తొక్కిసలాట ఘటనపై హైకోర్టుకు TVK- 40కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై హైకోర్టును ఆశ్రయించిన టీవీకే పార్టీ- సోమవారమే విచారణ- విజయ్ ఇంటి వద్ద భారీ భద్రత
Published : September 28, 2025 at 2:22 PM IST
Karur Stampede TVK : తమిళనాడులో కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టాలని కోరుతూ తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ మద్రాస్ హైకోర్టును అశ్రయించింది. సీబీఐ లేదా ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని పిటిషన్ను దాఖలు చేసింది. ఈ ఘటనలో కుట్ర కోణం ఉందని ఆరోపించింది. మరోవైపు టీవీకే అధినేత విజయ్ ఇంటి వద్ద భారీ భద్రతను పెంచారు. ఇదిలా ఉండగా తొక్కిసలాట ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 40కు చేరింది.
శనివారం విజయ్ నిర్వహించిన ర్యాలీలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాళ్లు రువ్వడం, పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేయడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు టీవీకే పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై విచారణను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం లేదా సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరనున్నట్లు టీవీకే న్యాయవాది ఎస్ అరివళగన్ చెప్పారు. ఘటనలో కుట్ర కోణం ఉందనేందుకు స్థానిక ప్రజల నుంచి తమకు విశ్వసనీయ సమాచారం ఉందని తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి కొన్ని సీసీటీవీ దృశ్యాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ర్యాలీలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించారంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఆరోపణలను అరివళగన్ తోసిపుచ్చారు. గత రెండు నెలలుగా పలు ప్రాంతాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించగా, ఎక్కడా ఇలాంటి ఘటనలు జరగలేదని పేర్కొన్నారు. కానీ, కరూర్లోనే తొక్కిసలాట జరగడంపై సందేహాలు ఉన్నట్లు చెప్పారు.
అయితే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దండపాణి నివాసానికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలిపారు. అభ్యర్థనను అంగీకరిస్తూ సోమవారం(సెప్టెంబర్ 29) మధ్యాహ్నం 2:15 గంటలకు హైకోర్టులోని మధురై బెంచ్కు కేసు విచారణకు వస్తుందని తెలిపారు. టీవీకే డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ నిర్మల్ కుమార్ కూడా ఇదే విషయాన్ని మీడియాకు తెలియజేశారు. అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని కూడా తెలిపారు.
విజయ్ ఇంటి వద్ద అదనపు భద్రత
తొక్కిసలాట తర్వాత ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు నీలంకరాయ్లోని విజయ్ ఇంటి వద్ద భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. 20మంది సీఆర్పీఎఫ్ పోలీసలను మోహరించారు. కేంద్రం ఇప్పటికే విజయ్కు వై కేటగిరీ భద్రతను కల్పిస్తోంది. విజయ్ ఇంటి దగ్గర రోడ్డుకు ఇరువైపులా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయగా, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ నేతృత్వంలో 20 మందికి పైగా పోలీసులు భద్రత కల్పిస్తున్నారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆయన ఇంటి చుట్టూ అదనపు పోలీసు అధికారులను మోహరించారు. విజయ్ ఇల్లు ఉన్న ప్రాంతానికి అనుమానాస్పదంగా ఎవరైనా వస్తే వారిని ప్రశ్నించాలని పోలీసులను ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో, విజయ్ ఇంటికి అదనపు భద్రత కల్పించడానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు సాయుధ సీఆర్పీఎఫ్ పారామిలిటరీ సిబ్బందిని మోహరించారు.
40కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
ఇదిలా ఉండగా తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 40కి పెరిగింది. ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరొకరు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మిగిలిన క్షతగాత్రులకు చికిత్స అందుతోంది. శవపరీక్షలు పూర్తైన మృతదేహాలను వారి బంధువులకు అప్పగించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటి వరకు 30 భౌతిక కాయాలను వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. క్షతగాత్రుల్లో 26మంది డిశ్చార్జ్ కాగా మరో 67 మంది వేర్వేరు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సెంథిల్ కుమార్ వివరించారు. వారిలో ఒకరిని మధురై వైద్య కళాశాలకు తరలించినట్లు చెప్పారు.