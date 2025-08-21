TVK Vijay Maanadu Speech : తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ కొత్త అధ్యయాన్ని లిఖించబోతోందని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ అన్నారు. 1967, 77లో జరిగినట్లుగా 2026లో కూడా తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెనుమార్పులు సంభవించబోతున్నాయని జోస్యం చెప్పారు. తమ భావజాల శత్రువు బీజేపీ, రాజకీయ విరోధి డీఎంకే అని తెలిపారు. ప్రజల ఉన్నతి కోసం పాటుపడుతున్న తమను ఎవరూ అడ్డుకోలేరని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మదురై-ఈస్ట్ నుంచి తాను పోటీ చేయనున్నట్లు విజయ్ ప్రకటించారు.
తమిళగ వెట్రి కళగం రెండో రాష్ట్రస్థాయి సమావేశాలు ముగింపు నేపథ్యంలో మదురైలో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ ఆవేశంగా ప్రసంగించారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతాయని విజయ్ అన్నారు. వచ్చే ఏడాది ఎన్నికల్లో టీవీకే అధికారం చేపడుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తమను తక్కువగా అంచనా వేయొద్దంటూ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు హెచ్చరిక పంపారు. 2026 ఎన్నికల్లో టీవీకే, డీఎంకే మధ్యే పోటీ ఉంటుందన్నారు. బీజేపీతో చేతులు కలిపే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పారు.
VIDEO | “2026 will be an election between TVK and DMK”, says TVK chief and actor Vijay (@actorvijay) during party’s state conference ‘Maanadu’ in Madurai.— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
కచ్చతీవుకు శ్రీలంక నుంచి విముక్తి కల్పిస్తామని హామీ
తమిళనాడులో టీవీకే అధికారం చేపడితే కచ్చతీవుకు శ్రీలంక నుంచి విముక్తి కల్పిస్తామని విజయ్ హామీ ఇచ్చారు. కులం, మతం కాకుండా తమిళుడికే ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పారు. మనుగడ కోసమే ఇతర పార్టీలు పొత్తు పెట్టుకుంటున్నాయని అన్నాడీఎంకే-బీజేపీ పొత్తును ఉద్దేశించి విమర్శించారు. RSS ముందు తమిళులు ఎందుకు తలవంచాలని ప్రశ్నించారు. తమిళ అస్తిత్వాన్ని ప్రతిపక్షాలు తగ్గిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. అధికార డీఎంకే పార్టీకి బీజేపీతో రహస్య సంబంధాలున్నాయని ఆరోపించారు. స్టాలిన్ పాలనలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని విమర్శించారు.
VIDEO | Madurai, Tamil Nadu: During TVK's state conference ‘Maanadu’, Party Chief and actor Vijay (@actorvijay) criticises the Stalin government.— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
He says, " whenever there is a raid, the dmk silently goes to delhi and gets the case suppressed."
నీట్ను రద్దు చేసేందుకు ప్రయత్నం
టీవీకే అధికారం చేపడితే మహిళలు, వృద్ధులు, పిల్లల రక్షణకు ప్రాధన్యం ఇస్తుందని విజయ్ తెలిపారు. రైతులు, యువత, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జెండర్ల సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని చెప్పారు. తమిళనాడు యువత వ్యతిరేకిస్తున్న నీట్ను రద్దు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
VIDEO | Madurai, Tamil Nadu: During TVK's state conference ‘Maanadu’, Party Chief and actor Vijay (@actorvijay) sings an MGR song.— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
He says, " pm modi is biased (against tamil nadu) as the bjp doesn’t have even one lok sabha mp from the state."
(source: third party)… pic.twitter.com/OGgin6aQPN