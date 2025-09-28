ఎటు చూసినా చెప్పులు, కర్రలు, చెత్త- భయానకంగా కరూర్ తొక్కిసలాట ప్లేస్- శోకసంద్రాన్ని తలపిస్తున్న దృశ్యాలు!
టీవీకే అధినేత విజయ్ ర్యాలీలో విషాదం- రాత్రి ఏం జరిగిందో కళ్లకు కట్టేలా చెప్పిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు- తీవ్ర శోకంలో మృతుల కుటుంబాలు
Published : September 28, 2025 at 1:06 PM IST
TVK Vijays Rally Stampede Scenes : ఆదివారం ఉదయం మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లిన తమిళనాడులోని కరూర్వాసులకు షాకిచ్చే సీన్లు కనిపించాయి. పట్టణంలోని వేలుసామిపురం సెంటర్లో చెప్పులు, షూస్ కుప్పలుకుప్పలుగా పడి ఉన్నాయి. చిదిమేసిన వాటర్ బాటిల్స్, చిరిగిపోయిన పార్టీ జెండాలు, దుస్తుల పీలికలు, కాగితాల ముక్కలు, విరిగిపోయిన స్తంభాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటాన్ని మార్నింగ్ వాకర్లు చూశారు. ఆ ప్రదేశం చుట్టూ 'క్రాస్ చేయొద్దు' అని రాసి ఉన్న టేప్ను పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు. దాని అవతలి నుంచే మొత్తం సీన్లను షూట్ చేస్తున్న వీడియో గ్రాఫర్లను కొందరు సీనియర్ సిటిజెన్లు "ఇంతకీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది ?" అని అడిగారు. "ప్రముఖ నటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్ శనివారం రాత్రి ఇక్కడ నిర్వహించిన సభలో తొక్కిసలాట జరిగింది. 38 మంది చనిపోయారు" అని ఫొటోగ్రాఫర్లు చెప్పిన సమాధానాన్ని వారు వెంటనే నమ్మలేకపోయారు.
10వేల మందితో ర్యాలీకి అనుమతి- కానీ
టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ నటుడిగా చాలా ఫేమస్. యూత్, మహిళల్లో ఆయనకు పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంది. సెప్టెంబరు 13 నుంచి విజయ్ రాష్ట్రవ్యాప్త పర్యటన మొదలుపెట్టారు. ఇందులో భాగంగా శనివారం (సెప్టెంబరు 27న) రాత్రి 7.30 గంటలకు కరూర్లోని కరూర్ - ఇరోడ్ హైవే సమీపంలోని వేలుసామి పురం సెంటర్లో ర్యాలీ నిర్వహించారు. దాదాపు 10వేల మందితో టీవీకే పార్టీ ర్యాలీ నిర్వహణకు అనుమతులు తీసుకున్నారు. కానీ అంతకంటే చాలా పెద్దసంఖ్యలో జనం అక్కడికి చేరుకున్నారు. ర్యాలీ ప్రదేశంలో పోలీసులు ముందస్తుగా ఏర్పాటు చేసిన బ్యారికేడ్లను సభకు హాజరైన వారు పక్కకు నెట్టేశారు. ర్యాలీ ప్రదేశం చుట్టూ ఉన్న దుకాణాల ఎదుట గడ్డితో వేసిన తేలికపాటి షెడ్లు ఉన్నాయి. చివరకు వాటిపైకీ జనం ఎక్కి కూర్చున్నారు. తొక్కిసలాట మొదలయ్యాక పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు. దీంతో ఆ షెడ్ల కిందకు జనం పరుగులు తీశారు. షెడ్లు కదిలిపోయి, వాటిపై కూర్చున్న వారంతా కిందపడి గాయాలపాలయ్యారు. ఈ ర్యాలీకి ఎంతోమంది తమ పిల్లలతో కలిసి వచ్చారు. పలువురు పిల్లలకు ఈ తొక్కిసలాటలో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
#WATCH | Karur, Tamil Nadu | Visuals from the spot where a stampede took place yesterday during a political rally of TVK Chief Actor Vijay, killing 39 people. pic.twitter.com/CEeEbNPVl0— ANI (@ANI) September 28, 2025
ఏం జరుగుతోందో గ్రహించలేకపోయిన జనం
తోపులాట మొదలయ్యాక ఏం జరుగుతోందో జనం గ్రహించలేకపోయారు. ఆలోపే చాలా నష్టం జరిగిపోయింది. మొత్తం 38 మంది చనిపోయారు. వారిలో 16 మంది మహిళలు, 12 మంది పురుషులు, 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. తొక్కిసలాట జరిగిన తర్వాత కూడా ర్యాలీ ప్రదేశంలో పరిస్థితి అదుపులోకి రాలేదు. దీంతో అక్కడ గుమిగూడిన జనాన్ని చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు దాదాపు గంటసేపటి వరకు లాఠీఛార్జీని కొనసాగించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఉద్రిక్తతల నడుమ టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ ర్యాలీ వేదిక నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఇరుకైన స్థలంలో పెద్దసంఖ్యలో జనం గుమిగూడినందువల్లే తొక్కిసలాట జరిగిందని స్థానికులు అంటున్నారు. ర్యాలీ కోసం విశాలమైన స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకొని ఉంటే ఇలా జరిగేదే కాదనే అభిప్రాయం వారిలో వ్యక్తమవుతోంది. ఈ ర్యాలీకి సంబంధించిన ప్లానింగ్లో ఏ లోపం జరిగిందనే దానిపై ఇప్పటివరకు టీవీకే పార్టీ నుంచి ఎవ్వరూ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. మరోవైపు డీఎంకే అధినేత, సీఎం స్టాలిన్ హుటాహుటిన శనివారం అర్ధరాత్రే కరూర్కు చేరుకున్నారు. డాక్టర్లతో సమావేశమై గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు.
🇮🇳 : At least 31 killed, 58 wounded in stampede at actor turned politician Vijay's event in Tamil Nadu, India. pic.twitter.com/vNF0DfWmU7— Zaid Ahmd (@realzaidzayn) September 28, 2025
తోపులాట మొదలయ్యాక అలా జరిగింది : ప్రత్యక్ష సాక్షి
"మాకెంతో ఇష్టమైన స్టార్ విజయ్ను చూసేందుకు వెళ్లగా ఇలా విషాదం జరుగుతుందని అనుకోలేదు. వేలాది మంది జనం గుమిగూడిన రోడ్డు అంచులోని లోతట్టు ప్రాంతంలో ఒక మురికి కాల్వ ఉంది. ముందు వరుసల్లో ఉన్నవారి మధ్య తోపులాట మొదలయ్యాక, తొక్కిసలాట జరిగింది. దీంతో రోడ్డు అంచులో నిలబడిన చాలామంది ఒక్కసారిగా కాల్వలో పడిపోయారు. ఓ వైపు ఫ్యాన్స్ విజయ్ పేరుతో నినాదాలు చేస్తుండగా, మరోవైపు తొక్కిసలాట కొనసాగింది. తోపులాట జరిగే క్రమంలో ఒకరి పాదాలపై మరొకరి పాదాలు పడటంతో చాలామంది కింద పడిపోయారు. ఇలా నేలపై పడిపోయిన వారిపై నుంచి జనం పరుగులు తీశారు" అని శనివారం రాత్రి తొక్కిసలాట నుంచి అతికష్టం మీద బయటపడిన ఓ యువకుడు చెప్పుకొచ్చాడు.
STORY | 36 people, including children, killed in stampede at Vijay's Karur rally— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025
Thirty-six people, including eight children, died in a stampede at actor-politician Vijay's rally in Karur, about 400 km away from Chennai, on Saturday, TN Chief Minister M K Stalin said.
READ:… pic.twitter.com/Z5vrzNtzBg
యువకుల అత్యుత్సాహం వల్లే ఇలా జరిగింది : కరూర్ పట్టణ వాస్తవ్యుడు
"ఒక రాజకీయ పార్టీ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి ఇంతమంది చనిపోవడం ఇదే తొలిసారి. చాలా బాధాకరమైన అంశమిది. ప్రముఖ నటుడు విజయ్ను చూసేందుకు యువకులు చూపిన అత్యుత్సాహం వల్లే ఇలా జరిగింది" అని కరూర్ పట్టణానికి చెందిన 70 ఏళ్ల సీనియర్ సిటిజెన్ ఒకరు అభిప్రాయపడ్డారు.
Tragedy at Vijay’s Karur rally: 10 feared dead, including children 😢 Police baton-charge to control crowd. #VijayRally #Karur #TN #Stampede #BreakingNewspic.twitter.com/shL8wDiMEh— Trend_X_Now (@TrendxNow) September 27, 2025
రాత్రంతా ఏడ్చిన బాధితుల కుటుంబాలు
కరూర్ పట్టణంలోని ర్యాలీ ప్రదేశానికి శనివారం రాత్రి పెద్దసంఖ్యలో అంబులెన్స్లు చేరుకున్నాయి. గాయపడిన పిల్లలు, పెద్దలు అందరినీ అంబులెన్సుల్లో స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. శనివారం రాత్రంతా ఆస్పత్రి లోపలి నుంచి ఎంట్రెన్స్ గేటు వరకు బాధితుల కుటుంబ సభ్యుల ఏడుపులే వినిపించాయి. ఈ ఘటనలో తమ వాళ్లను కోల్పోయిన కుటుంబాల బాధను మాటల్లో చెప్పుకోలేం. తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయిన తమ చిన్నారుల భౌతిక కాయాలను చూసుకొని ఏడ్చిన తల్లిదండ్రుల బాధను చెప్పడానికి మాటలు చాలవు. ఒక్కసారిగా పెద్దసంఖ్యలో క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తీసుకురావడంతో కరూర్ గవర్నమెంట్ ఆస్పత్రి సిబ్బంది కూడా షాక్కు గురయ్యారు. క్షతగాత్రులను వేగంగా ఆస్పత్రికి తరలించడంలో పోలీసులు కీలక పాత్ర పోషించారు.
A stampede broke out during TVK public event in Karur, Tamil Nadu.— Be Like Sagala 😎 (@belikesagala) September 27, 2025
So far, 31 people have died and 58 have been hospitalized. pic.twitter.com/I5cqThdavD
తొక్కిసలాట బాధితులకు మోదీ, విజయ్ ఎక్స్గ్రేషియా- TVK ప్రధాన కార్యదర్శిపై కేసు
విజయ్ ట్వీట్ తర్వాతే పెరిగిన జనం- ఆహారం, నీరు అందకపోవడం వల్లే : తమిళనాడు డీజీపీ