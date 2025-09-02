ETV Bharat / bharat

ట్రంప్ టారిఫ్​ల వేళ చైనాను నమ్మొచ్చా? షాంఘై సదస్సు ఏం చెబుతోంది? అమెరికా కలవరానికి కారణాలేంటి? - INDIA COUNTER ON TRUMP TARIFFS

షాంఘై సదస్సులో మరో మెట్టుకు చెరుకున్న భారత్-చైనా- రష్యా దేశాల స్నేహం అమెరికాను కలవరపెడుతోందా? టారిఫ్‌లతో ట్రంప్‌ వేళ రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ పరిణామాల్లో మార్పులు రానున్నాయా? చైనాను పూర్తిగా నమ్మే పరిస్థితి ఉందా?

India Counter On Trump Tariffs
India Counter On Trump Tariffs (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2025 at 6:19 PM IST

8 Min Read

India Counter On Trump Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సృష్టించిన టారిఫ్‌ల కల్లోలంతో అంతర్జాతీయంగా పరిణామాలు పూర్తిగా మారిపోతున్నాయి. మిత్రులు శత్రువులుగా, శత్రువులు మిత్రులుగా మారిపోతున్నారు. ట్రంప్‌ అనిశ్చిత విధానాలతో రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఏం జరగనుందో అని ఒకటే ఆందోళన. ఈ పరిస్థితుల మధ్య కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రపంచంలో బలమైన దేశాలైన భారత్, చైనా, రష్యాలు స్నేహగీతం ఆలపించాయి. ఒకరికొకరు కలిసి పని చేద్దామని పిలుపునిచ్చాయి. గల్వాన్‌ ఘర్షణల తర్వాత భారత్‌, చైనా మధ్య సంబంధాల పునరుద్ధరణ దిశగా కీలక ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగగా, చిరకాల మిత్రదేశం రష్యాతోనూ బంధాన్ని బలంగా చాటుకుంది. మరి ఈ తాజా పరిణామాలు దేనికి సంకేతం. ట్రంప్‌ టారిఫ్‌ల వేళ చైనాను అమెరికాకు భారత్‌ ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చుకోబోతుందా? ఇన్నాళ్లూ భారత్‌పై అవాకులు చెవాకులు పేలిన అమెరికా, షాంఘై సదస్సుకు వేళ స్వరం తగ్గించడం దేన్ని సూచిస్తోంది.

ట్రంప్​నకు భారత్ షాక్​
ఈ ఏడాది జనవరిలో అధికారంలోకి వచ్చినపటి నుంచి సొంత దేశ ప్రజలు మొదలు ప్రపంచ దేశాలను కూడా బెంబేలెత్తిస్తున్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌. అమెరికాలో ఫెడరల్‌ ఉద్యోగుల తొలగింపు మొదలు వలసదారులను వెనక్కి పంపడం, విదేశీ విద్యార్థులపై ఆంక్షలు, భారత్‌ సహా వివిధ దేశాలపై టారిఫ్‌లు- ఇలా చాంతాండంత గందరగోళ నిర్ణయాలతో అంతర్జాతీయంగా ఒక్క సారిగా కల్లోలమే రేపారు ట్రంప్‌. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశాల మధ్య సంబం ధాలు కూడా మారిపోతున్నాయి. ట్రంప్‌ సుదీర్ఘ కాలంగా రష్యా, చైనాల ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉండగా, ఇప్పుడు భారత్‌పై కూడా పగ పట్టినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. భారత్‌పై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ 3 దేశాల ప్రభుత్వాధినేతలు నరేంద్ర మోదీ, షీ జిన్‌పింగ్‌, పుతిన్‌లు చైనాలోని షాంఘై సహకార సదస్సు సందర్భంగా ఒక్క వేదిక మీదకు చేరి తమ బంధాన్ని బలంగా చాటుకున్నారు. గల్వాన్‌ ఘర్షణల తర్వాత భారత్‌, చైనా మళ్లీ స్నేహ గీతం ఆలపించగా, రష్యాతోనూ బంధాన్ని బలంగా చాటుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు ఈ మూడు దేశాలు బలమైన సంకేతాలు పంపాయి.

దగ్గరవుతున్న భారత్​-చైనా!
గతంలో దెబ్బతిన్న భారత్‌-చైనా సంబంధాలు ట్రంప్‌ ప్రారంభించిన టారిఫ్‌ల యుద్ధం తర్వాతే వేగంగా పునరుద్ధరణ కావడం ఆరంభమైంది. ఈ ఏడాది జూన్‌లో షాంఘై సహకార సభ్య దేశాల రక్షణ మంత్రుల సదస్సులో రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ పాల్గొన్నారు. అనంతరం జులైలో జరిగిన విదేశాంగ మంత్రుల సదస్సులో జైశంకర్‌ పాల్గొన్నారు. ఇటీవల చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్‌ యీ భారత్‌లో పర్యటించి ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. అదే సమయంలో భారత్‌కు చైనా ఎరువులు, యంత్రపరికరాలు, రేర్‌ ఎర్త్‌ మెటల్స్‌ సరఫరా చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలిసింది. రెండు దేశాల మధ్య అయిదేళ్ల తర్వాత నేరుగా విమాన సర్వీసులు కూడా ప్రారంభం అయ్యాయి. కైలాస మానస సరోవర యాత్ర కూడా ప్రారంభమైంది. తాజాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపడం రెండు దేశాల సంబంధాల్లో కొత్త మలుపుగా భావిస్తున్నారు.

ఏనుగు-డ్రాగన్​ కలిస్తే!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ భేటీ సందర్భంగా కలిసి పని చేయడంపై ఇరువురు నేతలు అనేక అంశాలను ప్రస్తావించారు. సరిహద్దు వివాదాలను పక్కన పెట్టేసి అన్ని రంగాల్లో కలిసి పని చేయాలని నిర్ణయించారు. సరిహద్దు వివాదాల ఆధారంగా రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను నిర్వచించే అవకాశం ఇవ్వరాదని అన్నారు. సరిహద్దు సమస్యలకు సముచితమైన, సహేతుకమైన, పరస్పర అంగీకారయోగ్యమైన పరిష్కారం కనుగొనేందుకు కలిసి పని చేయాలని మోదీ, జిన్‌పింగ్‌ అవగాహనకు వచ్చారు. చైనా డ్రాగన్‌, భారత ఏనుగు కలిసి నాట్యం చేయాలని జిన్‌పింగ్‌, మోదీ వద్ద పేర్కొన్నారు. తాము శత్రువులం కాదు అనే విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్నంత కాలం రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు స్థిరంగా, నిలకడగా కొనసాగుతాయని అన్నారు. ఇరు దేశాలు మిత్రులుగా ఉండడమే సరైన ఎంపిక అవుతుందని అన్నారు. అమెరికా ఏకపక్ష వాదాన్ని పరోక్షంగా తిప్పికొడుతూ బహుళ పక్ష వాదాన్ని నిలబెడదామని జిన్‌పింగ్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఆర్థిక సంబంధాలు, పెట్టుబడులను విస్తరించుకుంటూ ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని స్థిరపరిచేందుకు కృషి చేయాలని మోదీ, జిన్‌పింగ్‌ నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రధానంగా పెట్టబడులు, వాణిజ్యం పెంచుకోవడంపై ఇరు నేతలు దృష్టి సారించారు.

అమెరికా కడుపు మంట
ఇది చూసిన అమెరికాకు ఇప్పుడు చిర్రెత్తుకు వస్తోంది. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌లతో ప్రధాని మోదీ భేటీ కావడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో విమర్శలు గుప్పించారు. ఇద్దరు అతిపెద్ద నిరంకుశ నియంతలతో భారత ప్రధాని సమావేశం కావడం, ఎస్‌సీఓ వేదికను పంచుకోవడం సిగ్గుచేటు అని నవారో అన్నారు.

కొన్ని దశాబ్దాలుగా చైనాతో భారత్‌కు జరుగుతున్న కోల్డ్ వార్‌ను ప్రధాని మోదీ మర్చిపోయారా ? పలుసార్లు నేరుగా భారత్, చైనా సైన్యాలు తలపడ్డాయి. భారత్‌కు చెందిన ఆక్సాయ్ చిన్‌ ప్రాంతాన్ని చైనా ఆక్రమించుకుంది. నేటికీ అది చైనా నియంత్రణలోనే ఉంది. హిందూ మహాసముద్రంలోని చాలా అంతర్గత ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లి చైనా నౌకాదళం పెట్రోలింగ్ చేస్తోంది. తద్వారా భారతదేశ సార్వభౌమత్వానికి చైనా సవాల్ విసురుతోంది. పాకిస్థాన్ సైన్యానికి చైనా నిధులు, ఆయుధాలను సమకూర్చింది. అణ్వాయుధాలు తయారు చేయడానికి పాక్‌కు చైనానే సాయం చేసింది. ఇక ఇదే సమయంలో చైనా, దాని పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆయిల్ రిఫైనరీలు భారతదేశ వ్యాపారులతో చేతులు కలుపుతున్నారు. ఈ బంధం ఎంతో విషపూరితమైంది. సుంకాల బాదుడు నుంచి తప్పించుకునేందుకు భారత్‌ను అతిపెద్ద ట్రాన్స్ షిప్‌మెంట్ హబ్‌గా చైనా వాడుకుంటోంది."
- పీటర్ నవారో, ట్రంప్ వాణిజ్య సలహదారు

వాణిజ్యం మరింత విస్తరించే దిశగా!
మరోవైపు ట్రంప్ సుంకాల వేళ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా చైనాతో బంధం బలోపేతం చేసుకోవడంపై దృష్టి సారించారు. పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, సున్నితత్వాలపై ఆధారపడి సరిహద్దుల్లో శాంతి, సామరస్యతలను కాపాడుకునేందుకు భారత్‌ కట్టుబడి ఉంటుందని మోదీ భరోసా ఇచ్చారు. భారత్-చైనా సంబంధాలు బలోపేతం అవుతూనే ఉండాలంటే ఇవి ఎంతో ముఖ్యం అని అన్నారు. లోటును భర్తీ చేసుకునేలా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని, పెట్టుబడుల భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలని నిర్ణయించారు. భారత్‌-చైనా సంబంధాలు సానుకూల దిశలో వెళుతున్నాయని, సరిహద్దుల్లో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొందని మోదీ అన్నారు.

రష్యాతో బంధం మరింత బలోపేతం
ట్రంప్‌ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో కూడా మోదీ షాంఘై సహకార సదస్సు సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ప్రధాని మోదీని ఈ సందర్భంగా పుతిన్‌ ఆప్తమిత్రుడుగా అభివర్ణించారు. మోదీతో భేటీ కావడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎప్పుడు కష్టకాలం ఎదురైనా భారత్‌-రష్యా ఒకరి భుజాలకు మరొకరు దన్నుగా కలిసి ఉన్నాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. తమ బంధం ఇరు దేశాల ప్రజలకే కాకుండా ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం సుసంపన్నతకు చాలా అవసరం అని మోదీ అన్నారు. తమ బంధం రాజకీయాలకు అతీతంగా చాలా నమ్మకమైందని ప్రధాని అభివర్ణించారు.

వ్యూహాత్మకంగా అమెరికాకు నష్టం

భారత్​పై ట్రంప్ వ్యవహరిస్తున్న తీరుకు మద్దతు తెలిపివాళ్ల కంటే వ్యతిరేకించేవాళ్లే ఎక్కువ ఉన్నారు. పలువురు నిపుణులు ఇప్పటికే ట్రంప్ వ్యవహార శైలిని తప్పుబట్టగా.. తాజాగా అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, ఒకప్పుడు ట్రంప్‌తో అత్యంత సన్నిహితంగా మెలిగిన జాన్ బోల్టన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఇండియా, రష్యా, చైనాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలపడుతున్న నేపథ్యంలో, ట్రంప్ విధానాలు తాత్కాలికంగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కలిగించినా, భవిష్యత్​లో వ్యూహాత్మకంగా అమెరికాకు నష్టం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. ట్రంప్ చర్యల వల్ల ఆసియాలో చైనా తన ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక అవకాశం లభించిందన్న కోణంలో ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

"ట్రంప్ తీసుకున్న ఆర్థిక నిర్ణయాలు, అమెరికా వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు ప్రమాదకరంగా మారాయి. అంతేకాకుండా, ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌కు తూర్పు దేశాల భౌగోళిక రాజకీయాలను తన అనుకూలంగా మార్చుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. కోల్డ్ వార్‌ కాలం నాటి నుంచి పాశ్చాత్య దేశాలు భారత్‌ను రష్యా నుంచి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నించాయి. అలాగే, చైనా నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పు గురించి భారత్‌ను హెచ్చరించాయి. కానీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన వినాశకరమైన టారిఫ్ విధానంతో ఈ దశాబ్దాల ప్రయత్నాలను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేశారు."
- జాన్ బోల్టన్, అమెరికా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు

ట్రంప్ టారిఫ్స్ ఎఫెక్ట్​
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందునే భారత్‌పై 50శాతం సుంకాలు విధించినట్లు ట్రంప్‌ చెబుతున్నారు. చైనా అంతకంటే ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తున్నా ఆ దేశంపై మాత్రం 30శాతం మాత్రమే విధించారు. గతంలో 245శాతం విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో రెండు దేశాల మధ్య తీవ్ర స్థాయి ప్రతీకార సుంకాల యుద్ధమే నడిచింది. అయితే చివరకు 30శాతానికి దిగివచ్చి దానికి కూడా 90రోజుల విరామం ప్రకటించారు. అయితే చైనాపై సుంకాలను తగ్గించి భారత్‌పై ట్రంప్‌ పెంచడానికి మాత్రం అమెరికా సొంత ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి. ప్రతి విషయాన్ని సొంత లాభం తప్ప మరే కోణంలోనూ చూడని ట్రంప్‌, చైనాపై సుంకాలు తగ్గించడం వెనక కూడా అదే ఉంది. గతంలో చైనాపై 125శాతం సుంకాలు విధిస్తున్న సమయంలోనే అమెరికాకు అరుదైన ఖనిజాలు, కీలకమైన లోహాలు, అయస్కాంతాల ఎగుమతిని నిలిపివేస్తున్నట్లు చైనా ప్రకటించింది. అమెరికాలోని టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాల తయారీ రంగానికి ఈ ఖనిజాల అవసరం ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే దెబ్బకు దిగివచ్చి చైనాపై సుంకాలను 30శాతానికి పరిమితం చేశారు. వాణిజ్య ఒప్పందం అంటూ చైనాను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే చైనాపై సుంకాలను తగ్గించినా ప్రపంచంలో దాని ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించాలని వీలు కుదిరినప్పుడల్లా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది అమెరికా. ఇలాంటి ఆధిపత్య పోరు నడుస్తున్న వేళ భారత్‌-చైనా దగ్గర కావడం కాస్త సానుకూల పరిణామమే.

చైనాను నమ్మవచ్చా?
చైనాతో భారత్‌ బంధం తిరిగి గాడిలో పడడం ఇప్పటికి మంచిదే అయినా ఆ దేశాన్ని పూర్తిగా నమ్మలేని స్థితి. పైకి స్నేహం, సుహృద్భావం నటిస్తూ వెన్నుపోటు పొడవడం చైనాకు అలవాటు. భారత్‌ను ఎదగనీయకుండా, బలపడనీయకుండా హద్దుల్లో ఉంచాలన్నది చైనా వ్యూహం. అదీ కాకుండా మన శత్రు దేశం పాకిస్థాన్‌కు ఎప్పుడూ అండదండలు అందిస్తూ ఉంటుంది చైనా. ఇటీవల ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలోనూ పాక్‌, చైనా అందించిన ఆయుధాలనే వాడింది. ఇక 2019 అక్టోబర్‌లో జిన్‌పింగ్‌ భారత్‌కు వచ్చిన కొన్ని నెలలకే చైనా సైనికులు గల్వాన్‌ లోయలోకి అక్రమంగా చొరబడి భారత జవాన్ల మీద దాడి చేశారు. గతంలో చైనాతో ఇలాంటి చేదు అనుభవాలు చాలానే ఉన్నాయి. అందువల్ల చైనాతో బంధం తిరిగి గాడిలో పడుతూ ఉన్నా, దాని విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంతర్జాతీయ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

దిద్దిబాటు చర్యలు
చైనాలో షాంఘై సహకార సదస్సు జరుగుతూ ఉండగానే ఓ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇన్నాళ్లూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్‌ నవారో సహా ఆయన బృందంలోని పలువురు భారత్‌పై నోటికొచ్చిన ఆరోపణలు చేస్తూ ఉండగా, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కాస్త తగ్గినట్లు కీలక వ్యాఖ్యలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌-అమెరికా సంబంధాలను ప్రశంసిస్తూ వాటిని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈయన ట్రంప్‌నకు సన్నిహితుడే అయినా, మొత్తం మీద షాంఘై సహకార సదస్సు అమెరికా దూకుడుకు పెద్ద కుదుపులా మారింది. మూడు బలమైన శక్తులు తమ మధ్య విభేదాలు వీడి ఒకే వేదికపై వచ్చి అమెరికాకు కలవరపాటు కల్గించాయి. అయితే భారత్‌తో దోస్తీ విషయంలో రష్యాపై అనుమానాలు లేకున్నా చైనా వైఖరినే జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంది. ఈ సదస్సు ముగిసిన నేపథ్యంలో ఇక ట్రంప్‌ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో అన్నది కూడా ఉత్కంఠగా మారింది.

భారత్​కు అమెరికాతోనే అవసరం- పుతిన్, జిన్‌పింగ్​ను మోదీ కలవడంలో అర్థం లేదు : నవారో

భారత్​ సుంకాలు తగ్గిస్తామని ఆఫర్ చేసింది- కానీ ఇప్పటికే బాగా​ ఆలస్యం అయ్యింది: డొనాల్డ్ ట్రంప్

India Counter On Trump Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సృష్టించిన టారిఫ్‌ల కల్లోలంతో అంతర్జాతీయంగా పరిణామాలు పూర్తిగా మారిపోతున్నాయి. మిత్రులు శత్రువులుగా, శత్రువులు మిత్రులుగా మారిపోతున్నారు. ట్రంప్‌ అనిశ్చిత విధానాలతో రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఏం జరగనుందో అని ఒకటే ఆందోళన. ఈ పరిస్థితుల మధ్య కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రపంచంలో బలమైన దేశాలైన భారత్, చైనా, రష్యాలు స్నేహగీతం ఆలపించాయి. ఒకరికొకరు కలిసి పని చేద్దామని పిలుపునిచ్చాయి. గల్వాన్‌ ఘర్షణల తర్వాత భారత్‌, చైనా మధ్య సంబంధాల పునరుద్ధరణ దిశగా కీలక ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగగా, చిరకాల మిత్రదేశం రష్యాతోనూ బంధాన్ని బలంగా చాటుకుంది. మరి ఈ తాజా పరిణామాలు దేనికి సంకేతం. ట్రంప్‌ టారిఫ్‌ల వేళ చైనాను అమెరికాకు భారత్‌ ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చుకోబోతుందా? ఇన్నాళ్లూ భారత్‌పై అవాకులు చెవాకులు పేలిన అమెరికా, షాంఘై సదస్సుకు వేళ స్వరం తగ్గించడం దేన్ని సూచిస్తోంది.

ట్రంప్​నకు భారత్ షాక్​
ఈ ఏడాది జనవరిలో అధికారంలోకి వచ్చినపటి నుంచి సొంత దేశ ప్రజలు మొదలు ప్రపంచ దేశాలను కూడా బెంబేలెత్తిస్తున్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌. అమెరికాలో ఫెడరల్‌ ఉద్యోగుల తొలగింపు మొదలు వలసదారులను వెనక్కి పంపడం, విదేశీ విద్యార్థులపై ఆంక్షలు, భారత్‌ సహా వివిధ దేశాలపై టారిఫ్‌లు- ఇలా చాంతాండంత గందరగోళ నిర్ణయాలతో అంతర్జాతీయంగా ఒక్క సారిగా కల్లోలమే రేపారు ట్రంప్‌. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశాల మధ్య సంబం ధాలు కూడా మారిపోతున్నాయి. ట్రంప్‌ సుదీర్ఘ కాలంగా రష్యా, చైనాల ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉండగా, ఇప్పుడు భారత్‌పై కూడా పగ పట్టినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. భారత్‌పై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ 3 దేశాల ప్రభుత్వాధినేతలు నరేంద్ర మోదీ, షీ జిన్‌పింగ్‌, పుతిన్‌లు చైనాలోని షాంఘై సహకార సదస్సు సందర్భంగా ఒక్క వేదిక మీదకు చేరి తమ బంధాన్ని బలంగా చాటుకున్నారు. గల్వాన్‌ ఘర్షణల తర్వాత భారత్‌, చైనా మళ్లీ స్నేహ గీతం ఆలపించగా, రష్యాతోనూ బంధాన్ని బలంగా చాటుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు ఈ మూడు దేశాలు బలమైన సంకేతాలు పంపాయి.

దగ్గరవుతున్న భారత్​-చైనా!
గతంలో దెబ్బతిన్న భారత్‌-చైనా సంబంధాలు ట్రంప్‌ ప్రారంభించిన టారిఫ్‌ల యుద్ధం తర్వాతే వేగంగా పునరుద్ధరణ కావడం ఆరంభమైంది. ఈ ఏడాది జూన్‌లో షాంఘై సహకార సభ్య దేశాల రక్షణ మంత్రుల సదస్సులో రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ పాల్గొన్నారు. అనంతరం జులైలో జరిగిన విదేశాంగ మంత్రుల సదస్సులో జైశంకర్‌ పాల్గొన్నారు. ఇటీవల చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్‌ యీ భారత్‌లో పర్యటించి ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. అదే సమయంలో భారత్‌కు చైనా ఎరువులు, యంత్రపరికరాలు, రేర్‌ ఎర్త్‌ మెటల్స్‌ సరఫరా చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలిసింది. రెండు దేశాల మధ్య అయిదేళ్ల తర్వాత నేరుగా విమాన సర్వీసులు కూడా ప్రారంభం అయ్యాయి. కైలాస మానస సరోవర యాత్ర కూడా ప్రారంభమైంది. తాజాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపడం రెండు దేశాల సంబంధాల్లో కొత్త మలుపుగా భావిస్తున్నారు.

ఏనుగు-డ్రాగన్​ కలిస్తే!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ భేటీ సందర్భంగా కలిసి పని చేయడంపై ఇరువురు నేతలు అనేక అంశాలను ప్రస్తావించారు. సరిహద్దు వివాదాలను పక్కన పెట్టేసి అన్ని రంగాల్లో కలిసి పని చేయాలని నిర్ణయించారు. సరిహద్దు వివాదాల ఆధారంగా రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను నిర్వచించే అవకాశం ఇవ్వరాదని అన్నారు. సరిహద్దు సమస్యలకు సముచితమైన, సహేతుకమైన, పరస్పర అంగీకారయోగ్యమైన పరిష్కారం కనుగొనేందుకు కలిసి పని చేయాలని మోదీ, జిన్‌పింగ్‌ అవగాహనకు వచ్చారు. చైనా డ్రాగన్‌, భారత ఏనుగు కలిసి నాట్యం చేయాలని జిన్‌పింగ్‌, మోదీ వద్ద పేర్కొన్నారు. తాము శత్రువులం కాదు అనే విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్నంత కాలం రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు స్థిరంగా, నిలకడగా కొనసాగుతాయని అన్నారు. ఇరు దేశాలు మిత్రులుగా ఉండడమే సరైన ఎంపిక అవుతుందని అన్నారు. అమెరికా ఏకపక్ష వాదాన్ని పరోక్షంగా తిప్పికొడుతూ బహుళ పక్ష వాదాన్ని నిలబెడదామని జిన్‌పింగ్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఆర్థిక సంబంధాలు, పెట్టుబడులను విస్తరించుకుంటూ ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని స్థిరపరిచేందుకు కృషి చేయాలని మోదీ, జిన్‌పింగ్‌ నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రధానంగా పెట్టబడులు, వాణిజ్యం పెంచుకోవడంపై ఇరు నేతలు దృష్టి సారించారు.

అమెరికా కడుపు మంట
ఇది చూసిన అమెరికాకు ఇప్పుడు చిర్రెత్తుకు వస్తోంది. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌లతో ప్రధాని మోదీ భేటీ కావడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో విమర్శలు గుప్పించారు. ఇద్దరు అతిపెద్ద నిరంకుశ నియంతలతో భారత ప్రధాని సమావేశం కావడం, ఎస్‌సీఓ వేదికను పంచుకోవడం సిగ్గుచేటు అని నవారో అన్నారు.

కొన్ని దశాబ్దాలుగా చైనాతో భారత్‌కు జరుగుతున్న కోల్డ్ వార్‌ను ప్రధాని మోదీ మర్చిపోయారా ? పలుసార్లు నేరుగా భారత్, చైనా సైన్యాలు తలపడ్డాయి. భారత్‌కు చెందిన ఆక్సాయ్ చిన్‌ ప్రాంతాన్ని చైనా ఆక్రమించుకుంది. నేటికీ అది చైనా నియంత్రణలోనే ఉంది. హిందూ మహాసముద్రంలోని చాలా అంతర్గత ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లి చైనా నౌకాదళం పెట్రోలింగ్ చేస్తోంది. తద్వారా భారతదేశ సార్వభౌమత్వానికి చైనా సవాల్ విసురుతోంది. పాకిస్థాన్ సైన్యానికి చైనా నిధులు, ఆయుధాలను సమకూర్చింది. అణ్వాయుధాలు తయారు చేయడానికి పాక్‌కు చైనానే సాయం చేసింది. ఇక ఇదే సమయంలో చైనా, దాని పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆయిల్ రిఫైనరీలు భారతదేశ వ్యాపారులతో చేతులు కలుపుతున్నారు. ఈ బంధం ఎంతో విషపూరితమైంది. సుంకాల బాదుడు నుంచి తప్పించుకునేందుకు భారత్‌ను అతిపెద్ద ట్రాన్స్ షిప్‌మెంట్ హబ్‌గా చైనా వాడుకుంటోంది."
- పీటర్ నవారో, ట్రంప్ వాణిజ్య సలహదారు

వాణిజ్యం మరింత విస్తరించే దిశగా!
మరోవైపు ట్రంప్ సుంకాల వేళ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా చైనాతో బంధం బలోపేతం చేసుకోవడంపై దృష్టి సారించారు. పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, సున్నితత్వాలపై ఆధారపడి సరిహద్దుల్లో శాంతి, సామరస్యతలను కాపాడుకునేందుకు భారత్‌ కట్టుబడి ఉంటుందని మోదీ భరోసా ఇచ్చారు. భారత్-చైనా సంబంధాలు బలోపేతం అవుతూనే ఉండాలంటే ఇవి ఎంతో ముఖ్యం అని అన్నారు. లోటును భర్తీ చేసుకునేలా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని, పెట్టుబడుల భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలని నిర్ణయించారు. భారత్‌-చైనా సంబంధాలు సానుకూల దిశలో వెళుతున్నాయని, సరిహద్దుల్లో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొందని మోదీ అన్నారు.

రష్యాతో బంధం మరింత బలోపేతం
ట్రంప్‌ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో కూడా మోదీ షాంఘై సహకార సదస్సు సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ప్రధాని మోదీని ఈ సందర్భంగా పుతిన్‌ ఆప్తమిత్రుడుగా అభివర్ణించారు. మోదీతో భేటీ కావడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎప్పుడు కష్టకాలం ఎదురైనా భారత్‌-రష్యా ఒకరి భుజాలకు మరొకరు దన్నుగా కలిసి ఉన్నాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. తమ బంధం ఇరు దేశాల ప్రజలకే కాకుండా ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం సుసంపన్నతకు చాలా అవసరం అని మోదీ అన్నారు. తమ బంధం రాజకీయాలకు అతీతంగా చాలా నమ్మకమైందని ప్రధాని అభివర్ణించారు.

వ్యూహాత్మకంగా అమెరికాకు నష్టం

భారత్​పై ట్రంప్ వ్యవహరిస్తున్న తీరుకు మద్దతు తెలిపివాళ్ల కంటే వ్యతిరేకించేవాళ్లే ఎక్కువ ఉన్నారు. పలువురు నిపుణులు ఇప్పటికే ట్రంప్ వ్యవహార శైలిని తప్పుబట్టగా.. తాజాగా అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, ఒకప్పుడు ట్రంప్‌తో అత్యంత సన్నిహితంగా మెలిగిన జాన్ బోల్టన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఇండియా, రష్యా, చైనాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలపడుతున్న నేపథ్యంలో, ట్రంప్ విధానాలు తాత్కాలికంగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కలిగించినా, భవిష్యత్​లో వ్యూహాత్మకంగా అమెరికాకు నష్టం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. ట్రంప్ చర్యల వల్ల ఆసియాలో చైనా తన ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక అవకాశం లభించిందన్న కోణంలో ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

"ట్రంప్ తీసుకున్న ఆర్థిక నిర్ణయాలు, అమెరికా వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు ప్రమాదకరంగా మారాయి. అంతేకాకుండా, ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌కు తూర్పు దేశాల భౌగోళిక రాజకీయాలను తన అనుకూలంగా మార్చుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. కోల్డ్ వార్‌ కాలం నాటి నుంచి పాశ్చాత్య దేశాలు భారత్‌ను రష్యా నుంచి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నించాయి. అలాగే, చైనా నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పు గురించి భారత్‌ను హెచ్చరించాయి. కానీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన వినాశకరమైన టారిఫ్ విధానంతో ఈ దశాబ్దాల ప్రయత్నాలను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేశారు."
- జాన్ బోల్టన్, అమెరికా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు

ట్రంప్ టారిఫ్స్ ఎఫెక్ట్​
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందునే భారత్‌పై 50శాతం సుంకాలు విధించినట్లు ట్రంప్‌ చెబుతున్నారు. చైనా అంతకంటే ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తున్నా ఆ దేశంపై మాత్రం 30శాతం మాత్రమే విధించారు. గతంలో 245శాతం విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో రెండు దేశాల మధ్య తీవ్ర స్థాయి ప్రతీకార సుంకాల యుద్ధమే నడిచింది. అయితే చివరకు 30శాతానికి దిగివచ్చి దానికి కూడా 90రోజుల విరామం ప్రకటించారు. అయితే చైనాపై సుంకాలను తగ్గించి భారత్‌పై ట్రంప్‌ పెంచడానికి మాత్రం అమెరికా సొంత ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి. ప్రతి విషయాన్ని సొంత లాభం తప్ప మరే కోణంలోనూ చూడని ట్రంప్‌, చైనాపై సుంకాలు తగ్గించడం వెనక కూడా అదే ఉంది. గతంలో చైనాపై 125శాతం సుంకాలు విధిస్తున్న సమయంలోనే అమెరికాకు అరుదైన ఖనిజాలు, కీలకమైన లోహాలు, అయస్కాంతాల ఎగుమతిని నిలిపివేస్తున్నట్లు చైనా ప్రకటించింది. అమెరికాలోని టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాల తయారీ రంగానికి ఈ ఖనిజాల అవసరం ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే దెబ్బకు దిగివచ్చి చైనాపై సుంకాలను 30శాతానికి పరిమితం చేశారు. వాణిజ్య ఒప్పందం అంటూ చైనాను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే చైనాపై సుంకాలను తగ్గించినా ప్రపంచంలో దాని ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించాలని వీలు కుదిరినప్పుడల్లా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది అమెరికా. ఇలాంటి ఆధిపత్య పోరు నడుస్తున్న వేళ భారత్‌-చైనా దగ్గర కావడం కాస్త సానుకూల పరిణామమే.

చైనాను నమ్మవచ్చా?
చైనాతో భారత్‌ బంధం తిరిగి గాడిలో పడడం ఇప్పటికి మంచిదే అయినా ఆ దేశాన్ని పూర్తిగా నమ్మలేని స్థితి. పైకి స్నేహం, సుహృద్భావం నటిస్తూ వెన్నుపోటు పొడవడం చైనాకు అలవాటు. భారత్‌ను ఎదగనీయకుండా, బలపడనీయకుండా హద్దుల్లో ఉంచాలన్నది చైనా వ్యూహం. అదీ కాకుండా మన శత్రు దేశం పాకిస్థాన్‌కు ఎప్పుడూ అండదండలు అందిస్తూ ఉంటుంది చైనా. ఇటీవల ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలోనూ పాక్‌, చైనా అందించిన ఆయుధాలనే వాడింది. ఇక 2019 అక్టోబర్‌లో జిన్‌పింగ్‌ భారత్‌కు వచ్చిన కొన్ని నెలలకే చైనా సైనికులు గల్వాన్‌ లోయలోకి అక్రమంగా చొరబడి భారత జవాన్ల మీద దాడి చేశారు. గతంలో చైనాతో ఇలాంటి చేదు అనుభవాలు చాలానే ఉన్నాయి. అందువల్ల చైనాతో బంధం తిరిగి గాడిలో పడుతూ ఉన్నా, దాని విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంతర్జాతీయ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

దిద్దిబాటు చర్యలు
చైనాలో షాంఘై సహకార సదస్సు జరుగుతూ ఉండగానే ఓ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇన్నాళ్లూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్‌ నవారో సహా ఆయన బృందంలోని పలువురు భారత్‌పై నోటికొచ్చిన ఆరోపణలు చేస్తూ ఉండగా, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కాస్త తగ్గినట్లు కీలక వ్యాఖ్యలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌-అమెరికా సంబంధాలను ప్రశంసిస్తూ వాటిని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈయన ట్రంప్‌నకు సన్నిహితుడే అయినా, మొత్తం మీద షాంఘై సహకార సదస్సు అమెరికా దూకుడుకు పెద్ద కుదుపులా మారింది. మూడు బలమైన శక్తులు తమ మధ్య విభేదాలు వీడి ఒకే వేదికపై వచ్చి అమెరికాకు కలవరపాటు కల్గించాయి. అయితే భారత్‌తో దోస్తీ విషయంలో రష్యాపై అనుమానాలు లేకున్నా చైనా వైఖరినే జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంది. ఈ సదస్సు ముగిసిన నేపథ్యంలో ఇక ట్రంప్‌ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో అన్నది కూడా ఉత్కంఠగా మారింది.

భారత్​కు అమెరికాతోనే అవసరం- పుతిన్, జిన్‌పింగ్​ను మోదీ కలవడంలో అర్థం లేదు : నవారో

భారత్​ సుంకాలు తగ్గిస్తామని ఆఫర్ చేసింది- కానీ ఇప్పటికే బాగా​ ఆలస్యం అయ్యింది: డొనాల్డ్ ట్రంప్

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA RESPONSE ON TRUMP TARIFFSIS INDIA GOING TO LEAVE THE USINDIA CHINA AND RUSSIA TRADE TIESINDIA COUNTER ATTACK ON US TARIFFSINDIA COUNTER ON TRUMP TARIFFS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.