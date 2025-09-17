దిశా పటానీ ఇంటి వద్ద కాల్పుల కేసు- ఎన్కౌంటర్లో ఇద్దరు నిందితులు హతం
Published : September 17, 2025 at 10:08 PM IST
Disha Patani House Firing : ఉత్తర్ప్రదేశ్ బరేలీలోని బాలీవుడ్ నటి దిశా పటానీ ఇంటి వద్ద ఇటీవల కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు నిందితులు బుధవారం పోలీసుల ఎన్కౌంటర్లో హతమయ్యారు. ఈ విషయాన్ని దిల్లీ పోలీసులు ధ్రువీకరించారు.
దిశ పటానీ ఇంటి వద్ద కాల్పులు జరిపిన నిందితులు గాజియాబాద్లోని ట్రోనికా సిటీలో ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో వారిని పట్టుకునేందుకు దిల్లీ పోలీసులు, ఉత్తర్ప్రదేశ్ స్పెషల్ టాస్క్ఫోర్స్ (ఎస్టీఎఫ్) సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ను చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే నిందితులును అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఇద్దరికి తీవ్రంగా గాయాలు కావడం వల్ల సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరిలించారు. చికిత్స పొందుతూ అక్కడే మృతి చెందారు. మృతులు రవీందర్ అలియాస్ కుల్లు, అరుణ్గా గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇద్దరూ రోహిత్ గోదారా- గోల్డీ బ్రారా ముఠాకు చెందిన సభ్యులని పేర్కొన్నారు. ఘటనాస్థలం నుంచి తుపాకులు, పెద్దమొత్తంలో బుల్లెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
VIDEO | Uttar Pradesh: Two members of the Rohit Godara-Goldy Brar gang, involved in the firing incident at actor Disha Patani's Bareilly home, were shot dead in an encounter.— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OtLyMXNfyB
సెప్టెంబర్ 12న ఉత్తర్ప్రదేశ్ బరేలీ జిల్లా సివిల్ లైన్స్లోని దిశా పటాని ఇంటి వద్ద కాల్పులు జరిగాయి. బైక్పై వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు 10-12 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఓ వర్గం మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా దిశా సోదరి ఖుష్బూ పటానీ వ్యాఖ్యలు చేశారన్న కారణంగా కాల్పుల ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనకు తామే బాధ్యులమని గోల్డీ బ్రార్ గ్యాంగ్ ప్రకటించుకుంది. మాజీ ఆర్మీ అధికారిణి అయిన ఖుష్బూ ప్రస్తుతం ఫిట్నెస్ ట్రైనర్గా పనిచేస్తున్నారు. మాజీ ఆర్మీ అధికారిణి అయిన ఖుష్బూ ప్రస్తుతం ఫిట్నెస్ ట్రైనర్గా పనిచేస్తున్నారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ హామీ ఇచ్చిన మరుసటి రోజే ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది.