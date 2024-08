ETV Bharat / bharat

శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త - స్వామివారి కానుకల వేలం - లిస్ట్​లో ఏమేం ఉన్నాయో తెలుసా? - TTD Auction Mobiles and Watches

ETV Bharat Telugu Team

TTD Auction the Mobile phones and Watches Donated by Devotees: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో కొలువైన ఆ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు. ఆ స్వామి రూపాన్ని కనులారా వీక్షించి ధన్యులు అవుతారు. అంతేకాకుండా.. ముడుపులు, మొక్కుబడుల రూపంలో స్వామి వారికి కానుకలు కూడా సమర్పిస్తారు. కొద్దిమంది తలనీలాలు సమర్పిస్తే, మరికొద్దిమంది డబ్బులు, బంగారం, ఫోన్లు, వాచీలు వంటివి హూండీలో వేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే స్వామి వారికి భక్తులు సమర్పించిన పలు కానుకలను వేలం వేయనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇంతకీ ఆ కానుకలు ఏంటి? వేలం ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు ఇతర అనుబంధ ఆలయాలలో భక్తులు హుండీలలో కానుకలు సమర్పిస్తూ ఉంటారు. నగదుతోపాటుగా సెల్‌ఫోన్లు, వాచీలను కానుకలుగా సమర్పించుకుంటుంటారు. ఇలా వచ్చిన ఫోన్లు, వాచీలను టీటీడీ ప్రతినెలా వేలం వేస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగానే ఆగస్టులో కూడా కానుకలను వేలం వేయనున్నట్లు తెలిపింది. టెండర్ కమ్ వేలం(ఆఫ్ లైన్) ద్వారా వేలం వేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

బ్రాండ్లు ఇవే: శ్రీవారి భక్తులు సమర్పించిన ఫోన్లలో అనేక రకాల కంపెనీలకు చెందనవి ఉన్నాయి. అవి.. సోనీ, ఎల్‌జీ, మోటరోలా, రెడ్ మీ, ఐటెల్, ఎంఐ, పోకో, రియల్ మీ, ఆనర్, నోకియా, మైక్రోమాక్స్, లావా, కార్బన్, జియో, ఆసస్, సెల్ కాన్, వంటి పలు సంస్థల ఫోన్లు ఉన్నాయి. వీటిని వేలం వేస్తున్నారు. అదే విధంగా టైటాన్, ఫాస్ట్ ట్రాక్, సొనాటా, హెచ్ఎంటీ, టైమెక్స్, కాసియో, స్మార్ట్, సిటిజెన్ , టైమ్స్, టైమ్ వెల్, ఫోస్సిల్ వంటి బ్రాండెడ్ వాచీలను కూడా వేలం వేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.