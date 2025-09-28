తొక్కిసలాట బాధితులకు మోదీ, విజయ్ ఎక్స్గ్రేషియా- TVK ప్రధాన కార్యదర్శిపై కేసు
కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితులకు పరిహారం ప్రకటించిన మోదీ, విజయ్
Published : September 28, 2025 at 12:14 PM IST
Karur Stampede Vijay Compensation : తమిళనాడు కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, సినీ నటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్ పరిహారం ప్రకటించారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల మోదీ ప్రకటించగా, విజయ్ రూ.20 లక్షలు ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు ఈ ఘటనకు సంబంధించి టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి బుస్సి ఆనంద్తో పాటు మరో వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేశారు. టీఎన్-పీపీడీఎల్ చట్టంతో పాటు పలు సెక్షన్ల కింద కరూర్లో ఈ కేసు ఫైల్ అయింది.
మోదీ ఎక్స్గ్రేషియా
కరూర్ తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.50 వేలు పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని పీఎంఓ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. ఇక ఇప్పటికే స్టాలిన్ ప్రభుత్వం కూడా రూ.10 లక్షల పరిహారాన్ని ప్రకటించింది.
Karur stampede | PM Narendra Modi announces an ex-gratia of Rs 2 lakh from PMNRF to be given to the next of kin of each deceased in the unfortunate incident at a political rally in Karur, Tamil Nadu. The injured would be given Rs. 50,000. pic.twitter.com/YTA5hi3N6w— ANI (@ANI) September 28, 2025
ఈ పరిహారం నష్టాన్ని పూడ్చలేదు : విజయ్
కరూర్ ఘటనపై టీవీకే అధినేత విజయ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తంచేశారు. తన హృదయం, మనసు భారంతో నిండిపోయినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు అభిమానులను ఉద్దేశించి ఎక్స్లో ఆయన సుధీర్ఘమైన పోస్ట్ చేశారు. ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన తీవ్రమైన బాధలో తన హృదయం భరించే నొప్పిని వ్యక్తపరచడానికి మాటలు సరిపోవడంలేదని తెలిపారు. తన కళ్లు, మనసు దుఃఖంతో మసకబారాయని చెప్పారు. కరూర్లో తాను చూసిన అందరి ముఖాలు ఇంకా మనసులో మెదులుతూనే ఉన్నాయని వివరించారు. ఎంతో ప్రేమను, శ్రద్ధను చూపే వ్యక్తులను తలచుకుంటే తన హృదయం మరింత దిగజారుతోందన్నారు. ప్రియమైన వారిని కోల్పోయినవారికి ఎంతో బాధతో సంతాపం తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. బాధాకరమైన ఈ పరిస్థితుల్లో అందరికీ అండగా నిలుస్తానని చెప్పారు.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 28, 2025
கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையில், கரூரில் நேற்று நிகழ்ந்ததை நினைத்து, இதயமும் மனதும் மிகமிகக் கனத்துப் போயிருக்கும் சூழல். நம் உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் பெருந்துயர்மிகு மனநிலையில், என் மனம் படுகிற வேதனையை எப்படிச் சொல்வதென்றே…
ఎవరెన్ని ఓదార్పు మాటలు చెప్పినా జరిగిన నష్టాన్ని ఎవరూ పూడ్చలేనిదని విజయ్ తెలిపారు. మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకడిగా మృతుల కుటుంబాలకు రూ.20లక్షల చొప్పున సాయం ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు. గాయపడి చికిత్స తీసుకుంటున్నవారికి రూ.2 లక్షల చొప్పున ఇవ్వనున్నట్లు వివరించారు. జరిగిన నష్టం ముందు తానిచ్చే మొత్తం ఏమాత్రం పెద్దది కాదని పేర్కొన్నారు. తొక్కిసలాట ఘటనలో గాయపడి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారు త్వరగా కోలుకుని ఇళ్లకు చేరుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు విజయ్ చెప్పారు. చికిత్స తీసుకుంటున్నవారికి టీవీకే అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.
విజయ్ సహాయకులపై కేసు నమోదు
కరూర్లో తొక్కిసలాటకు సంబంధించి విజయ్కు చెందిన ఇద్దరు సహాయకులపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్, జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీ నిర్మల్ కుమార్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి నాలుగు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. హత్యాయత్నం, మరణానికి కారణమవడం, అధికారుల ఆదేశాలను ధిక్కరించడం, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వంటి సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ విషయాన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ ఏడీజీపీ ఎస్ డేవిడ్సన్ ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై ప్రాథమిక దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.
విజయ్ ట్వీట్ తర్వాతే పెరిగిన జనం- ఆహారం, నీరు అందకపోవడం వల్లే : తమిళనాడు డీజీపీ
ఏ రాజకీయ పార్టీ కార్యక్రమాల్లోనూ ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోలేదు : సీఎం స్టాలిన్