ్వాలని కోర్టు సూచించింది. ఏమైనా బెదిరింపులు వస్తే తక్షణమే స్పందించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు కూడా గతంలో ఇలాంటి కేసుల్లో ఇదే సూత్రాన్ని పాటించిందని, ప్రేమ వివాహాలు చేసుకున్న వారికి బెదిరింపులు వస్తున్న నేపథ్యంలో వారికి రక్షణ కల్పించాలని ఆదేశించినట్లు గుర్తుచేసింది. ఈ కేసులో కోర్టు కేవలం ఆ యువ జంట ప్రాథమిక హక్కులపై(జీవించే హక్కు, స్వేచ్ఛ, గౌరవం) వంటి వాటికి రక్షణ కల్పించడంపైనే దృష్టి సారించిందని జస్టిస్​ నరులా స్పష్టం చేశారు.

'భర్తతో శృంగారానికి నిరాకరిస్తే విడాకులు ఇవ్వొచ్చు'- హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జి ఇష్యూ- సీజేఐ గవాయ్ లేఖతో ఆదేశాలను వెనక్కు తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు

Delhi High Court On Love Marriage : ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న యువతీయువకులకు కలిసి జీవించే హక్కు ఉందని దిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్​ 21 ప్రకారం, యువజంట ఇష్టపూర్వకంగా పెళ్లి చేసుకోవడానికి, శాంతియుతంగా కలిసి జీవించడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని తెలిపింది. ఈ మేరకు దిల్లీ హైకోర్టు నూతన జంటకు భరోసా ఇచ్చింది. కుటుంబ సభ్యుల వ్యతిరేకత వారి స్వేచ్ఛని అడ్డుకోలేదని తేల్చిచెప్పింది.

కేసు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి
ఓ ప్రేమ జంట 2025 జులై 23న దిల్లీలోని ఓ ఆర్యసమాజ్​ ఆలయంలో హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే యువతి ఇంటి నుంచి పారిపోయిన తర్వాత తమ తల్లిదండ్రుల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా పెళ్లిచేసుకుంది. దీంతో యువతి తల్లిదండ్రుల పోలీస్​స్టేషన్ ఎఫ్​ఐఆర్​ దాఖలు చేశారు. ఈ విషయంపై విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు యువతి తన ఇష్టప్రకారమే పెళ్లి చేసుకుందని, వివాహం పట్ల తాను సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. అనంతరం యువతి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదును కూడా క్లోజ్​ చేశారు.

జంటకు భద్రత కల్పించాలి: హైకోర్టు
వివాహం తర్వాత అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఆమెపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో ఆ యువతి రక్షణ కోరుతూ హైకోర్టులో పిటీషన్​ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్​ సంజీవ్​ నరులా ఆ యువజంటకు పోలీసులు రక్షణ కల్పించాలని ఆదేశించారు. వీరి రక్షణ కోసం బీట్​ కానిస్టేబుల్ నియమించాలని, స్థానిక పోలీస్​ హౌస్​ ఆఫీసర్​ను ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అత్యవసర సమయాల్లో సంప్రదించడానికి వారికి ఫోన్​ నెంబర్లు కూడా ఇవ్వాలని కోర్టు సూచించింది. ఏమైనా బెదిరింపులు వస్తే తక్షణమే స్పందించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు కూడా గతంలో ఇలాంటి కేసుల్లో ఇదే సూత్రాన్ని పాటించిందని, ప్రేమ వివాహాలు చేసుకున్న వారికి బెదిరింపులు వస్తున్న నేపథ్యంలో వారికి రక్షణ కల్పించాలని ఆదేశించినట్లు గుర్తుచేసింది. ఈ కేసులో కోర్టు కేవలం ఆ యువ జంట ప్రాథమిక హక్కులపై(జీవించే హక్కు, స్వేచ్ఛ, గౌరవం) వంటి వాటికి రక్షణ కల్పించడంపైనే దృష్టి సారించిందని జస్టిస్​ నరులా స్పష్టం చేశారు.

'భర్తతో శృంగారానికి నిరాకరిస్తే విడాకులు ఇవ్వొచ్చు'- హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జి ఇష్యూ- సీజేఐ గవాయ్ లేఖతో ఆదేశాలను వెనక్కు తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGHCOURT NEWSTWO ADULTS CAN MARRY OF THIER OWNCOURT ON LOVE MARRIAGETWO ADULT RULE RIGHT TO MARRYDELHI HIGH COURT ON LOVE MARRIAGE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.