దళపతి విజయ్పై కేసు నమోదు- బౌన్సర్లు దాడి చేశారంటూ ఫిర్యాదు - CASE REGISTERED AGAINST TVK VIJAY
టీవీకే అధినేత, దళపతి విజయ్పై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
Published : August 27, 2025 at 9:24 AM IST
Case Registered Against TVK Vijay : ప్రముఖ నటుడు, తమిళిగ వెట్రి కళగం(టీవీకే) పార్టీ అధినేత, దళపతి విజయ్పై కేసు నమోదైంది. ఇటీవల మదురైలో జరిగిన పార్టీ కార్యక్రమంలో తనపై విజయ్ బౌన్సర్లు దాడి చేశారంటూ శరత్కుమార్ అనే వ్యక్తి పెరంబలూర్ జిల్లాలోని ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో విజయ్, ఆయన బౌన్సర్లపై మూడు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.