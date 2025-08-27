ETV Bharat / bharat

దళపతి విజయ్​పై కేసు నమోదు- బౌన్సర్లు దాడి చేశారంటూ ఫిర్యాదు - CASE REGISTERED AGAINST TVK VIJAY

టీవీకే అధినేత, దళపతి విజయ్​పై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

Case Registered Against TVK Vijay
TVK Vijay (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 9:24 AM IST

1 Min Read

Case Registered Against TVK Vijay : ప్రముఖ నటుడు, తమిళిగ వెట్రి కళగం(టీవీకే) పార్టీ అధినేత, దళపతి విజయ్​పై కేసు నమోదైంది. ఇటీవల మదురైలో జరిగిన పార్టీ కార్యక్రమంలో తనపై విజయ్ బౌన్సర్లు దాడి చేశారంటూ శరత్​కుమార్​ అనే వ్యక్తి పెరంబలూర్​ జిల్లాలోని ఎస్​పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో విజయ్, ఆయన బౌన్సర్లపై మూడు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

