దిశా పటానీ ఇంటి వద్ద కాల్పుల కేసు- ఎన్​కౌంటర్​లో ఇద్దరు నిందితులు హతం

దిశా పటానీ ఇంటి వద్ద కాల్పు కేసులో నిందితులు హతం

Disha Patani
Disha Patani (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 10:08 PM IST

1 Min Read
Disha Patani House Firing : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ బరేలీలోని బాలీవుడ్ నటి దిశా పటానీ ఇంటి వద్ద ఇటీవల కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు నిందితులు బుధవారం పోలీసుల ఎన్​కౌంటర్​లో హతమయ్యారు. ఈ విషయాన్ని దిల్లీ పోలీసులు ధ్రువీకరించారు.

దిశ పటానీ ఇంటి వద్ద కాల్పులు జరిపిన నిందితులు గాజియాబాద్​లోని ట్రోనికా సిటీలో ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో వారిని పట్టుకునేందుకు దిల్లీ పోలీసులు, ఉత్తర్​ప్రదేశ్ స్పెషల్ టాస్క్​ఫోర్స్ (ఎస్​టీఎఫ్) సంయుక్తంగా ఆపరేషన్​ను చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే నిందితులును అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఇద్దరికి తీవ్రంగా గాయాలు కావడం వల్ల సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరిలించారు. చికిత్స పొందుతూ అక్కడే మృతి చెందారు. మృతులు రవీందర్ అలియాస్ కుల్లు, అరుణ్​గా గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇద్దరూ రోహిత్ గోదారా- గోల్డీ బ్రారా ముఠాకు చెందిన సభ్యులని పేర్కొన్నారు. ఘటనాస్థలం నుంచి తుపాకులు, పెద్దమొత్తంలో బుల్లెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

సెప్టెంబర్ 12న ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ బరేలీ జిల్లా సివిల్ లైన్స్​లోని దిశా పటాని ఇంటి వద్ద కాల్పులు జరిగాయి. బైక్‌పై వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు 10-12 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఓ వర్గం మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా దిశా సోదరి ఖుష్బూ పటానీ వ్యాఖ్యలు చేశారన్న కారణంగా కాల్పుల ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనకు తామే బాధ్యులమని గోల్డీ బ్రార్‌ గ్యాంగ్‌ ప్రకటించుకుంది. మాజీ ఆర్మీ అధికారిణి అయిన ఖుష్బూ ప్రస్తుతం ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. మాజీ ఆర్మీ అధికారిణి అయిన ఖుష్బూ ప్రస్తుతం ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ హామీ ఇచ్చిన మరుసటి రోజే ఈ ఎన్​కౌంటర్ జరిగింది.

DISHA PATANI HOUSE FIRINGBAREILLY CIVIL LINES FIRINGDISHA PATANI HOUSE FIRING

